Comisia Europeană: „Cine ar putea reprezenta un risc în alegerile noastre? Platformele online”. Detalii despre cazul României

Comisia Europeană, prin vocea unui purtător de cuvânt, a subliniat că executivul european nu interferează în alegerile statelor membre, ci platformele de socializare, și a menționat că acesta este motivul pentru care au fost luate măsuri legale, criticate aspru de un raport de lucru elaborat din republicanii din Congresul SUA. Acesta s-a referit și la investigația declanșată de Comisia Europeană, la cererea României, cu privire la modul în care TikTok a moderat conținutul cu caracter politic în timpul alegerilor din 2024.

Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene, a subliniat că legislația europeană, criticată de republicanii din comisia juridică a Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, are rolul de a proteja cetățenii din statele membre.

„Cine ar putea reprezenta un risc în alegerile noastre? Platformele online (n.r. Rețelele de socializare) (...) Unde se amplifică postări (n.r. conținut) ilegale și dăunătoare? Pe rețelele de socializare. Vrem să le folosim, dar platformele online reprezintă un risc pentru cetățeni și societate”, a declarat Regnier, în cadrul unei conferințe de presă ce a avut loc miercuri, 4 februarie.

Acesta a subliniat că platformele online contestă măsurile adoptate de Comisia Europeană „pentru că, timp de mulți ani, au fost deasupra legii, au acționat de parcă sunt prea mari ca să le pese”.

Reprezentantul Comisiei Europene a dat detalii despre cazul României

„Comisia Europeană nu interferează în alegerile naționale. DSA (n.r. Regulamentul privind serviciile digitale) permite, ca la cererea statelor membre, să organizăm discuții (n.r. În care să fie implicați reprezentanții statelor membre și ai platformelor de socializare). Acesta a fost și cazul României. Vrem să stăm la masă cu reprezentanții platformelor și să le spunem: oameni buni, să vă puneți casa în ordine, pentru că la noi au loc alegeri”, a adăugat Thomas Regnier.

El a mai subliniat, în contextul în care vorbea despre alegerile din România, că există situații, în timpul alegerilor, în care platformele de socializare amplifică postări ale unor partide, în timp ce scade vizibilitatea postărilor altor partide.

„Nu Comisia intervine (n.r. În alegeri), ci platforma (n.r. de socializare)”, a mai punctat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene.

Acesta s-a referit și la investigația declanșată de Comisia Europeană, la cererea României, cu privire la modul în care TikTok a fost folosit în timpul alegerilor prezidențiale anulate din 2024.

„TikTok cooperează (...) Au adoptat mai multe măsuri. Investigația nu a fost declanșată de DSA, ci a fost declanșată la cererea autorităților din România (...) TikTok a luat deja măsuri. Vrem ca ei să ia măsuri pentru a proteja alegerile din statele membre”, a mai spus Thomas Reigner.

Reacție după publicarea raportului de lucru al republicanilor din Congresul SUA

Reacția purtătorului de cuvânt al Comisiei Europene vine după ce comisia juridică din Camera Reprezentanților a Congresului SUA, controlată de republicani, a acuzat Comisia că intervine în alegerile naționale ale statelor membre din Uniunea Europeană.

Raportul (care încă nu a fost adoptat la nivel de Congres) acuză, practic, că executivul UE „a pus presiuni asupra platformelor social media pentru a-și schimba regulile de moderare (n.r. A conținutului), afectând direct libertatea de exprimare în mediul online din SUA”.

Același raport vorbește și despre alegerile anulate din România, din anul 2024, (dar și despre alegeri din Moldova, Olanda, Franța sau Irlanda). Detalii, aici.

„Comisia Europeană a presat platformele sociale să cenzureze conținutul înainte de alegerile naționale din Slovacia, Olanda, Franța, Moldova, România și Irlanda, pe lângă alegerile UE din iunie 2024. De când DSA (Regulamentul privind serviciile digitale) a intrat în vigoare în 2023, Comisia Europeană s-a angajat împotriva platformelor și le-a presat să cenzureze agresiv conținutul înainte de alegerile naționale din Moldova, Olanda, Franța, Irlanda și România. Comisia a activat sisteme de răspuns rapid înainte de alegerile legislative franceze din 2024, alegerile prezidențiale moldovenești din 2024, alegerile prezidențiale românești din 2024-2025 și alegerile legislative germane din 2025”, se arată în raportul citat.

Raportul mai vine și în contextul în care Comisia Europeană a amendat în ultimii ani mai multe platforme de socializare pentru încălcarea unor norme din regulamentul privind serviciile digitale (DSA).

În același timp, raportul mai vine în contextul în care între Administrația republicană, condusă de Donald Trump, și Comisia Europeană există diferențe de viziune cu privire la modul în care platformele de socializare americane sunt reglementate în UE.

