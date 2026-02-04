Contribuția la Pilonul 2 ar putea crește la 6% până în 2027. Proiectul a fost adoptat tacit în Senat și merge la Camera Deputaților

Contribuția la Pilonul 2 de pensii private ar putea crește semnificativ, după ce Senatul a adoptat tacit, miercuri, proiectul de lege care prevede majorarea cotei de contribuție de la nivelul actual de 4,75% la 5,25% în 2026 și la 6% în 2027. Propunerea legislativă a trecut de primul for parlamentar, după ce termenul de dezbatere și vot s-a împlinit în 2 februarie. Proiectul va fi transmis Camerei Deputaților, care este for decizional.

Inițiativa modifică Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și stabilește un calendar clar de creștere a contribuțiilor:

de la 1 ianuarie 2026 – cota de contribuție va fi de 5,25%;

de la 1 ianuarie 2027 – cota de contribuție va ajunge la 6%.

În prezent, contribuția la Pilonul 2 este de 4,75%, un nivel mult sub ținta inițială stabilită la momentul lansării sistemului.

De ce a fost nevoie de această modificare

Inițiatorii proiectului, deputații PNL Raluca Turcan și Florin Roman, arată în expunerea de motive că legea din 2004 prevedea o creștere treptată a contribuției de la 2% la 6% în decurs de 8 ani, cu un ritm anual de 0,5 puncte procentuale.

Calendarul nu a fost însă respectat. Crizele economice și financiare din ultimii 15 ani au dus la derogări și amânări succesive.

„Toate prognozele demografice și financiare arată foarte clar că, după anul 2030, sistemul public de pensii Pilonul 1 va avea mari dificultăți în a asigura o rată decentă de înlocuire a salariului prin pensie”, susțin inițiatorii.

În acest context, Pilonul 2 devine esențial pentru viitorii pensionari. Peste 8,4 milioane de români contribuie în prezent la fondurile de pensii administrate privat, iar foarte mulți dintre ei vor începe să solicite acest drept în următorii 5-10 ani.

Expert: „Ar fi o veste extraordinar de bună”

George Moț, expert în pensii private, a declarat pentru Digi24.ro că majorarea contribuțiilor ar fi un pas extrem de important pentru stabilitatea sistemului.

„Ar fi o veste extraordinar de bună să vedem că vor crește contribuțiile la Pilonul 2 de pensii private. Nivelul acestora de 4,75% este mult sub calendarul inițial de 6%, care ar fi trebuit atins încă din 2016. Dacă această propunere va intra în vigoare și va fi promulgată de președinte, va fi o veste bună pentru toți cei peste 8 milioane de participanți la un fond de pensii private Pilon 2”, a spus Moț.

Potrivit expertului, o contribuție mai mare nu înseamnă doar pensii viitoare mai bune, ci și un impact pozitiv asupra economiei.

„Contribuții mai mari vor însemna investiții mai mari ale fondurilor de pensii pe bursa locală. Anul trecut, bursa a adus randamente destul de bune. De asemenea, fondurile vor avea la dispoziție sume mai mari de bani pe care să le investească inclusiv în titluri de stat”, a explicat acesta.

Fondurile de pensii private sunt deja printre cei mai importanți finanțatori ai statului român, prin achiziția de titluri de stat, contribuind direct la acoperirea unei părți semnificative din datoria publică.