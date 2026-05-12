Live TV

Video „Suntem căutători de oferte”. Cum au ajuns magazinele de tip discount din România să câștige tot mai mulți clienți de la o lună la alta

Data publicării:
oferte la supermarket
Românii au devenit mai prudenți atunci când merg la cumpărături. Credit foto: Guliver/Getty Images

Magazinele de tip discount atrag tot mai mulți clienți, pe fondul scumpirilor în lanț din ultima perioadă. Într-un context economic tot mai apăsător, românii își calculează atent bugetul și sunt tot mai atenți la promoțiile din supermarketuri. Fie că vorbim despre alimente, produse de igienă sau articole pentru casă, cumpărătorii caută soluții mai ieftine pentru a face față cheltuielilor zilnice. „Suntem căutători de oferte”, recunosc clienții. 

„Câțiva bănuți puși în altă parte, pentru noi contează”, spune o doamnă, în timp ce își plimbă privirea pe rafturi, în căutarea ofertelor.

Românii au devenit mai prudenți atunci când merg la cumpărături. Pe fondul scumpirilor în lanț ce anulează creșterea veniturilor, oamenii nu se mai grăbesc să aleagă prima ofertă, ci analizează mai atent opțiunile.

„Suntem căutători de oferte. 'Vânători', la vremurile care sunt. Mergem în mai multe magazine, comparăm prețurile”, spune o altă clientă.

„Îmi fac calcule cu o săptămână-două înainte de pensie să vad ce îmi lipsește: oțetul, uleiul”, mărturisește o doamnă pensionară.

„Încercăm să ne cumpătăm... adică și la cumpărături, și la ce prețuri sunt, și la calitate”, spune cineva.

„Nu fac nicio mișcare fără să mă uit la preț, că altfel nu mă descurc, dacă nu am grijă”, concluzionează altcineva.

Prețurile alimentelor sunt, în medie, cu aproximativ 10% mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut.

„În majoritatea magazinelor, cele mai mari reduceri sunt la produsele de marcă proprie. Sunt mai ieftine chiar și cu 20 de procente”, transmite jurnalistul Digi24, Dana Costache.

„Este o perioadă dificilă. Lumea se îndreaptă către produsele promoționale sau se îndreaptă spre diferite categorii de bază, care ne asigură necesarul”, explică Andreea Teleagă, reprezentanta unui magazin de tip discount.

Coșul de cumpărături dintr-un magazin de tip discount este mai ieftin cu aproximativ 15% în comparație cu supermarketurile clasice.

