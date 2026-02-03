Live TV

Donald Trump îndeamnă Congresul să pună capăt „imediat” paraliziei bugetare

Data actualizării: Data publicării:
donald trump
Donald Trump. Foto: GettyImages

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a cerut luni Congresului american să adopte cât mai curând posibil un text bugetar care să pună capăt paraliziei unei părţi a administraţiei federale, după trei zile de „shutdown” cu rezolvare încă nesigură, transmite AFP.

„Trebuie să redeschidem guvernul şi sper că toţi republicanii şi democraţii mi se vor alătura în susţinerea acestei legi”, a declarat preşedintele american pe platforma sa Truth Social, adăugând că doreşte ca aceasta să ajungă pe biroul său pentru promulgare „IMEDIAT”.

„NICIO SCHIMBARE nu este posibilă în acest moment” cu privire la acest text bugetar, a avertizat Trump, într-un moment în care nemulţumirea mocneşte chiar şi în propriul partid, cu ameninţări de prelungire a paraliziei.

Lideri republicani şi-au exprimat, totuşi, optimismul în weekend cu privire la un „shutdown” de scurtă durată, notează AFP, citată de Agerpres.

„Vom termina cu toate acestea până marţi, sunt convins de asta”, a declarat duminică preşedintele republican al Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson.

El a mers chiar până la a numi o „formalitate” votul aşteptat marţi în Camera Reprezentanţilor pentru a pune capăt impasului bugetar.

Însă, odată cu sosirea unui nou ales democrat în Congres, luni, în urma unor legislative parţiale în statul Texas, Johnson ştie că nu îşi poate permite să piardă mai mult de un vot în tabăra sa.

Or, mai mulţi membri ultraconservatori ai Congresului au ameninţat că se vor opune proiectului de lege, deoarece refuză categoric să renegocieze bugetul Departamentului de Securitate Internă (DHS), o cerere a democraţilor.

„Democraţii fac jocuri politice”, a declarat sâmbătă reprezentantul republican Chip Roy, din Texas, acuzând opoziţia că ţine „ostatic” DHS.

Problema finanţării acestui departament important se află în centrul actualului blocaj din Congres, în urma evenimentelor recente din Minneapolis.

Democraţii sunt indignaţi de moartea, la sfârşitul lunii ianuarie, a lui Alex Pretti, un asistent medical american de 37 de ani, împuşcat de agenţi federali în marja manifestaţiilor împotriva prezenţei Serviciului de Imigrare şi Control Vamal (ICE), care face parte din DHS, în această metropolă din nordul Statelor Unite.

Moartea sa a survenit la mai puţin de trei săptămâni după cea a lui Renee Good, care a fost, de asemenea, împuşcată de agenţi federali în Minneapolis.

De atunci, democraţii şi-au exprimat în repetate rânduri refuzul de a vota pentru orice buget al DHS fără reforme semnificative ale modului în care operează agenţii săi.

