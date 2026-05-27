CCR a respins sesizarea lui Nicușor Dan privind guvernanța corporativă a companiilor de stat. Legea merge la promulgare

Curtea Constituțională a României (CCR) a respins miercuri, cu unanimitate de voturi, obiecția de neconstituționalitate formulată de președintele Nicușor Dan împotriva modificărilor aduse legislației privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Judecătorii constituționali au stabilit că prevederile contestate sunt conforme cu Legea fundamentală, iar decizia este definitivă și general obligatorie.

Potrivit unui comunicat al CCR, instanța constituțională a analizat atât criticile privind procedura de adoptare a legii, cât și cele referitoare la conținutul acesteia și a concluzionat că actul normativ respectă prevederile Constituției.

Una dintre principalele modificări contestate vizează posibilitatea decontării unor cheltuieli de reprezentare, transport, diurnă și cazare efectuate de administratorii și directorii companiilor de stat în exercitarea mandatului.

„Curtea Constituțională a stabilit că reglementarea distinctă a posibilității decontării, în condițiile legii, a unor cheltuieli de reprezentare, transport, diurnă și cazare efectuate în scopul exercitării mandatelor (...) nu contravine dispozițiilor constituționale”, a transmis CCR.

CCR: Nu a fost încălcat principiul bicameralismului

Președintele Nicușor Dan a susținut, în sesizarea trimisă Curții, că există diferențe semnificative între forma adoptată de Senat și cea aprobată ulterior de Camera Deputaților, ceea ce ar încălca principiul bicameralismului.

Judecătorii constituționali au respins însă această critică și au arătat că modificările introduse de Camera decizională nu schimbă scopul inițial al legii.

Potrivit CCR, includerea unor noi categorii de cheltuieli care pot fi decontate „nu are semnificația unei deturnări de la scopul inițial al legii, ci este în legătură directă cu acesta”.

„Fiind realizate în scopul exercitării mandatelor, aceste cheltuieli sunt, de fapt, decontări de cheltuieli prevăzute de lege (...) Prin urmare, o atare normă juridică poate fi adoptată de forul decizional, în propria procedură parlamentară de legiferare”, se arată în motivarea Curții.

În consecință, CCR a concluzionat că nu poate fi reținută încălcarea principiului constituțional al bicameralismului.

Cheltuielile vor rămâne supuse controlului autorităților

Judecătorii au analizat și criticile referitoare la posibilitatea ca aceste cheltuieli să fie acordate fără limite sau fără mecanisme de control.

CCR a precizat că decontarea cheltuielilor nu înseamnă că acestea devin nelimitate și nici că scapă de supravegherea instituțiilor competente.

„Agenția va controla și autoriza în continuare orice cheltuială care se circumscrie în totalul beneficiilor acordate într-un an de mandat și va aprecia în legătură cu oportunitatea sau natura juridică a acestor cheltuieli, precum și cu privire la limitele sau plafoanele acestora”, au explicat magistrații.

Curtea a subliniat că stabilirea beneficiilor care pot fi incluse într-un contract de mandat și definirea categoriilor de cheltuieli care pot fi decontate reprezintă o opțiune a legiuitorului și nu intră în competența instanței constituționale.

Potrivit CCR, legea exprimă „o opțiune legislativă ce se circumscrie libertății constituționale a legiuitorului” de a stabili condițiile și criteriile de acordare a unor drepturi.

În urma deciziei Curții Constituționale, legea privind modificarea regulilor de guvernanță corporativă pentru întreprinderile publice poate merge mai departe în procedura de promulgare.

