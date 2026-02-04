Live TV

Vladimir Putin, menționat de peste o mie de ori în documentele publicate în cazul Epstein: „Încă aș dori să mă întâlnesc cu el”

Data publicării:
Președintele rus Vladimir Putin.
Președintele rus Vladimir Putin. Foto: Profimedia

Unele dintre documentele desecretizate de Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) din dosarul Epistein par să dezvăluie încercările repetate ale infractorului sexual condamnat de a-l întâlni pe președintele rus Vladimir Putin. Numele liderului de la Kremlin este menționat de peste 1.000 de ori în ultimele documente publicate, relatează Sky News.

Conform sursei citate, există chiar și un fișier audio în care Epstein poate fi auzit instruind pe cineva cum să se apropie de Putin.

„I-aș trimite un bilet lui Putin, în care i-aș spune: «Voi părăsi guvernul pe 14 martie. Voi fi în Scandinavia sau intenționez să fiu în vestul și nordul Europei. Ar trebui să luăm cina împreună». Atât, nimic mai mult. Trebuie să fie foarte scurt”,  a afirmat el în înregistrare. 

Prima mențiune importantă a lui Vladimir Putin în ultimele dosare, descoperite de echipa Sky Data and Forensics, datează din septembrie 2011.

O persoană de contact anonimă face referire la o întâlnire pe care Epstein a spus că a aranjat-o cu Putin mai târziu în acea lună, pe vremea când acesta era prim-ministru al Rusiei. Nu există dovezi că această întâlnire a avut loc și nu există alte detalii.

Din 2013, moment în care Putin revenise la președinție, emailurile arată că Epstein a încercat de mai multe ori să se întâlnească cu el prin intermediul fostului prim-ministru norvegian Thorbjorn Jagland.

În luna mai a aceluiași an, Epstein i-a trimis un e-mail lui Jagland, pe atunci secretar general al Consiliului Europei, spunând: „Știu că vă veți întâlni cu Putin [sic] pe data de 20. El este disperat să atragă investiții occidentale în țara sa... Eu am soluția”.

El a adaugat: „Recunosc că există probleme legate de drepturile omului care sunt în prim-planul călătoriei dumneavoastră, însă, dacă vă este de ajutor, aș fi bucuros să mă întâlnesc cu el undeva în luna iunie și să-i explic soluția pentru prioritatea sa principală. Cred că acest lucru ar fi benefic pentru obiectivele dumneavoastră.”

Dar se pare că acest lucru nu s-a întâmplat niciodată. După ce l-a bătut la cap pe Jagland să ia legătura cu echipa lui Putin, Epstein s-a plâns că nu a primit niciun răspuns.

În ianuarie 2014, Jagland i-a spus lui Epstein că se va întâlni cu Putin la Soci. „De ce nu vii și tu?”, l-a întrebat. Nu se știe ce s-a întâmplat apoi.

Dar în iulie același an, Epstein părea încă dornic să se întâlnească cu președintele rus. Într-un e-mail, un contact îi spune: „Nu am reușit să-l conving pe Reid să-și schimbe programul pentru a se întâlni cu Putin împreună cu tine”.

„Nu e o idee bună acum, după accidentul aviatic”, a răspuns Epstein, referindu-se la zborul MH17 al Malaysian Airlines, care a fost doborât deasupra estului Ucrainei cu trei zile înainte, ucigând toate cele 298 de persoane aflate la bord.

Dar se pare că asta nu l-a descurajat pe Epstein pentru mult timp.

Un an mai târziu, în iulie 2015, i-a spus lui Jagland: „Încă aș dori să mă întâlnesc cu Putin [sic] și să discutăm despre economie, aș aprecia foarte mult ajutorul dumneavoastră”.

Au mai existat încercări în 2016, 2017 și, în cele din urmă, în iunie 2018 – doar o singură frază într-un e-mail adresat din nou lui Jagland: „Mi-ar plăcea foarte mult să mă întâlnesc cu Putin [sic]”.

Întrebat despre documente, Kremlinul a declarat marți că nu a primit nicio propunere din partea lui Epstein privind o întâlnire cu Vladimir Putin.

