Prezent la DigiFM, Ilie Bolojan a răspuns într-un interviu eminamente politic și la câteva întrebări mai personale, chiar dacă a fost evident că cel puțin în cazul uneia, nu i-a făcut plăcere.

Bolojan a fost întrebat de Florin Negruțiu cum se comportă în momentul în care se enervează: „Înjurați?”

„Nu prea, încerc să nu înjur”, a fost răspunsul

„Nu se poate. Și popa din sat înjură când se enervează”, a insistat jurnalistul.

„Aici ai motive în fiecare zi să te enervezi, pentru că în afară de problemele mari pe care le ai apar în permanență lucruri uneori absurde, blocaje, situații la care nu te aștepți. Gândiți-vă ce s-a întâmplat la Paltinu când prin niște decizii administrative ai creat niște perturbații enorme pentru mii de oameni care locuiesc în aval de zona respectivă. Ce se poate întâmpla? Mă controlez, îmi văd de treabă”

Ilie Bolojan a mai fost întrebat și de concediu. Din păcate nu am reușit în acest an să mă duc în concediu. Ar trebui să îmi iau câteva zile, pentru că, vă dați seama, pur și simplu, nu stai cu cu familia, cu ai tăi…” a fost răspunsul premierului

Editor : Sebastian Eduard