Nicușor Dan, prima reacție după acuzațiile SUA privind influențarea alegerilor: „Ingerințele ruse au fost evidențiate de rapoarte NATO”

nicusor dan sustine un discurs
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Președintele Nicușor Dan a avut o primă reacție după ce Comisia Juridică din Camera Reprezentanților SUA a transmis un raport care susține că oficialii UE ar fi influențat alegerile din România prin presiuni asupra rețelelor sociale. Șeful statului spune că țara noastră nu este subiectul principal al raportului de la Washington, că referirile sunt „strict contextuale”, iar decizia CCR de anulare a alegerilor a indicat „fără echivoc vicierea campaniei”.

„România nu este subiectul Raportului preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, iar referirile din document la adresa țării noastre sunt strict contextuale, într-o dezbatere mult mai amplă despre libertatea de exprimare.

Referirile la alegerile prezidențiale din 2024 prezentate în raport sunt strict descriptive și reflectă doar parțial răspunsul unei singure companii private, platforma TikTok. Acestea nu reprezintă și nici nu se pot substitui unei evaluări juridice. În același timp, chiar platforma TikTok a admis în mai multe rapoarte publice că a identificat în mod proactiv mai multe rețele de influență ascunsă, a prevenit și a eliminat zeci de mii de conturi și interacțiuni false și a interzis sute de conturi care imitau candidați la președinție”, a scris președintele Nicușor Dan, miercuri, pe pagina sa de Facebook. 

Șeful statului susține că decizia de anulare a alegerilor „a fost un act juridic intern de protecție a ordinii constituționale în fața unei amenințări asimetrice, bazat pe evaluările instituțiilor de securitate națională și pe autoritatea Curții Constituționale a României”.

„Decizia CCR s-a fundamentat pe documentele care indicau fără echivoc denaturarea egalității de șanse între candidați și vicierea masivă a campaniei electorale de către un singur candidat prin utilizarea netransparentă și ilegală a tehnologiilor digitale și a inteligenței artificiale, precum și prin finanțarea nedeclarată a campaniei electorale, inclusiv în mediul online”, a mai transmis acesta. 

În plus, spune Nicușor Dan, ingerințele Federației Ruse în procesele electorale din țările europene, inclusiv din România, au fost evidențiate și de rapoarte oficiale ale NATO, Uniunii Europene și Guvernului Marii Britanii. „Imixtiunea malignă a Federației Ruse nu s-a limitat la o singură platformă de social media, ci face obiectul unei ample campanii de manipulare cu scopul de a destabiliza democrațiile europene, demers care se derulează de mulți ani sub forma unui veritabil război hibrid.

România este o democrație puternică, în care deciziile instituțiilor responsabile luate conform Constituției și legilor în vigoare sunt și trebuie respectate. Angajamentul României pentru statul de drept, transparență, libertate de exprimare și corectitudinea proceselor electorale rămâne neclintit, ca și angajamentul față de toți aliații și partenerii noștri strategici”. a mai spus președintele.

Declarația președintelui vine în urma acuzațiilor grave din partea Statelor Unite, în care Washingtonul susține că Executivului european s-ar fi amestecat în alegerile naționale ale statelor membre. Informația a apărut într-un raport nefavorabil al Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților a SUA, în care se vorbește despre imixtiunea nepermisă a Comisiei Europene în alegerile din mai multe state, inclusiv România, unde alegerile s-au anulat fără probe și s-au eliminat candidați pentru a ieși președinte „candidatul preferat de establishment”.

Comisia Europeană a respins acuzațiile din SUA și a catalogat drept nefondate afirmațiile privind „cenzura” și ingerința electorală în scrutinele naționale ale statelor membre.

Citește și: VIDEO Acuzații dintr-un raport de lucru al unei comisii din Congresul SUA: Comisia Europeană ar fi intervenit în alegerile din România

 

