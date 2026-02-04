Live TV

CCR a amânat pronunțarea pe sesizarea lui Nicușor Dan la „Legea Novak”, criticată de cluburile de fotbal din SuperLiga României

BUCURESTI - FOTBAL - SUPERLIGA - PLAY OFF - ETAPA 7 - FCSB - FC FARUL CONSTANTA - 27 APR 2024
Curtea Constituţională a amânat, pentru 4 martie, discuţiile pe sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan asupra legii are impune ca minimum 40% dintre sportivii care evoluează într-o echipă în competiţiile naţionale oficiale să fie români.

Este vorba despre un act normativ pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului 69/2000.

Şeful statului susţine că actul normativ este discriminatoriu.

„Susţin ferm obiectivul de a încuraja şi dezvolta sportul românesc, de a sprijini tinerii sportivi şi de a investi în formarea lor. Aceste scopuri sunt legitime şi necesare. Totuşi, ele trebuie realizate cu respectarea Constituţiei României şi a dreptului Uniunii Europene, la care România este parte”, a scris Nicușor Dan, pe Facebook.

Potrivit acestuia, legea adoptată de Parlament încalcă principiul nediscriminării şi libera circulaţie a lucrătorilor, consacrate atât de Constituţie, cât şi de tratatele europene, prin raportarea directă la cetăţenia sportivilor.

În plus, a completat preşedintele, legea afectează dreptul la muncă, prin limitarea accesului sportivilor europeni la competiţiile naţionale.

Citește și: CCR a amânat din nou dezbaterea sesizării lui Nicușor Dan privind modificările la legea prosumatorilor. Când va fi discutată

Totodată, în opinia sa, nu se respectă cerinţele de calitate şi claritate a legii, inclusiv prin stabilirea unor sancţiuni contravenţionale care depăşesc cadrul general prevăzut de legislaţia în vigoare, fără o derogare expresă.

„Experienţa altor state europene şi regulamentele UEFA arată că sprijinirea sportivilor formaţi local se poate face eficient fără criterii bazate pe cetăţenie, ci prin investiţii în academii, centre de juniori şi programe de formare”, a transmis şeful statului.

Aceste prevederi au fost aspru criticate de reprezentanții echipelor din România, în special reprezentanții cluburilor de fotbal din SuperLigă. Șapte dintre aceste cluburi au și semnat o petiție transmisă de fostul ministru al Sportului Ionuț Stroe lui Nicușor Dan, în care i se cere stoparea legii privind ponderea de 40% sportivi români într-o echipă, cunoscută drept „Legea Novak”.