reporter: Dana Costache
operator: Marian Munteanu

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
george simion si calin georgescu fac declaratii
1
Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt...
Hungary Election
2
Magyar – Orban, punct de vedere comun. Problema care l-ar putea aduce pe noul premier al...
CGI-Visualisierung: die Strasse von Hormus, ueber die ein grosser Teil des weltweiten Oels verschifft wird, ist nach dem Angriff der USA und Israel au
3
Iranul a transmis răspunsul său la propunerea americană de a pune capăt războiului, prin...
În aceeași zi, Diana Șoșoacă a fost primită la Ambasada Rusiei FOTO Captură / Facebook Diana Șoșoacă
4
Diana Șoșoacă a sfâșiat drapelul UE de Ziua Europei. În aceeași zi a fost a fost la...
deputata
5
O deputată a depus jurământul în limba română în Parlamentul de la Budapesta. Lider UDMR...
”Furie la nivel mondial” după gestul făcut de româncele care au scris istorie la Londra! ”E podium? Incredibil”
Digi Sport
”Furie la nivel mondial” după gestul făcut de româncele care au scris istorie la Londra! ”E podium? Incredibil”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Workers processing boxes on conveyor belt in distribution warehouse
Angajatorii bulgari, nemulțumiți că sărbătorile legale din weekend sunt recuperate. Ei invocă pierderi de milioane de euro
tractor împrăștie îngrășăminte pe un teren agricol
„Bomba cu ceas” care amenință să provoace o explozie a prețurilor alimentelor. Când se va resimți criza îngrășămintelor în Europa
Young women sleeping in bed with a warm light in background and a bedside table in front with clear drinking water and a book.
Ce alimente consumate la cină sunt asociate cu un somn mai bun, potrivit cercetătorilor
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Sorin Grindeanu atacă „moștenirea Bolojan”: „Au promis reformă. Au livrat recesiune”
opere constantin brancusi
Tot mai puțini vizitatori la operele lui Constantin Brâncuși. Numărul turiștilor care ajung în Târgu Jiu a scăzut cu aproape un sfert
Recomandările redacţiei
ilie bolojan lia olguta vasilescu
Schimb de replici la distanță între Ilie Bolojan și Olguța Vasilescu...
oana toiu 1
Oana Țoiu anunță că a convenit cu ministrul de Externe albanez...
soldati americani
„Au nevoie de o bază solidă aici”: Europa, îndemnată să „se calmeze...
trump
De la Nixon la Trump: Vizitele preşedinţilor americani în China în...
Ultimele știri
Un nou studiu despre Diabetul de tip 2 infirmă ce se știa inițial referitor la cauzele apariției acestei maladii
Joe Biden se luptă să împiedice publicarea unor înregistrări ale convorbirilor cu biograful său. Ce au vorbit cei doi
De ce nu mai înaintează soldații ruși pe frontul din Ucraina? Principala problemă a armatei ruse pe care Putin nu a reușit să o rezolve
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea are 26 de ani, el 60, iar regulile din căsnicia lor i-au pus pe gânduri pe mulți: "Unii consideră asta...
Cancan
Primele imagini cu Cabral și Andreea, după ce s-a aflat despre DIVORȚ‼️ Încă trăiesc împreună, dar își fac...
Fanatik.ro
Mitul austerității pentru șefii din Energie. Cum au reușit directorii companiilor de stat să-și mărească...
editiadedimineata.ro
Copiii din Marea Britanie au ocolit măsurile de securitate online cu VPN și mustăți false
Fanatik.ro
“Gnahore și Boateng la Rapid!” Daniel Pancu, sfătuit să-i transfere pe fundașii lui Dinamo, liberi de contract
Adevărul
Știi câte puncte de penalizare ai pe permisul auto? Cum se poate verifica online istoricul sancțiunilor
Playtech
Ce se întâmplă dacă ții banii cash acasă în perioade de criză. Avertismentul economiștilor pentru români
Digi FM
Ce pensie are Tudorel Stoica, component al legendarei Steaua ’86: „Mi-e şi ruşine!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Haos total la Real Madrid: Kylian Mbappe refuză să mai joace pe Bernabeu!
Pro FM
Săndel Bălan, tatăl Andreei Bălan, marele absent de la nunta grandioasă cu Victor Cornea. Ce mesaj i-a...
Film Now
Deborra-Lee Furness, devastată după apariția lui Hugh Jackman la Met Gala cu Sutton Foster: „A fost o...
Adevarul
Scandal la vârful Primăriei Slatina. Secretarul general îl acuză pe Mario De Mezzo de agresiune: „M-a urmărit...
Newsweek
Pensia medie - 2.821 lei, pensia de urmaș - 1.524 lei, de invaliditate - 1.084. Vești rele pentru pensionari
Digi FM
20 de imagini de la nunta de poveste a Andreei Bălan. Turn de șampanie, tort superb cu poza mirilor și un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Reacția adorabilă a unui câine când stăpânul lui spune „cuvântul magic”. Imaginile au strâns milioane de...
Film Now
Sandra Bullock, fotografie rară cu copiii ei, de Ziua Mamei: „O onoare pe viață”. De ce a speriat-o gândul de...
UTV
Vezi imaginile de la nunta anului. Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe malul Lacului...