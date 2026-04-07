Live TV

Video Un român din patru suferă de obezitate. Legătura dintre grăsimea abdominală și sănătate. Când devine aceasta periculoasă

Data publicării:
Conform celor mai recente date din Atlasul Mondial al Obezității, unu din patru români suferă de obezitate. Credit foto: Guliver/Getty Images

Cu cât adunăm mai multă grăsime pe burtă, cu atât crește riscul de insuficiență cardiacă - este concluzia unui nou studiu internațional. Datele strânse au arătat și care e momentul de la care ar trebui să ne îngrijorăm. În cazul femeilor, vorbim de o circumferință abdominală de cel mult 88 de centimetri, pe când la bărbați aceasta nu ar trebui să depășească 102 centimetri. Un român din patru suferă de obezitate și, în nici patru ani, numărul se va tripla, arată estimările specialiștilor. 

„El are 106 circumferința abdominală. Este o grăsime abdominală care o să îi aducă în curând un factor de risc. Noi putem calcula foarte ușor și măsura această circumferință abdominală și orice pacient o poate face și acasă, cu centimetrul. Femeile nu trebuie să depășească 88 de centimetri și bărbații nu trebuie să depășească 102 cm”, concluzionează Mihaela Dumitrache, medic de familie din Buzău.

Nu indicele de masă corporală, cel considerat vinovat până acum, ne predispune la afecțiuni cardiace, spun autorii studiului, ci grăsimea acumulată în jurul abdomenului.

„Grăsimea de la nivelul organelor interne, care nu doare, este silențioasă, nu se vede neaparat, decât dacă se face o analiză de compoziție corporală. Este periculoasă, pentru că predispune atât la insulino-rezistență, ulterior la diabet zaharat tip 2, predispune la boli cardiovasculare, insuficiență cardiacă”, atrage atenția medicul primar Monica Mocanu.

„Mă simt greu. De la al treilea etaj intră respiratul greu de la efort, chiar din acest motiv m-am apucat și de sală”, spune un tânăr.

„S-au diminuat porțiile de mâncare, chestii de genul ăsta. Cum am reușit să slăbesc? Sperietura! M-am speriat așa tare, că era cât pe-aici să vă salut de pe partea cealaltă”, recunoaște un alt bărbat.

Conform celor mai recente date din Atlasul Mondial al Obezității, unu din patru români suferă de această boală. Se estimează că, până în 2030, numărul se va tripla.

reporter: Ioana Carpen
operator: Bogdan Vlădoiu

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, după "cea mai întunecată perioadă din viață": "Am trăit cu o durere imensă în ultima vreme"
Cancan
Valentin Sanfira a înșelat-o! Codruța și-a luat inima-n dinți și a recunoscut motivul divorțului...
Fanatik.ro
Supercomputerul a refăcut calculele: cine e favorită la câștigarea SuperLiga cu 7 etape înainte de finalul...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Cine este omul din umbră de la U Cluj, în drumul spre titlul de campioană. Gestul de 330.000 de euro care o...
Adevărul
Trump susține că le-a trimis arme protestatarilor iranieni, dar acestea au ajuns la anumite grupuri. „Vor să...
Playtech
Te întorci la muncă după concediul de creștere a copilului, dar puțini români știu ce trebuie să facă cu 30...
Digi FM
Anamaria Ferentz, dezvăluiri despre logodnicul american și cei 7 copii ai lui: „Fără mine sunt terminați”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Renegată și jignită de propriii părinți, a luat o decizie la care nu se aștepta nimeni. Are doar 20 de ani
Pro FM
Bianca Censori, o nouă apariție controversată. Fanii au reacționat vehement: „Nu a mai purtat haine adevărate...
Film Now
Cele mai grave acuzații ale lui Blake Lively contra lui Justin Baldoni, respinse de judecător. Procesul nu...
Adevarul
O bacterie veche de 5.000 de ani, rezistentă la antibiotice, descoperită într-una dintre cele mai cunoscute...
Newsweek
O româncă născută în 1966 a muncit aproape 38 de ani în România și Italia. Când va ieși la pensie?
Digi FM
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat în propria locuință. Monica Pop, după ce principalul suspect...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Alec Baldwin, pus la zid de propria fiică din cauza diferenței de vârstă dintre el și Hilaria: „Ăsta e abuz...
UTV
Killa Fonic și Irina Rimes au urcat din nou împreună pe scenă în București. „Dragostea este universală”