Live TV

CCR a respins sesizarea lui Nicușor Dan privind guvernanța corporativă a companiilor de stat. Legea merge la promulgare

Data publicării:
SEP_CCR_ILUSTRATIE_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Curtea Constituțională. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Din articol
CCR: Nu a fost încălcat principiul bicameralismului Cheltuielile vor rămâne supuse controlului autorităților

Curtea Constituțională a României (CCR) a respins miercuri, cu unanimitate de voturi, obiecția de neconstituționalitate formulată de președintele Nicușor Dan împotriva modificărilor aduse legislației privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Judecătorii constituționali au stabilit că prevederile contestate sunt conforme cu Legea fundamentală, iar decizia este definitivă și general obligatorie.

Potrivit unui comunicat al CCR, instanța constituțională a analizat atât criticile privind procedura de adoptare a legii, cât și cele referitoare la conținutul acesteia și a concluzionat că actul normativ respectă prevederile Constituției.

Una dintre principalele modificări contestate vizează posibilitatea decontării unor cheltuieli de reprezentare, transport, diurnă și cazare efectuate de administratorii și directorii companiilor de stat în exercitarea mandatului.

„Curtea Constituțională a stabilit că reglementarea distinctă a posibilității decontării, în condițiile legii, a unor cheltuieli de reprezentare, transport, diurnă și cazare efectuate în scopul exercitării mandatelor (...) nu contravine dispozițiilor constituționale”, a transmis CCR.

CCR: Nu a fost încălcat principiul bicameralismului

Președintele Nicușor Dan a susținut, în sesizarea trimisă Curții, că există diferențe semnificative între forma adoptată de Senat și cea aprobată ulterior de Camera Deputaților, ceea ce ar încălca principiul bicameralismului.

Judecătorii constituționali au respins însă această critică și au arătat că modificările introduse de Camera decizională nu schimbă scopul inițial al legii.

Potrivit CCR, includerea unor noi categorii de cheltuieli care pot fi decontate „nu are semnificația unei deturnări de la scopul inițial al legii, ci este în legătură directă cu acesta”.

„Fiind realizate în scopul exercitării mandatelor, aceste cheltuieli sunt, de fapt, decontări de cheltuieli prevăzute de lege (...) Prin urmare, o atare normă juridică poate fi adoptată de forul decizional, în propria procedură parlamentară de legiferare”, se arată în motivarea Curții.

În consecință, CCR a concluzionat că nu poate fi reținută încălcarea principiului constituțional al bicameralismului.

Cheltuielile vor rămâne supuse controlului autorităților

Judecătorii au analizat și criticile referitoare la posibilitatea ca aceste cheltuieli să fie acordate fără limite sau fără mecanisme de control.

CCR a precizat că decontarea cheltuielilor nu înseamnă că acestea devin nelimitate și nici că scapă de supravegherea instituțiilor competente.

„Agenția va controla și autoriza în continuare orice cheltuială care se circumscrie în totalul beneficiilor acordate într-un an de mandat și va aprecia în legătură cu oportunitatea sau natura juridică a acestor cheltuieli, precum și cu privire la limitele sau plafoanele acestora”, au explicat magistrații.

Curtea a subliniat că stabilirea beneficiilor care pot fi incluse într-un contract de mandat și definirea categoriilor de cheltuieli care pot fi decontate reprezintă o opțiune a legiuitorului și nu intră în competența instanței constituționale.

Potrivit CCR, legea exprimă „o opțiune legislativă ce se circumscrie libertății constituționale a legiuitorului” de a stabili condițiile și criteriile de acordare a unor drepturi.

