Live TV

Bolojan: „Realitatea politică ne obligă să luăm în calcul blocuri mai mari”. Ce spune despre intrarea lui Orban și Pîslaru în PNL

Data publicării:
ciucu bolojan orban burduja
Ciprian Ciucu asistă la anunțarea rezultatelor exit-poll alături de membri PNL, la sediul partidului din București, 7 decembrie 2025. Foto: Inquam Photos / Codrin Unici

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, la DigiFM, că „realitatea politică ne obligă să luăm în calcul blocuri cât de cât doctrinare mai mari”, referindu-se la o posibilă alianță electorală PNL-USR pe viitor. El a fost întrebat în cadrul interviului despre „userizarea” PNL și reîntoarcerea lui Ludovic Orban în partid dar și intrarea lui Dragoș Pîslaru (fost membru USR) în rândul liberalilor, aceștia doi fiind susținători ai lui Ciprian Ciucu, candidatul PNL care a câștigat Primăria Capitalei. 

„Cei doi nominalizați l-au sustinut pe colegul Ciprian Ciucu în campania pentru București. Susținerea lor și a altor persoane, nu neapărat politice, a fost un motiv serios al unui bonus de voturi pentru Ciprian Ciucu pe logica votului util. Din acest punct de vedere, dacă luăm în calcul sistemul de vot din România de alegeri din primul tur, acest sistem de voturi te duce către blocuri mai mari. Din experiența mea politică, pulverizarea politică nu te ajută nici la stabilitate nici în Parlament, nici în consiliul loca, nici nu-ți permite să dai randamente. 

Dacă suntem raționali, ar trebui să facem ce ține de noi ca și pe centru-dreapta să reunim forțele. Altfel, forțe politice care poate nu trec pragul electoral nu-și pot valorifica votul simpatizanților. Am încercat de 20 de ani să fiu partea unei soluții de centru-dreapta să avem un pol puternic. În ce măsură se va realiza, rămâne de văzut. 

Dar faptul că Ludovic Orban s-ar întoarce în PNL nu văd o problemă, având în vedere că ani de zile a fost membru. 

Nu e o discutie ca Dragoș Pîslaru să intre în PNL. Speculațiile fac casă bună cu media noastră”. 

Acesta susține că „trebuie să ai un bloc relativ de 25-30% să ai șanse în urbanul mare, la locale”. „Dacă se duc doi candidați cu 15%, respectiv 20% într-o campanie, ei vor fi înfrânți de candidatul care va avea 25%. Sunt lucruri pe care le poți susține în principiu care n-au șanse să fie puse în practică datorită unei realități politice. Nu înseamnă că sistemul de vot din două tururi va rezolva problemele. Știți ce rezolvă problema? Să votezi oameni de calitate”, mai susține liderul PNL. 

Editor : Alexandru Costea

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
1
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
Kupiansk, Ukraine, June 25 2024 Entrance to Kupiansk district. Soldiers and volunteers are used to signing and leaving flag at the entrance to the dis
2
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu...
victor negrescu
3
Victor Negrescu, despre tăierea pensiilor magistraților: „Dacă pică la CCR, trebuie să...
ID329245_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
4
Diana Buzoianu: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva. Am trimis HG cu...
nicolas maduro
5
„Ușile sunt deschise”. Cel mai vechi dictator din Europa susține că Nicolas Maduro este...
A stat zi de zi lângă Moroșanu și a spus tot: ”Mințea foarte mult, doar să mai ciugulească un salariu”
Digi Sport
A stat zi de zi lângă Moroșanu și a spus tot: ”Mințea foarte mult, doar să mai ciugulească un salariu”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
15 decembrie 2025. Gyozo Baghiu, Inquam Photos
Grindeanu: PSD nu o mai susține pe Diana Buzoianu. Dacă ar mai fi o moțiune simplă, am vota la fel
ilie bolojan
Cât de des se enervează Ilie Bolojan: premierul a răspuns la Digi FM unor întrebări despre viața sa privată
bani si o lupa
Ce spune Ilie Bolojan despre bugetul pe 2026 și care este ținta Guvernului pentru deficit
ilie bolojan
Cum le răspunde premierul Bolojan celor care îl numesc „Ilie Sărăcie”. Anunț despre creșterea taxelor și bugetul partidelor
ilie bolojan catalin predoiu pnl
Bolojan, despre o demisie a lui Cătălin Predoiu: „Ca să ai rezultate, trebuie stabilitate”. Ce spune despre plecarea Liei Savonea
Recomandările redacţiei
Fostul ministru al transporturilor, Razvan Cuc, este adus la sediul DNA, in Bucuresti, 16 decembrie 2025
Răzvan Cuc, arestat preventiv în dosarul în care DNA îl acuză că a...
nicusor dan sustine o conferinta de presa
Nicușor Dan vede probleme la Inspecția Judiciară și la promovările...
putin
Putin insistă că nu va ataca Uniunea Europeană: „Sunt minciuni și...
PRAHOVA - CAMPINA - APA POTABILA - 01 DEC 2025
De ce este apa potabilă mai scumpă în Prahova față de municipiul...
Ultimele știri
Bursele sociale pentru studenţi, finanţate cu 60 de milioane de euro din fonduri europene
Palatul Parlamentului ar putea fi scutit de impozitul pe clădiri. Proiectul de lege a trecut de Senat
Imagini virale de la întâlnirea Giorgiei Meloni cu Daniel Chapo. Președintele Mozambicului este cu jumătate de metru mai înalt
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Angelina Jolie rupe tăcerea despre cicatricile lăsate de mastectomie: „Nu le ascund. Nu mi-e rușine de ele”
Cancan
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
Fanatik.ro
Edin Dzeko, bomba pregătită de Dan Șucu în perioada de mercato. Cum ar putea fi convins „coșmarul” României
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Apți pentru AEK! Doi titulari ai Universității Craiova au revenit pentru meciul decisiv din Grecia. Exclusiv
Adevărul
Avertisment dur de la London School of Economics. România e pe drumul dintre „trogloditismul intelectual” și...
Playtech
Se instalează gerul în România. Vom avea Crăciun cu frig şi posibile ninsori
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
Gigi Becali n-a stat deloc pe gânduri, după ce MM Stoica i-a spus că un jucător de la FCSB este "mort de beat"
Pro FM
Loredana Groza, moment emoționant la concert. A cântat alături de fiica ei, Elena: „S-a trezit cu mine pe...
Film Now
Sydney Sweeney, apariție à la Marilyn Monroe, într-o rochie albă cu decolteu "periculos". Ruj roșu, siluetă...
Adevarul
O lecție de umanitate în mijlocul groazei: povestea care a sfidat cruzimea războiului
Newsweek
Ministrul muncii anunță schimbări la pensiile militare. „Decizia, luată alături de Bolojan”. Când se întâmplă?
Digi FM
Tulburător. Cu doar trei luni înainte de a fi ucis, Rob Reiner spunea că fiul lui nu mai consumase droguri de...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
Top 5 rase de câini care nu năpârlesc și nu miros. Recomandările unui dresor cu 30 de ani de experiență
Film Now
Și-a refăcut viața la 69 de ani. Kim Cattrall și soțul ei mult mai tânăr, lună de miere în Maldive. Actrița...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...