Ei cer, în special, utilizarea sistematică a camerelor video purtate pe corp, interzicerea purtării cagulelor şi emiterea unui mandat judiciar înainte de orice arestare a migranţilor.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Aleksandar Vucic
1
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, prezice un atac american asupra Iranului în...
2026 Winter Olympics, day -5, Tesero Cross Country Stadium, Prev
2
Riccardo, băiatul dat jos din autobuz și forțat să meargă 6 km prin zăpadă, va avea rol...
John Eric Spiby
3
Cum a construit un pensionar, care a câștigat la loterie 2,4 milioane de lire sterline...
Vladimir Putin.
4
De ce este atât de important pentru Putin să preia controlul și asupra restului regiunii...
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
5
Deciziile anunțate de PSD după ședința de la Vila Lac: „România nu își mai permite tot...
Ilie Bolojan a intervenit și totul s-a schimbat, după ce a aflat de impozitul de 36.000 de euro
Digi Sport
Ilie Bolojan a intervenit și totul s-a schimbat, după ce a aflat de impozitul de 36.000 de euro
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald trump pe scara avionului
Trump, în contact cu agenți FBI implicați în perchezițiile legate de votul la alegerile prezidențiale din 2020. Ce le-ar fi transmis
serghei lavrov
Rusia avertizează din nou împotriva desfășurării de forțe occidentale în Ucraina. Laude pentru Trump: „Unul dintre puținii politicieni”
Exerciții navale comune SUA-Japonia.
Cooperare militară în Marea Roșie: exerciții navale comune SUA–Israel, monitorizate de statele din regiune
Iran Holds Presidential Runoff Election
Iranul se teme că un atac al SUA ar putea declanșa noi proteste și ar pune în pericol regimul: „Zidul fricii s-a prăbușit” (Reuters)
PARLAMENT_ASUMARE_5_PACHETE_BOLOJAN_005_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-scaled
Sindicatul angajaților din primării anunță o grevă generală dacă Guvernul adoptă reforma în administrație. „Discriminări inacceptabile”
Recomandările redacţiei
Daniel Băluță.
Daniel Băluță, despre intoxicația cu arsenic și mercur: Cineva chiar...
ilie bolojan
Ilie Bolojan obține votul de încredere al conducerii PNL. Unde a...
2025-12-07-4572
Băluță îl critică pe Bolojan: „Știe un singur lucru - să taie. Pentru...
BUCURESTI - MINISTRUL SANATATII - CONFERINTA DE PRESA - 2 OCT 20
„Am primit ameninţări”. Ministrul Sănătății anunță că a destructurat...
Ultimele știri
Cum ar putea fi salvate unele companii din Apărare. Ministrul Economiei: „Credibilitatea se câştigă şi neîncercând să vinzi iluzii
OCDE avertizează: numărul cazurilor de cancer este în creștere în UE. Cifrele care-i îngrijorează pe medici
Polițist de la rutieră, reținut pe stradă de ofițeri DGA pentru luare de mită
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, cel mai nou cuplu de vedete!? Cei doi ar fi petrecut împreună un weekend...
Cancan
Alin Neacșu, un medic de 30 de ani, a fost găsit mort într-o clinică privată din Pitești 😲
Fanatik.ro
Uluitor! S-au plătit 50 de milioane de euro pentru un atacant care a marcat un singur gol în acest sezon
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Gigi Becali a vorbit despre o eventuală retragere a lui Dan Șucu de la Rapid. „Îl cunosc”. Exclusiv
Adevărul
Ritualuri de magie cu „apă de la morți” în biroul președintelui Zelenski. Andrii Ermak ar fi adus vrăjitori...
Playtech
Directoarea şcolii din Cenei, declaraţii uluitoare despre familia criminalului! Ce făcea mama faţă de copii...
Digi FM
Cu ce se ocupă Elena Cârstea în SUA. Afacerea care i-a schimbat viața după retragerea din muzică: „E o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de teatru: ”Lionel Messi a spus 'Da' pentru transfer!”
Pro FM
Oana Radu, imagini fără filtre și declarații sincere despre lupta cu kg în plus: „Uitați-vă la mine! Asta...
Film Now
Ruth Gemmell, Violet din „Bridgerton”, detalii despre căsnicia ei. Și-a refăcut viața cu „un prieten vechi”...
Adevarul
Vulnerabilitate majoră în industria de apărare. Cum a autorizat statul român pentru producția de armament o...
Newsweek
Ajutor la pensie de 150 lei pe lună pentru 2.000.000 de pensionari. Banii se dau și dacă ai salariu mic
Digi FM
Lavinia Pîrva, naturală în fața fanilor. Soția lui Ștefan Bănică a apărut fără machiaj și în pijamale cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Cicliștii participanți la Turul Down Under din Australia, atacați de canguri agresivi. Imaginile sunt virale
Film Now
Johnny Depp, de nerecunoscut în rolul lui Ebenezer Scrooge. Filmul care marchează revenirea sa la Hollywood
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”