În urma deciziei Curții Constituționale, legea privind modificarea regulilor de guvernanță corporativă pentru întreprinderile publice poate merge mai departe în procedura de promulgare.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
An de vechime pentru pensie. Foto Getty Images
1
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa de Pensii anunță...
Andras Demeter
2
Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a demisionat după ce au apărut înregistrări cu...
Avertizare meteo de furtuni.
3
Alerte de vreme rea: ANM a emis cod galben de furtuni, vijelii și vânt puternic. Zonele...
eugen tomac nicusor dan
4
Cine este Eugen Tomac, consilierul prezidențial pe care Nicușor Dan l-ar putea desemna...
Alexander Lukashenko
5
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România...
"Fără nicio jenă". Adversara Soranei Cîrstea a ținut capul de afiș la Roland Garros
Digi Sport
"Fără nicio jenă". Adversara Soranei Cîrstea a ținut capul de afiș la Roland Garros
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Nicusor Dan
Negocierile pentru formarea noului Guvern, blocate. De ce întârzie Nicușor Dan să desemneze un premier
Nicușor Dan și Ilie Bolojan.
Răspunsul lui Ilie Bolojan, întrebat în ce moment s-a deteriorat relația sa cu președintele Nicușor Dan
tiktok
Raport îngrijorător: doar 10 conturi generează aproape 80% din dezinformarea de pe TikTok. Mesajul lui Nicușor Dan
Nicușor Dan
Nicușor Dan: Statul să comunice coerent, şi nu propagandistic. Trebuie să recâștigăm încrederea cetățenilor
dominic fritz
Dominic Fritz exclude un guvern cu PSD: „Nu există niciun fel de negocieri subterane despre asta”
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
Bolojan: „L-am mandatat pe ministrul Pîslaru să negocieze cu Comisia...
Detaliu mâna unui deputat care votează în Camera Deputaților
Vânzarea acțiunilor în cazul companiilor de stat, interzisă până la...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_57_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan: „Proiectul Doicești are probleme serioase”. Ce spune...
vladimir putin (1)
„Intențiile lui Putin sunt mai grave decât se aștepta Europa de...
Ultimele știri
Tony Blair atacă dur guvernul lui Keir Starmer și avertizează că Partidul Laburist „se joacă cu focul”
Evaluarea Națională 2026, clasa a VI-a: Subiectele la Matematică și Științele naturii. Când află elevii notele finale
Radu Miruţă dă asigurări că proiectele PNRR de la Apărare vor fi încheiate, dar spune că la Transporturi există semne de întrebare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ilie Bolojan și latura pe care românii o văd rar. Dezvăluirea despre soție, telefonul zilnic către mama sa...
Cancan
Nuțu Cămătaru a vorbit despre problemele lui Mario Iorgulescu și conflictul pe care l-a avut cu finul său...
Fanatik.ro
Încă o plecare la Universitatea Craiova! Conducerea caută deja înlocuitor. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Papa Leon avertizează asupra imaginilor generate cu AI: „Un amplificator puternic al dezinformării”
Fanatik.ro
Afacerea în care se lansează Nadia Comăneci. Are legătură cu gimnastica și costumul purtat când a luat nota 10
Adevărul
De ce evită tot mai mulți români să vorbească cu vecinii și cum a dispărut ideea de comunitate
Playtech
Averea neaşteptată a lui Eugen Tomac. De ce este numit &quot;omul lui Băsescu&quot;, este dorit premier al...
Digi FM
Elevă de clasa a V-a, către ministrul Educației, atent mai mult pe telefon: „Voi ne interziceți telefoanele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Naomi Osaka a făcut parada modei pe teren, iar adversara ei a cedat și nu s-a ferit de cuvinte
Pro FM
Paul McCartney, despre motivul pentru care nu face poze cu fanii. Comparația neașteptată făcută de legendarul...
Film Now
„Trebuia să rămână modest!” Russell Crowe, în centrul unor controverse după interacțiunea cu fanii din Paris...
Adevarul
Ce salarii vor avea cadrele medicale din 2027. Reforma salarizării aduce creșteri importante și păstrează...
Newsweek
Instanța a spus dacă Armata e stagiu de cotizare în condiții speciale la pensie. 2.000.000 pensionari afectați
Digi FM
Tudor Chirilă, apariție rară alături de partenera sa. El și Iulia Mîzgan sunt împreună de 14 ani, au doi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bryan Johnson, milionarul obsedat de tinerețe, a dezvăluit cele 41 de reguli după care își trăiește viața...
Digi Animal World
O studentă curajoasă, ședință foto de absolvire cu doi aligatori: “Nu sunt monștri sângeroși. Ar prefera să...
Film Now
„Mai bun decât un Emmy”. Ce notă i-a dat Brett Goldstein lui Jennifer Lopez pentru sărutul din noul film
UTV
Ianca, fiica lui Răzvan Simion, vorbește despre presiunea de a avea un tată celebru. „Am simțit adesea că...