Ce-și dorește Ilie Bolojan de Crăciun pentru el și pentru România: „Putem mult mai mult decât am demonstrat până acum"

Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Codrin Unici

Premierul Ilie Bolojan a declarat că, de sărbătorile de iarnă, îşi doreşte câteva zile de linişte şi că va petrece Crăciunul acasă, dar şi ca ţara noastră, din poziţia în care este acum, să treacă cu bine şi peste lunile următoare.

El a fost întrebat luni, la postul Antena 3, ce anume îşi doreşte de sărbătorile de iarnă.

Îmi doresc să am câteva zile de linişte şi îmi doresc ca ţara noastră, din poziţia în care sunt acum, să treacă cu bine şi peste lunile următoare, pentru că am încredere în România, am încredere în români şi putem mult mai mult decât am demonstrat până acum”, a răspuns Ilie Bolojan, potrivit Agerpres.

În context, premierul a explicat şi motivul pentru care Guvernul nu a procedat la acordarea unei zile libere pe 5 ianuarie, ca "punte" cu celelalte zile libere din această perioadă, întrebat dacă a avut o problemă cu bugetarii privind acest subiect.

Nu am avut niciun fel de problemă. Am avut o discuţie la nivel de guvern, da, dacă o anumită dată trebuie transformată într-o zi liberă, trebuie să facem o recuperare într-o zi anume. Ideea asta că vom recupera fiecare când poate este una incorrectă, pentru că ştiu din experienţa mea personală, că, în general, în foarte puţine locuri se recupera efectiv. Or, nu mai putem să mergem pe această formulă, cu tot respectul”, a argumentat Bolojan.

El a dat detalii şi despre ce va face de sărbători: Cel puţin în seara de Crăciun şi în prima zi, voi fi acasă”.

Cât despre preparatele culinare pe care le preferă în aceste ocazii, Bolojan a menţionat: Sunt produsele tradiţionale care se fac în regiunea noastră, nu ştiu, tot ce ţine de produse de porc sau sarmale şi aşa mai departe”.

El a transmis şi un mesaj românilor cu ocazia acestor sărbători.

Sărbători în pace şi linişte, alături de cei dragi! Dumnezeu să aibă în pază România!”, a spus premierul Bolojan. 

