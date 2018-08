Bran despre suma alocată sportivilor pentru masă: Au nevoie de dietă, să păstreze o anumită greutate

Ministrul Tineretului şi Sportului, Ioana Bran, consideră că nu este „o situaţie uşoară” ca sportivii să aibă o alimentaţie echilibrată având la dispoziţie doar 25 de lei pe zi, dar a afirmat că aceştia au nevoie de o dietă, că trebuie să se păstreze la o anumită greutate.

Foto: Shutterstock

Atunci când i s-a adus în atenţie faptul că un sportiv al lotului naţional de canoe are un buget pentru masă de 25 de lei pe zi, ministrul a precizat că şi oficialii statului român au doar 17 lei diurna în deplasările pe care le efectuează. „Aş vrea să... Este o situaţie reală... Desigur, poate că nu reuşeşti de aceşti 25 de lei să-ţi iei hrană... Un oficial al statului român, în momentul în care pleacă într-o delegaţie are 17 lei diurnă pe zi. Vorbeam de consumul de calorii pe care trebuie să-l aibă un om. Din cunoştinţele mele, un sportiv este îndrumat de un medic, de un nutriţionist pentru a-şi face mesele în aşa fel încât să aibă tot ceea ce-i trebuie, să nu aibă anumite lipsuri de natură a componenţei şi a caloriilor de care are nevoie. Eu nu spun că situaţia este una uşoară, spun că şi aceştia au nevoie de a avea o dietă în funcţie de felul cum le-a spus medicul sau antrenorul chiar. Din cunoştinţele mele, aceştia trebuie să se păstreze la o anumită greutate, nu au voie nici să oscileze pentru că altfel riscă să dezichilibreze puţin şi modul cum s-a obişnuit pe partea de antrenament”, a declarat Ioana Bran.

Întrebată dacă MTS va investi în renovarea Arenelor BNR după trecerea acestora în proprietatea instituţiei pe care o conduce, Ioana Bran a spus: „Din cunoştinţele mele, încă nu avem un document care să ateste această trecere a Arenelor BNR. Ştiu că există o iniţiativă legislativă în Senat, un proces pe rol în acest sens, dar nu e o decizie definitivă în acest sens”.

Ministrul Tineretului şi Sportului, Ioana Bran, a prezentat miercuri un raport de activitate după primele şase luni de mandat. Printre realizările din domeniul sportului, Bran a enumerat înfiinţarea a două Complexe Sportive Naţionale la Baia Mare şi Bucureşti, acordarea a 68 de premieri în valoare de 20,2 milioane de lei pentru performanţe sportive, implicarea în organizarea a 64 de competiţii sportive internaţionale în România, finanţarea a 63 de federaţii sportive şi elaborarea programului pentru construirea a 400 de baze sportive la nivel naţional, în colaborare cu MDRAP.

Sursa: News.ro

Etichete:

,

,

,

,

,