Manole: România cheltuie foarte puţin pentru asistenţa socială. Implementarea oricărui proiect trebuie bazată pe buget

Ministrul Muncii, Florin Manole, a spus luni că România cheltuie foarte puţin pentru serviciile de asistenţă socială, dar că implementarea oricărui proiect în domeniu necesită bugetarea aferentă pentru a fi pus în practică.

Manole a participat, la Palatul Victoria, la conferinţa de încheiere a proiectului „Consolidarea răspunsului la violenţa împotriva copiilor prin politici mai bine fundamentate şi capacitate instituţională sporită", realizat de Ministerul Muncii, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, UNICEF România, Secretariatul General al Guvernului, alături de parteneri din Polonia şi de la Comisia Europeană.

„A fost inspiraţional să-i ascult pe tineri vorbind, mai devreme, despre nevoia de servicii, în general, ei le-au spus, punctual, consiliere, suport. Ei bine, România, din păcate, cheltuie foarte puţin pentru aceste servicii, avem una dintre cele mai mici, poate chiar cea mai mică dintre cheltuielile cu asistenţa socială din Uniunea Europeană. Astea sunt cifre, nu sunt păreri, dar sunt cifre cu puternică încărcătură negativă, pentru că ele înseamnă mai puţine servicii, mai puţine beneficii acolo unde ar trebui să fie mai mult, mai puţin ajutor acolo unde este nevoie. Lipsa finanţării pentru asistenţă socială, de la numărul de angajaţi în domeniu, până la capacitatea noastră de a finanţa sistemul, este o mare problemă, pentru că orice strategie cu 7 paşi şi 57 de măsuri are la sfârşitul ei o reală nevoie bugetară. Tabloul acesta, oarecum pesimist, trebuie completat (...), pentru că cei mai mulţi dintre aceşti copii sunt şi în sistemul educaţional, cu subfinanţarea sistemului de educaţie. Dar nu-i aşa că vă simţiţi foarte consolidaţi bugetar? Nu-i aşa că avem o consolidare fiscală de aplaudat? Nu, cifrele arată că nu e în regulă", a afirmat el, potrivit News.ro.

Ministrul a continuat criticile la adresa fostului guvern, spunând că este mai uşor să te consolidezi bugetar tăind sau îngheţând anumite cheltuieli din asistenţa socială, un domeniu cu „oameni subreprezentaţi din punctul de vedere al puterii politice şi al vocii în societate", decât să colectezi TVA-ul de la „oameni suprareprezentaţi ca putere politică în societate".

„E mult mai uşor să faci asta, decât reforme structurale nebotezate intelectual 'consolidare fiscal-bugetară', dar care să asigure, în acelaşi timp, şi un spaţiu fiscal care să ne permită să cheltuim măcar aproape de media UE pentru asistenţă socială şi educaţie. Inspirat de noul curent care pare că vine din America, aş putea să vă spun că societatea nu prea mai are răbdare cu aceste lucruri. Şi, după ce vom trece de hopul facerii noului buget, adică peste vreo lună, va trebui ca angajamentele noastre legate de 7 paşi şi 57 de măsuri să aibă, după virgulă, bugetul alocat. Pentru că anul acesta a fost o adevărată luptă publică să creştem de la 80 la 190 de lei beneficiile pentru un copil cu dizabilităţi, în această ţară 200 de lei nefiind o sumă care să ne ofere argumente pentru a ne lăuda vreun pic, dimpotrivă. Tichetul de grădiniţă pentru cei mai săraci dintre copii, care nu prea apucă să participe la consultări, pentru că nu prea apucă să participe la grădiniţă, a crescut şi el tot cu vreo 100 de lei, dar nu-i aşa că vă simţiţi consolidaţi fiscal-bugetar? Foarte consolidaţi, suntem pe drumul cel bun", a spus Manole.

Editor : M.B.