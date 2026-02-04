CCR a respins sesizarea lui Nicușor Dan referitoare la legea regimului cultelor. Argumentele Curții

Curtea Constituțională a respins, cu majoritate de voturi, ca neîntemeiată, sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan în legătură cu modificările aduse legii privind libertatea religioasă şi regimul cultelor. Astfel, actul normativ criticat respectă „exigențele impuse de Constituție”, a transmis CCR.

Una dintre obiecții a vizat faptul că legea a fost tratată diferit în Parlament — ca lege ordinară într-o Cameră și ca lege organică în cealaltă. CCR a explicat însă că situația a fost îndreptată.

„Cu privire la criticile de neconstituționalitate extrinsecă, care au privit, în esență, faptul că legea criticată a fost adoptată diferit de cele două Camere ale Parlamentului, și anume ca lege organică de Camera decizională și ca lege ordinară de prima Cameră sesizată, Curtea a constatat că demersul Camerei decizională a fost unul corect, deoarece nu a făcut nimic altceva decât să îndrepte o eroare umană de apreciere a caracterului legii”, precizează CCR, în comunicatul de presă.

CCR a analizat și conținutul legii și a concluzionat că noile prevederi nu afectează libertatea de gândire sau de religie și nici principiul separației puterilor în stat.

Nu sunt încălcate libertățile religioase

Potrivit judecătorilor, prevederea care sancționează exercitarea fără drept a funcțiilor clericale este constituțională, deoarece „prezintă suficientă claritate și precizie și nu creează dificultăți de înțelegere”.

„Cu privire la criticile de neconstituționalitate intrinsecă, Curtea a constatat, în esență, că dispozițiile art. unic pct. 1 din legea criticată, referitoare la art. 23 alin. (4) din Legea nr.489/2006, prin care se incriminează infracțiunea de exercitare fără drept a atribuțiilor sau a funcțiilor clericale ori monahale, sunt constituționale, deoarece prezintă suficientă claritate și precizie și nu creează dificultăți de înțelegere a voinței legiuitorului, în contextul specificului actului normativ analizat, astfel că nu a putut reține încălcarea principiului separației puterilor în stat sau a principiului legalității incriminării”, mai spune sursa citată.

Citește și: CCR a amânat pronunțarea pe sesizarea lui Nicușor Dan la „Legea Novak”, criticată de cluburile de fotbal din SuperLiga României

De asemenea, Curtea a stabilit că dreptul exclusiv al cultelor de a decide modul în care sunt cinstite persoanele canonizate, beatificate, sanctificate, trecute în rândul drepților sau recunoscute ca simboluri identitare proprii „nu îngrădește libertatea de gândire, de conștiință și de religie” și „nici nu aduc atingere standardelor de calitate a legii”.

Decizia CCR este definitivă și general obligatorie.

La jumătatea lunii iulie 2025, șeful statului a sesizat Curtea Constituțională în legătură cu o lege care modifică și completează Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, prin care se sancționează, la fel ca și în cazul preoților, exercitarea fără drept a profesiei de „rabin, imam sau alte funcții clericale ori monahale, asimilate cu acestea, la solicitarea cultelor”.

Textul sesizării a fost publicat pe site-ul Senatului. Legea reclamată la CCR a fost inițiată de deputatul Silviu Vexler, președintele Federației Comunităților Evreiești din România, cel care a inițiat și proiectul de lege de combatere a antisemitismului și de interzicere a organizațiilor legionare, proiect atacat fără succes de președintele Nicușor Dan la CCR.

Citește și: CCR a amânat din nou dezbaterea sesizării lui Nicușor Dan privind modificările la legea prosumatorilor. Când va fi discutată

Actul normativ introduce următoarele modificări în Legea 489/2006:

la articolul 23, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: „(4) Exercitarea fără drept a atribuțiilor de preot, rabin, imam sau a altor funcții, clericale ori monahale, asimilate cu acestea la solicitarea cultelor de către Secretariatul de Stat pentru Culte, constituie infracțiune și se pedepsește potrivit Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare”.

la articolul 29, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, (11), cu următorul cuprins: „(11) Cultele au dreptul exclusiv asupra modalităților religioase de cinstire a persoanelor canonizate, beatificate, sanctificate, trecute în rândul drepților sau recunoscute ca simboluri identitare proprii”.

Editor : Ana Petrescu