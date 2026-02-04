Vladimir Putin, menționat de peste o mie de ori în documentele publicate în cazul Epstein: „Încă aș dori să mă întâlnesc cu el”

Unele dintre documentele desecretizate de Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) din dosarul Epistein par să dezvăluie încercările repetate ale infractorului sexual condamnat de a-l întâlni pe președintele rus Vladimir Putin. Numele liderului de la Kremlin este menționat de peste 1.000 de ori în ultimele documente publicate, relatează Sky News.

Conform sursei citate, există chiar și un fișier audio în care Epstein poate fi auzit instruind pe cineva cum să se apropie de Putin.

„I-aș trimite un bilet lui Putin, în care i-aș spune: «Voi părăsi guvernul pe 14 martie. Voi fi în Scandinavia sau intenționez să fiu în vestul și nordul Europei. Ar trebui să luăm cina împreună». Atât, nimic mai mult. Trebuie să fie foarte scurt”, a afirmat el în înregistrare.

Prima mențiune importantă a lui Vladimir Putin în ultimele dosare, descoperite de echipa Sky Data and Forensics, datează din septembrie 2011.

O persoană de contact anonimă face referire la o întâlnire pe care Epstein a spus că a aranjat-o cu Putin mai târziu în acea lună, pe vremea când acesta era prim-ministru al Rusiei. Nu există dovezi că această întâlnire a avut loc și nu există alte detalii.

Din 2013, moment în care Putin revenise la președinție, emailurile arată că Epstein a încercat de mai multe ori să se întâlnească cu el prin intermediul fostului prim-ministru norvegian Thorbjorn Jagland.

În luna mai a aceluiași an, Epstein i-a trimis un e-mail lui Jagland, pe atunci secretar general al Consiliului Europei, spunând: „Știu că vă veți întâlni cu Putin [sic] pe data de 20. El este disperat să atragă investiții occidentale în țara sa... Eu am soluția”.

El a adaugat: „Recunosc că există probleme legate de drepturile omului care sunt în prim-planul călătoriei dumneavoastră, însă, dacă vă este de ajutor, aș fi bucuros să mă întâlnesc cu el undeva în luna iunie și să-i explic soluția pentru prioritatea sa principală. Cred că acest lucru ar fi benefic pentru obiectivele dumneavoastră.”

Dar se pare că acest lucru nu s-a întâmplat niciodată. După ce l-a bătut la cap pe Jagland să ia legătura cu echipa lui Putin, Epstein s-a plâns că nu a primit niciun răspuns.

În ianuarie 2014, Jagland i-a spus lui Epstein că se va întâlni cu Putin la Soci. „De ce nu vii și tu?”, l-a întrebat. Nu se știe ce s-a întâmplat apoi.

Dar în iulie același an, Epstein părea încă dornic să se întâlnească cu președintele rus. Într-un e-mail, un contact îi spune: „Nu am reușit să-l conving pe Reid să-și schimbe programul pentru a se întâlni cu Putin împreună cu tine”.

„Nu e o idee bună acum, după accidentul aviatic”, a răspuns Epstein, referindu-se la zborul MH17 al Malaysian Airlines, care a fost doborât deasupra estului Ucrainei cu trei zile înainte, ucigând toate cele 298 de persoane aflate la bord.

Dar se pare că asta nu l-a descurajat pe Epstein pentru mult timp.

Un an mai târziu, în iulie 2015, i-a spus lui Jagland: „Încă aș dori să mă întâlnesc cu Putin [sic] și să discutăm despre economie, aș aprecia foarte mult ajutorul dumneavoastră”.

Au mai existat încercări în 2016, 2017 și, în cele din urmă, în iunie 2018 – doar o singură frază într-un e-mail adresat din nou lui Jagland: „Mi-ar plăcea foarte mult să mă întâlnesc cu Putin [sic]”.

Întrebat despre documente, Kremlinul a declarat marți că nu a primit nicio propunere din partea lui Epstein privind o întâlnire cu Vladimir Putin.

Citește și:

Jeffrey Epstein susținea că a oferit rușilor informații despre Trump: „Lavrov ar putea obține informații utile discutând cu mine”

Dossier Center: Relaţia lui Epstein cu Rusia. Legături strânse cu un absolvent al Academiei FSB, care pregăteşte ofiţeri de informaţii

Editor : A.M.G.