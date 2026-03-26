CIO: Doar femeile identificate prin testare genetică vor fi admise la probele feminine din cadrul Jocurilor Olimpice

Doar sportivele de sex feminin din punct de vedere biologic, cu genul determinat printr-un test genetic efectuat o singură dată, vor mai putea participa la probele din categoriile feminine la Jocurile Olimpice, a anunţat joi Comitetul Internaţional Olimpic (CIO), potrivit Reuters.

Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) a prezentat noua sa politică, după o fază de consultare de 18 luni, privind protejarea categoriei feminine, ca parte a iniţiativei sale de a institui o regulă universală pentru concurentele din sporturile de elită feminine, după ani de reglementări fragmentate care au dus la controverse majore.

Toate sportivele care doresc să se califice sau să participe la probele din categoriile feminine începând cu Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028 vor trebui să se supună unui test genetic pentru gena SRY, în vederea stabilirii eligibilităţii lor.

„Pe baza dovezilor ştiinţifice, CIO consideră că prezenţa genei SRY este constantă pe tot parcursul vieţii şi constituie o dovadă extrem de precisă a faptului că un sportiv a trecut prin procesul de dezvoltare sexuală masculină”, a precizat CIO într-un comunicat.

CIO a refuzat mult timp să aplice vreo regulă universală privind participarea persoanelor transgender la Jocurile Olimpice şi, în 2021, a solicitat federaţiilor internaţionale să elaboreze propriile linii directoare, notează Reuters, citată de News.ro.

Noua preşedintă a CIO, Kirsty Coventry, a făcut o schimbare radicală de poziţie imediat după preluarea mandatului în iunie anul trecut, afirmând că organizaţia sa va prelua iniţiativa pentru o abordare uniformă.

„La Jocurile Olimpice, chiar şi cele mai mici diferenţe pot face diferenţa între victorie şi înfrângere”, a declarat Coventry în comunicat. „Aşadar, este absolut clar că nu ar fi corect ca bărbaţii biologici să concureze în categoria feminină. În plus, în unele sporturi, acest lucru pur şi simplu nu ar fi sigur.”

Noile reguli nu au putere retroactivă şi nu au impact asupra sporturilor de masă sau amatoriale.

Există excepţii, a declarat CIO, pentru cazuri rare de dezvoltare sexuală.” „Cu rare excepţii, cum ar fi sportivii cu diagnostic de sindrom de insensibilitate completă la androgeni (CAIS) sau alte diferenţe/tulburări rare de dezvoltare sexuală (DSD) care nu beneficiază de efectele anabolice şi/sau de îmbunătăţire a performanţei ale testosteronului, niciun sportiv cu un test SRY pozitiv nu este eligibil pentru a concura în categoria feminină la un eveniment al CIO”, a declarat CIO.

Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 au fost afectate de o controversă majoră privind genul, care a implicat două pugiliste care au concurat în categoriile feminine şi care au câştigat amândouă medalia de aur la categoriile lor de greutate. Cu un an înainte, ele fuseseră excluse de la campionatele mondiale de către federaţia lor internaţională în urma unui test de eligibilitate privind genul.

Regulile federaţiilor

Până joi, sportivii transgender aveau dreptul să participe la Jocurile Olimpice, cu condiţia să primească aprobarea federaţiilor respective.

Unele federaţii, printre care cele de atletism, înot şi rugby, îşi elaboraseră deja propriile reguli, interzicând sportivilor care au trecut prin pubertatea masculină să concureze în categoriile feminine. Multe federaţii mai mici, însă, nu îşi finalizaseră încă propriile reglementări în această privinţă.

Doar o mână de sportivi care s-au declarat deschis transgender au participat la Jocuri. Laurel Hubbard din Noua Zeelandă a devenit prima sportivă care s-a declarat deschis transgender şi care a concurat într-o categorie de gen diferită de cea atribuită la naştere, când halterofila a participat la Jocurile Olimpice de la Tokyo în 2021.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a interzis anul trecut sportivilor transgender să concureze în competiţii şcolare, universitare şi profesionale în categoria feminină în Statele Unite, în timp ce Los Angeles se pregăteşte să găzduiască Jocurile Olimpice de vară din 2028.

Trump, care a semnat ordinul „Keeping Men Out of Women's Sports” (Excluderea bărbaţilor din sporturile feminine) în februarie 2025, a declarat că nu va permite sportivilor transgender să concureze la Jocurile de la Los Angeles.

