Călin Georgescu, despre fondurile europene: „Eu și poporul român îl avem pe Dumnezeu, nu ne interesează”

Candidatul pro-rus la președinție Călin Georgescu susține că România nu are nevoie de banii oferiți de Uniunea Europeană, pentru că „îl avem pe Dumnezeu”. Declarațiile au fost făcute într-un interviu de peste o oră, acordat jurnalistei Natalia Morari din Republica Moldova, în care și-a reluat principalele teme de campanie, presărate cu misticism și trimiteri istorice aproximative.

„Eu și poporul român îl avem pe cel mai puternic, pe Dumnezeu, despre asta vorbim, nu ne interesează”, a spus Călin Georgescu despre situația în care Uniunea Europeană ar putea suspenda fondurile acordate României, într-o formă similară cu ce s-a întâmplat în cazul regimului iliberal condus de către Viktor Orban.

Candidatul a revenit la unele teme care nu au fundament istoric, cum că limba română ar fi la baza limbii latine, declarând că „orice țară europeană care a dat cultură, a dat istorie - Italia, Franța - care dorește să-și cunoască trecutul, va da de rădăcinile, cel puțin, care pleacă consistent, din limba română”.

Georgescu a încercat să evite un răspuns direct, susținând că „noi suntem aici de la facerea lumii”. Revenind, acesta a adăugat „Noi nu suntem aici ca să ne poticnim, atâta timp cât cu noi este Dumnezeu, nimeni nu ne poate sta împotrivă, pentru că atunci când te lupți pentru pământul tău și pentru Dumnezeu, nu te poate învinge nimeni” .

Călin Georgescu a condamnat sancțiunile aplicate de către Bruxelles Moscovei, după ce Rusia a declanșat invazia pe scară largă a Ucrainei și a susținut că România nu are nevoie de bani externi.

„România va fi motorul Europei. Germania nu are cum să mai fie, că nu are de unde. Aceste sancțiuni pe care le-au gândit acești tribali s-au întors ca un bumerang, pentru că nu mai au de unde să susțină economia. România va avea de unde. Asta doresc eu României. Să devină motorul principal al Europei. Lucrurile se vor schimba, de unde? Din economie. Nu am nevoie de banii lor, ce să faci cu ei? Cu banii nu poți să faci nimic, s-au vândut destui pe doi bani, inclusiv prin țările vecine. Independența țării vine din puterea de a te finanța singur”, a declarat Georgescu.

De asemenea, fostul candidat la prezidențiale a făcut o paralelă între momentul în care Moldova era cotropită de către Imperiul Otoman și modul în care acesta vede el relația țărilor cu Uniunea Europeană: „Ștefan cel Mare a stat drept, momentul în care a fost încercarea de a fi cotropit, atunci te cotropea Imperiul Otoman, acum te cotropește Uniunea Europeană. El a stat drept, în dreapta credință.”

Nu este pentru prima dată când Călin Georgescu se pronunță împotriva Uniunii Europene. Într-un interviu acordat recent, întrebat dacă românii mai susțin apartenența la Uniunea Europeană și NATO, acesta a spus: „Sincer vorbind, de la poporul meu nu există niciun sprijin, adică nu există oameni care să meargă acolo sau să conducă o asemenea situație. Cum putem să credem să mergem în alt loc, pentru ce? Din asemenea motive, nimeni nu vrea o asemenea situație. Nimeni nu susține asta. Apropo, James, de ce nu organizează un referendum, care este total normal? Să faci un referendum pentru oamenii tăi pentru că știu sigur că va fi negativ pentru ei”, după cum a relatat adevarul.ro.

Potrivit datelor furnizate de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), suma totală netă primită de România de la Uniunea Europeană (diferența dintre contribuțiile României la bugetul european și banii primiți de la UE), din momentul aderării (1 ianuarie 2007) şi până în 2023, se ridica la 56 de miliarde euro.

