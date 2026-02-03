Donald Trump îndeamnă Congresul să pună capăt „imediat” paraliziei bugetare

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a cerut luni Congresului american să adopte cât mai curând posibil un text bugetar care să pună capăt paraliziei unei părţi a administraţiei federale, după trei zile de „shutdown” cu rezolvare încă nesigură, transmite AFP.

„Trebuie să redeschidem guvernul şi sper că toţi republicanii şi democraţii mi se vor alătura în susţinerea acestei legi”, a declarat preşedintele american pe platforma sa Truth Social, adăugând că doreşte ca aceasta să ajungă pe biroul său pentru promulgare „IMEDIAT”.

„NICIO SCHIMBARE nu este posibilă în acest moment” cu privire la acest text bugetar, a avertizat Trump, într-un moment în care nemulţumirea mocneşte chiar şi în propriul partid, cu ameninţări de prelungire a paraliziei.

Lideri republicani şi-au exprimat, totuşi, optimismul în weekend cu privire la un „shutdown” de scurtă durată, notează AFP, citată de Agerpres.

„Vom termina cu toate acestea până marţi, sunt convins de asta”, a declarat duminică preşedintele republican al Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson.

El a mers chiar până la a numi o „formalitate” votul aşteptat marţi în Camera Reprezentanţilor pentru a pune capăt impasului bugetar.

Însă, odată cu sosirea unui nou ales democrat în Congres, luni, în urma unor legislative parţiale în statul Texas, Johnson ştie că nu îşi poate permite să piardă mai mult de un vot în tabăra sa.

Or, mai mulţi membri ultraconservatori ai Congresului au ameninţat că se vor opune proiectului de lege, deoarece refuză categoric să renegocieze bugetul Departamentului de Securitate Internă (DHS), o cerere a democraţilor.

„Democraţii fac jocuri politice”, a declarat sâmbătă reprezentantul republican Chip Roy, din Texas, acuzând opoziţia că ţine „ostatic” DHS.

Problema finanţării acestui departament important se află în centrul actualului blocaj din Congres, în urma evenimentelor recente din Minneapolis.

Democraţii sunt indignaţi de moartea, la sfârşitul lunii ianuarie, a lui Alex Pretti, un asistent medical american de 37 de ani, împuşcat de agenţi federali în marja manifestaţiilor împotriva prezenţei Serviciului de Imigrare şi Control Vamal (ICE), care face parte din DHS, în această metropolă din nordul Statelor Unite.

Moartea sa a survenit la mai puţin de trei săptămâni după cea a lui Renee Good, care a fost, de asemenea, împuşcată de agenţi federali în Minneapolis.

De atunci, democraţii şi-au exprimat în repetate rânduri refuzul de a vota pentru orice buget al DHS fără reforme semnificative ale modului în care operează agenţii săi.

Ei cer, în special, utilizarea sistematică a camerelor video purtate pe corp, interzicerea purtării cagulelor şi emiterea unui mandat judiciar înainte de orice arestare a migranţilor.

Editor : Liviu Cojan