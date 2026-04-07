Cu cât adunăm mai multă grăsime pe burtă, cu atât crește riscul de insuficiență cardiacă - este concluzia unui nou studiu internațional. Datele strânse au arătat și care e momentul de la care ar trebui să ne îngrijorăm. În cazul femeilor, vorbim de o circumferință abdominală de cel mult 88 de centimetri, pe când la bărbați aceasta nu ar trebui să depășească 102 centimetri. Un român din patru suferă de obezitate și, în nici patru ani, numărul se va tripla, arată estimările specialiștilor.

„El are 106 circumferința abdominală. Este o grăsime abdominală care o să îi aducă în curând un factor de risc. Noi putem calcula foarte ușor și măsura această circumferință abdominală și orice pacient o poate face și acasă, cu centimetrul. Femeile nu trebuie să depășească 88 de centimetri și bărbații nu trebuie să depășească 102 cm”, concluzionează Mihaela Dumitrache, medic de familie din Buzău.

Nu indicele de masă corporală, cel considerat vinovat până acum, ne predispune la afecțiuni cardiace, spun autorii studiului, ci grăsimea acumulată în jurul abdomenului.

„Grăsimea de la nivelul organelor interne, care nu doare, este silențioasă, nu se vede neaparat, decât dacă se face o analiză de compoziție corporală. Este periculoasă, pentru că predispune atât la insulino-rezistență, ulterior la diabet zaharat tip 2, predispune la boli cardiovasculare, insuficiență cardiacă”, atrage atenția medicul primar Monica Mocanu.

„Mă simt greu. De la al treilea etaj intră respiratul greu de la efort, chiar din acest motiv m-am apucat și de sală”, spune un tânăr.

„S-au diminuat porțiile de mâncare, chestii de genul ăsta. Cum am reușit să slăbesc? Sperietura! M-am speriat așa tare, că era cât pe-aici să vă salut de pe partea cealaltă”, recunoaște un alt bărbat.

Conform celor mai recente date din Atlasul Mondial al Obezității, unu din patru români suferă de această boală. Se estimează că, până în 2030, numărul se va tripla.

