Magazinele de tip discount atrag tot mai mulți clienți, pe fondul scumpirilor în lanț din ultima perioadă. Într-un context economic tot mai apăsător, românii își calculează atent bugetul și sunt tot mai atenți la promoțiile din supermarketuri. Fie că vorbim despre alimente, produse de igienă sau articole pentru casă, cumpărătorii caută soluții mai ieftine pentru a face față cheltuielilor zilnice. „Suntem căutători de oferte”, recunosc clienții.

„Câțiva bănuți puși în altă parte, pentru noi contează”, spune o doamnă, în timp ce își plimbă privirea pe rafturi, în căutarea ofertelor.

Românii au devenit mai prudenți atunci când merg la cumpărături. Pe fondul scumpirilor în lanț ce anulează creșterea veniturilor, oamenii nu se mai grăbesc să aleagă prima ofertă, ci analizează mai atent opțiunile.

„Suntem căutători de oferte. 'Vânători', la vremurile care sunt. Mergem în mai multe magazine, comparăm prețurile”, spune o altă clientă.

„Îmi fac calcule cu o săptămână-două înainte de pensie să vad ce îmi lipsește: oțetul, uleiul”, mărturisește o doamnă pensionară.

„Încercăm să ne cumpătăm... adică și la cumpărături, și la ce prețuri sunt, și la calitate”, spune cineva.

„Nu fac nicio mișcare fără să mă uit la preț, că altfel nu mă descurc, dacă nu am grijă”, concluzionează altcineva.

Prețurile alimentelor sunt, în medie, cu aproximativ 10% mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut.

„În majoritatea magazinelor, cele mai mari reduceri sunt la produsele de marcă proprie. Sunt mai ieftine chiar și cu 20 de procente”, transmite jurnalistul Digi24, Dana Costache.

„Este o perioadă dificilă. Lumea se îndreaptă către produsele promoționale sau se îndreaptă spre diferite categorii de bază, care ne asigură necesarul”, explică Andreea Teleagă, reprezentanta unui magazin de tip discount.

Coșul de cumpărături dintr-un magazin de tip discount este mai ieftin cu aproximativ 15% în comparație cu supermarketurile clasice.

