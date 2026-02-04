Live TV

Comisia Europeană: „Cine ar putea reprezenta un risc în alegerile noastre? Platformele online”. Detalii despre cazul României

Data publicării:
Reacția TikTok, după investigația anunțată de Comisia Europeană
Foto: Shutterstock
Din articol
Reprezentantul Comisiei Europene a dat detalii despre cazul României Reacție după publicarea raportului de lucru al republicanilor din Congresul SUA

Comisia Europeană, prin vocea unui purtător de cuvânt, a subliniat că executivul european nu interferează în alegerile statelor membre, ci platformele de socializare, și a menționat că acesta este motivul pentru care au fost luate măsuri legale, criticate aspru de un raport de lucru elaborat din republicanii din Congresul SUA. Acesta s-a referit și la investigația declanșată de Comisia Europeană, la cererea României, cu privire la modul în care TikTok a moderat conținutul cu caracter politic în timpul alegerilor din 2024. 

Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene, a subliniat că legislația europeană, criticată de republicanii din comisia juridică a Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, are rolul de a proteja cetățenii din statele membre.

„Cine ar putea reprezenta un risc în alegerile noastre? Platformele online (n.r. Rețelele de socializare) (...) Unde se amplifică postări (n.r. conținut) ilegale și dăunătoare? Pe rețelele de socializare. Vrem să le folosim, dar platformele online reprezintă un risc pentru cetățeni și societate”, a declarat Regnier, în cadrul unei conferințe de presă ce a avut loc miercuri, 4 februarie.

Acesta a subliniat că platformele online contestă măsurile adoptate de Comisia Europeană „pentru că, timp de mulți ani, au fost deasupra legii, au acționat de parcă sunt prea mari ca să le pese”.

Reprezentantul Comisiei Europene a dat detalii despre cazul României

„Comisia Europeană nu interferează în alegerile naționale. DSA (n.r. Regulamentul privind serviciile digitale) permite, ca la cererea statelor membre, să organizăm discuții (n.r. În care să fie implicați reprezentanții statelor membre și ai platformelor de socializare). Acesta a fost și cazul României. Vrem să stăm la masă cu reprezentanții platformelor și să le spunem: oameni buni, să vă puneți casa în ordine, pentru că la noi au loc alegeri”, a adăugat Thomas Regnier.

El a mai subliniat, în contextul în care vorbea despre alegerile din România, că există situații, în timpul alegerilor, în care platformele de socializare amplifică postări ale unor partide, în timp ce scade vizibilitatea postărilor altor partide.

„Nu Comisia intervine (n.r. În alegeri), ci platforma (n.r. de socializare)”, a mai punctat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene.

Acesta s-a referit și la investigația declanșată de Comisia Europeană, la cererea României, cu privire la modul în care TikTok a fost folosit în timpul alegerilor prezidențiale anulate din 2024.

„TikTok cooperează (...) Au adoptat mai multe măsuri. Investigația nu a fost declanșată de DSA, ci a fost declanșată la cererea autorităților din România (...) TikTok a luat deja măsuri. Vrem ca ei să ia măsuri pentru a proteja alegerile din statele membre”, a mai spus Thomas Reigner.

Reacție după publicarea raportului de lucru al republicanilor din Congresul SUA

Reacția purtătorului de cuvânt al Comisiei Europene vine după ce comisia juridică din Camera Reprezentanților a Congresului SUA, controlată de republicani, a acuzat Comisia că intervine în alegerile naționale ale statelor membre din Uniunea Europeană.

Raportul (care încă nu a fost adoptat la nivel de Congres) acuză, practic, că executivul UE „a pus presiuni asupra platformelor social media pentru a-și schimba regulile de moderare (n.r. A conținutului), afectând direct libertatea de exprimare în mediul online din SUA”.

Același raport vorbește și despre alegerile anulate din România, din anul 2024, (dar și despre alegeri din Moldova, Olanda, Franța sau Irlanda). Detalii, aici.

„Comisia Europeană a presat platformele sociale să cenzureze conținutul înainte de alegerile naționale din Slovacia, Olanda, Franța, Moldova, România și Irlanda, pe lângă alegerile UE din iunie 2024. De când DSA (Regulamentul privind serviciile digitale) a intrat în vigoare în 2023, Comisia Europeană s-a angajat împotriva platformelor și le-a presat să cenzureze agresiv conținutul înainte de alegerile naționale din Moldova, Olanda, Franța, Irlanda și România. Comisia a activat sisteme de răspuns rapid înainte de alegerile legislative franceze din 2024, alegerile prezidențiale moldovenești din 2024, alegerile prezidențiale românești din 2024-2025 și alegerile legislative germane din 2025”, se arată în raportul citat.

Raportul mai vine și în contextul în care Comisia Europeană a amendat în ultimii ani mai multe platforme de socializare pentru încălcarea unor norme din regulamentul privind serviciile digitale (DSA).

