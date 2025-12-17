Bolojan: „Realitatea politică ne obligă să luăm în calcul blocuri mai mari”. Ce spune despre intrarea lui Orban și Pîslaru în PNL

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, la DigiFM, că „realitatea politică ne obligă să luăm în calcul blocuri cât de cât doctrinare mai mari”, referindu-se la o posibilă alianță electorală PNL-USR pe viitor. El a fost întrebat în cadrul interviului despre „userizarea” PNL și reîntoarcerea lui Ludovic Orban în partid dar și intrarea lui Dragoș Pîslaru (fost membru USR) în rândul liberalilor, aceștia doi fiind susținători ai lui Ciprian Ciucu, candidatul PNL care a câștigat Primăria Capitalei.

„Cei doi nominalizați l-au sustinut pe colegul Ciprian Ciucu în campania pentru București. Susținerea lor și a altor persoane, nu neapărat politice, a fost un motiv serios al unui bonus de voturi pentru Ciprian Ciucu pe logica votului util. Din acest punct de vedere, dacă luăm în calcul sistemul de vot din România de alegeri din primul tur, acest sistem de voturi te duce către blocuri mai mari. Din experiența mea politică, pulverizarea politică nu te ajută nici la stabilitate nici în Parlament, nici în consiliul loca, nici nu-ți permite să dai randamente.

Dacă suntem raționali, ar trebui să facem ce ține de noi ca și pe centru-dreapta să reunim forțele. Altfel, forțe politice care poate nu trec pragul electoral nu-și pot valorifica votul simpatizanților. Am încercat de 20 de ani să fiu partea unei soluții de centru-dreapta să avem un pol puternic. În ce măsură se va realiza, rămâne de văzut.

Dar faptul că Ludovic Orban s-ar întoarce în PNL nu văd o problemă, având în vedere că ani de zile a fost membru.

Nu e o discutie ca Dragoș Pîslaru să intre în PNL. Speculațiile fac casă bună cu media noastră”.

Acesta susține că „trebuie să ai un bloc relativ de 25-30% să ai șanse în urbanul mare, la locale”. „Dacă se duc doi candidați cu 15%, respectiv 20% într-o campanie, ei vor fi înfrânți de candidatul care va avea 25%. Sunt lucruri pe care le poți susține în principiu care n-au șanse să fie puse în practică datorită unei realități politice. Nu înseamnă că sistemul de vot din două tururi va rezolva problemele. Știți ce rezolvă problema? Să votezi oameni de calitate”, mai susține liderul PNL.

Editor : Alexandru Costea