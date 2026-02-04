Reprezentanții statelor UE, aproape de un acord pentru împrumutul de 90 de miliarde de euro către Ucraina. Care sunt pașii următori

Ambasadorii statelor UE la Bruxelles sunt aproape de a ajunge la un acord privind un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru finanțarea apărării Ucrainei împotriva Rusiei, grație unui proiect de text care precizează participarea țărilor terțe la tranzacțiile cu arme, au declarat miercuri trei diplomați, citați de Politico. Oficialii se întâlnesc miercuri după-amiază pentru a finaliza discuțiile, după o săptămână de negocieri dificile.

Ultimul obstacol a fost stabilirea modului în care țările din afara UE ar putea participa la contractele de apărare finanțate prin împrumut. Proiectul de acord, consultat de Politico, ar permite Ucrainei să cumpere arme esențiale de la astfel de țări – inclusiv SUA și Marea Britanie – fie atunci când nu există un produs echivalent disponibil în UE, fie atunci când există o nevoie urgentă.

Lista armelor pe care Kievul le va putea cumpăra în afara blocului include sisteme de apărare aeriană și antirachetă, muniție pentru avioane de luptă și capacități de atac la adâncime.

Dacă Regatul Unit dorește să participe la contracte de achiziții publice dincolo de acest cadru, va trebui să contribuie financiar pentru a ajuta la acoperirea plăților de dobânzi aferente împrumutului.

Textul menționează, de asemenea, că contribuția britanică – care urmează să fie convenită în cadrul negocierilor viitoare cu Comisia Europeană – ar trebui să fie proporțională cu potențialele câștiguri ale firmelor sale de apărare care participă la acest program.

Franța a condus eforturile pentru a se asigura că țările UE — care plătesc dobânda la împrumut — beneficiază la maximum de contractele de apărare.

În efortul de a convinge Parisul și aliații săi, proiectul distribuit marți seara include o nouă formulare care prevede că „orice acord cu o țară terță trebuie să se bazeze pe un echilibru între drepturi și obligații” și că „o țară terță nu ar trebui să aibă aceleași drepturi și să beneficieze de aceleași avantaje” ca statele membre participante.

Proiectul consolidează, de asemenea, controlul țărilor UE asupra îndeplinirii condițiilor pentru achiziționarea de arme pentru Ucraina în afara blocului, precizând că Kievul va trebui să „furnizeze informațiile de care dispune în mod rezonabil pentru a demonstra că sunt îndeplinite condițiile pentru aplicarea acestei derogări”.

Acestea vor fi apoi verificate „fără întârzieri nejustificate” de către Comisia Europeană, după consultarea unui nou grup de experți în capacitățile industriale de apărare ale Ucrainei. Potrivit diplomaților, noul organism va include reprezentanți ai țărilor membre ale UE.

Comisia Europeană va contracta o datorie de 90 de miliarde de euro pentru a finanța efortul de război al Ucrainei înainte ca Kievul să rămână fără lichidități în aprilie. După ce a fost supusă unei presiuni intense din partea capitalelor naționale, Comisia a acceptat să utilizeze fondurile neutilizate din bugetul său actual pe șapte ani pentru a acoperi costurile împrumuturilor. Dacă acest lucru nu va fi suficient, țările membre vor trebui să plătească diferența.

Comisarul pentru buget Piotr Serafin se va întâlni joi cu Parlamentul European și președinția cipriotă a Consiliului UE în încercarea de a rezolva dezacordurile privind rambursarea costurilor împrumuturilor, a declarat un oficial.