CITEȘTE ȘI: Musk a blocat contul de publicitate al Comisiei Europene pe platforma X, după ce aceasta a fost amendată de CE

În același timp, raportul mai vine în contextul în care între Administrația republicană, condusă de Donald Trump, și Comisia Europeană există diferențe de viziune cu privire la modul în care platformele de socializare americane sunt reglementate în UE.

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
controlor
1
Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de...
FED CONFERINTA GRINDEANU PSD 081225 R1_05089
2
Reacția lui Grindeanu după ce un primar a spus că cine nu muncește nu merită să trăiască...
profimedia-0547817867
3
Mai multe ambarcaţiuni înarmate au încercat să intercepteze o navă în strâmtoarea Ormuz
baza militara rusa
4
Imagini din satelit arată mișcări alarmante ale armatei ruse lângă granița cu Finlanda...
Alegeri Ungaria
5
Maghiarii din România și-ar putea pierde dreptul de vot în alegerile din Ungaria...
La un pas de o decizie istorică, după 4 ani! Furie în Ucraina: "Iresponsabil" / "Degenerat"
Digi Sport
La un pas de o decizie istorică, după 4 ani! Furie în Ucraina: "Iresponsabil" / "Degenerat"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
război ucraina lupte
A început a doua rundă de negocieri pentru pacea în Ucraina. Delegațiile Rusiei, Ucrainei și SUA discută la Abu Dhabi
Peter Magyar
Partidul Tisza din Ungaria conduce în sondajele preelectorale. O formațiune de extremă dreapta, pe cale să intre în Parlament
Comisia Europeană
Bruxelles neagă acuzațiile SUA privind influențarea scrutinului din România și ingerința în alegerile naționale din statele membre
exerciții NATO în Norvegia
Care sunt soluțiile pentru a face față amenințărilor din Arctica. Expertă în securitate: „Nu este o idee romantică”
Lansator rusesc de rachete balistice la paradă
Cel mai important tratat nuclear al lumii se destramă. Ce scenarii sunt posibile dacă Trump și Putin nu ajung la o înțelegere
Recomandările redacţiei
femeie care porneste caloriferul
PMB susține că bucureștenii fără apă caldă și căldură nu plătesc...
BUCURESTI - SENAT - VOT MOTIUNE SIMPLA - 15 SEP 2025
Opoziția a depus un val de moțiuni simple, la începutul sesiunii...
Nicoleta Pauliuc
„Este o linie roșie”. Nicoleta Pauliuc cere excepții pentru bolnavii...
2026-02-04-9813
Profesorii și studenții protestează azi în fața Guvernului. „Stop...
Ultimele știri
Rusia lansează noi amenințări în timpul negocierilor de la Abu Dhabi. Ce condiție pune Kremlinul pentru oprirea războiului
Bogdan Ivan, despre decizia de închidere a minelor pe cărbune introdusă în PNRR: Unii cu trotinete electrice au făcut mult rău României
Vladimir Putin l-a sunat „de urgență” pe Xi Jinping. Despre ce au discutat cei doi lideri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii din 3 februarie. Care sunt nativii favorizați de...
Cancan
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
Fanatik.ro
Fostul ministru de Interne a jucat fotbal! Marcator într-un meci de campionat: “Ce surpriză mi-ați făcut!”
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Claudiu Niculescu, aproape de revenirea în SuperLiga după aproape 8 ani. Exclusiv
Adevărul
Care este cea mai sănătoasă pâine: răspunsul unanim al nutriționiștilor
Playtech
Fără urmă de remuşcare! Cum a apărut sora criminalului lui Mario Berinde în public, oamenii s-au revoltat! Nu...
Digi FM
Își începea ziua cu chipsuri și dulciuri și consuma 5000 de calorii. A renunțat la un singur lucru și a dat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Novak Djokovic a auzit ce le zice Jelena celor doi copii despre el și a spus "STOP"
Pro FM
Bianca Censori ar fi încercat de mai multe ori să iasă din căsnicia "nefericită" cu Kanye West înainte ca el...
Film Now
Julia Roberts, declarație de dragoste pentru Danny Moder. Cum își cresc cei trei copii și de ce se consideră...
Adevarul
Răzvrătire fiscală în localitatea unde a început Răscoala de la 1907. Locuitorii refuză să plătească...
Newsweek
Nereguli la Casa de Pensii găsite de Avocatul Poporului. Cum pierd pensionarii mii de lei? „Nu e caz singular”
Digi FM
Tal Berkovich era prietenă bună cu o româncă celebră: "Mi-e atât de dor de surioara mea mai mică"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Mini, pisicuța călătoare. Trăiește într-o dubă alături de stăpânul ei, un bărbat de 37 de ani: "Ne-am adaptat...
Film Now
Fanii îi adoră. Cameron Diaz și Keanu Reeves, la premiera noului lor film, în regia lui Jonah Hill. Numeroase...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”