Maghiarii din România și-ar putea pierde dreptul de vot în alegerile din Ungaria: propunere controversată în Parlamentul din Budapesta

Partidul ungar de opoziţie Coaliţia Democrată (DK) a anunţat marţi iniţierea unei sesiuni extraordinare a parlamentului pentru a elimina dreptul de vot în alegerile din Ungaria al alegătorilor cu dublă cetăţenie care trăiesc peste graniţe, informează agenţia de presă ungară MTI.

Vicepreşedintele partidului, Sandor Ronai, a declarat într-o conferinţă de presă online că, potrivit datelor compilate de Oficiul Electoral Naţional (NVI), aproape 500.000 de persoane s-au înregistrat deja din afara Ungariei pentru a vota la alegerile din 12 aprilie.

Or, cercetările DK au arătat că majoritatea covârşitoare a acestora au votat pentru Fidesz, notează Agerpres.

„Conform calculelor noastre, acei o jumătate de milion de alegători ar aduce Fidesz patru locuri în parlament”, a explicat politicianul ungar.

Potrivit unei analize Europa Liberă, peste 280.000 de maghiari care locuiesc în România erau înregistrați pentru a vota în alegerile din 2022 din Ungaria

Parlamentul unicameral al Ungariei (Adunarea naţională) are 199 de locuri, dintre care 135 sunt ocupate în momentul de faţă de partidele aflate la guvernare, Fidesz (116) şi KDNP(19).