Citește și: 

Jeffrey Epstein susținea că a oferit rușilor informații despre Trump: „Lavrov ar putea obține informații utile discutând cu mine”

Dossier Center: Relaţia lui Epstein cu Rusia. Legături strânse cu un absolvent al Academiei FSB, care pregăteşte ofiţeri de informaţii

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
controlor
1
Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de...
profimedia-0547817867
2
Mai multe ambarcaţiuni înarmate au încercat să intercepteze o navă în strâmtoarea Ormuz
Alegeri Ungaria
3
Maghiarii din România și-ar putea pierde dreptul de vot în alegerile din Ungaria...
baza militara rusa
4
Imagini din satelit arată mișcări alarmante ale armatei ruse lângă granița cu Finlanda...
Plăți anticipate pentru alocații și indemnizații în februarie. Foto Getty Images
5
Alocațiile, indemnizațiile și stimulentul de inserție vor fi virate mai devreme în...
E gata: Laurențiu Reghecampf a spus "DA" și semnează până în 2028!
Digi Sport
E gata: Laurențiu Reghecampf a spus "DA" și semnează până în 2028!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump și Xi Jinping
Xi Jinping și Donald Trump, convorbire telefonică înaintea vizitei liderului american în China
putin si xi
Vladimir Putin l-a sunat „de urgență” pe Xi Jinping. Despre ce au discutat cei doi lideri
fostul print andrew
Fostul prinț Andrew, aflat în mijlocul scandalului Epstein, s-a mutat din reședinta sa regală din Windsor
melinda bill gates
Reacția Melindei French Gates după apariția numelui lui Bill Gates în dosarele Epstein: „Vremuri dureroase în căsnicia mea”
Donald Trump participates in a bill signing - Washington
„Am vorbit cu el. Și-a ținut promisiunea”. Trump vrea ca Putin să pună capăt războiului din Ucraina
Recomandările redacţiei
nicusor dan sustine un discurs
Nicușor Dan, prima reacție după acuzațiile SUA privind influențarea...
ilie bolojan face declaratii
Ora 19:00. Premierul Ilie Bolojan susține o conferință de presă. Din...
Summer landscape in Apuseni Mountains-Romania
Zăcăminte de minerale rare, descoperite în Apuseni. O companie...
mircea lucescu profimedia-0935007934
Mircea Lucescu ar putea fi transferat în străinătate, la un spital...
Ultimele știri
Şeful Poliţiei Rutiere Ploieşti rămâne în funcţie, deşi documente ale instituţiei au fost scoase şi arse pe câmp. Explicația conducerii
Sorin Grindeanu a vizitat Sfântul Mormânt și Zidul Plângerii: Românii sunt respectați la Ierusalim pentru că și-au apărat credința
Statele Unite vor oferi R. Moldova 36,5 milioane de dolari pentru securitate națională. Legea a fost semnată de Donald Trump
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii din 3 februarie. Care sunt nativii favorizați de...
Cancan
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
Fanatik.ro
Câte kilograme a slăbit Florin Prunea la Desafio. Emisiunea de la Pro TV l-a afectat puternic: ”Somalezule...
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Scandal total pe axa Premier League – Casa Albă. Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, atac frontal...
Adevărul
Care este cea mai sănătoasă pâine: răspunsul unanim al nutriționiștilor
Playtech
Fără urmă de remuşcare! Cum a apărut sora criminalului lui Mario Berinde în public, oamenii s-au revoltat! Nu...
Digi FM
Își începea ziua cu chipsuri și dulciuri și consuma 5000 de calorii. A renunțat la un singur lucru și a dat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză! Portughezii au făcut anunțul despre Cristiano Ronaldo
Pro FM
Veronica Berti, reacție fermă când a fost întrebată dacă este geloasă pe admiratoarele soțului ei. Sunt...
Film Now
Julia Roberts, declarație de dragoste pentru Danny Moder. Cum își cresc cei trei copii și de ce se consideră...
Adevarul
Răzvrătire fiscală în localitatea unde a început Răscoala de la 1907. Locuitorii refuză să plătească...
Newsweek
Cum a reușit un pensionar să nu mai plătească CASS la pensie. Cum trebuie să procedeze ceilalți pensionari?
Digi FM
Un bărbat beat s-a dezbrăcat în avion și a făcut scandal. A cerut să fie lăsat să coboare, în plin zbor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Mini, pisicuța călătoare. Trăiește într-o dubă alături de stăpânul ei, un bărbat de 37 de ani: "Ne-am adaptat...
Film Now
Christian Bale, câte șase ore pe zi pe scaunul de machiaj, la filmările "The Bride!": "Țipam din toți...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”