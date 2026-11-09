Live TV

Manole: România cheltuie foarte puţin pentru asistenţa socială. Implementarea oricărui proiect trebuie bazată pe buget

Data actualizării: Data publicării:
florin manole face declaratii
Florin Manole. Foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ministrul Muncii, Florin Manole, a spus luni că România cheltuie foarte puţin pentru serviciile de asistenţă socială, dar că implementarea oricărui proiect în domeniu necesită bugetarea aferentă pentru a fi pus în practică.

Manole a participat, la Palatul Victoria, la conferinţa de încheiere a proiectului „Consolidarea răspunsului la violenţa împotriva copiilor prin politici mai bine fundamentate şi capacitate instituţională sporită", realizat de Ministerul Muncii, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, UNICEF România, Secretariatul General al Guvernului, alături de parteneri din Polonia şi de la Comisia Europeană.

„A fost inspiraţional să-i ascult pe tineri vorbind, mai devreme, despre nevoia de servicii, în general, ei le-au spus, punctual, consiliere, suport. Ei bine, România, din păcate, cheltuie foarte puţin pentru aceste servicii, avem una dintre cele mai mici, poate chiar cea mai mică dintre cheltuielile cu asistenţa socială din Uniunea Europeană. Astea sunt cifre, nu sunt păreri, dar sunt cifre cu puternică încărcătură negativă, pentru că ele înseamnă mai puţine servicii, mai puţine beneficii acolo unde ar trebui să fie mai mult, mai puţin ajutor acolo unde este nevoie. Lipsa finanţării pentru asistenţă socială, de la numărul de angajaţi în domeniu, până la capacitatea noastră de a finanţa sistemul, este o mare problemă, pentru că orice strategie cu 7 paşi şi 57 de măsuri are la sfârşitul ei o reală nevoie bugetară. Tabloul acesta, oarecum pesimist, trebuie completat (...), pentru că cei mai mulţi dintre aceşti copii sunt şi în sistemul educaţional, cu subfinanţarea sistemului de educaţie. Dar nu-i aşa că vă simţiţi foarte consolidaţi bugetar? Nu-i aşa că avem o consolidare fiscală de aplaudat? Nu, cifrele arată că nu e în regulă", a afirmat el, potrivit News.ro.

Ministrul a continuat criticile la adresa fostului guvern, spunând că este mai uşor să te consolidezi bugetar tăind sau îngheţând anumite cheltuieli din asistenţa socială, un domeniu cu „oameni subreprezentaţi din punctul de vedere al puterii politice şi al vocii în societate", decât să colectezi TVA-ul de la „oameni suprareprezentaţi ca putere politică în societate".

„E mult mai uşor să faci asta, decât reforme structurale nebotezate intelectual 'consolidare fiscal-bugetară', dar care să asigure, în acelaşi timp, şi un spaţiu fiscal care să ne permită să cheltuim măcar aproape de media UE pentru asistenţă socială şi educaţie. Inspirat de noul curent care pare că vine din America, aş putea să vă spun că societatea nu prea mai are răbdare cu aceste lucruri. Şi, după ce vom trece de hopul facerii noului buget, adică peste vreo lună, va trebui ca angajamentele noastre legate de 7 paşi şi 57 de măsuri să aibă, după virgulă, bugetul alocat. Pentru că anul acesta a fost o adevărată luptă publică să creştem de la 80 la 190 de lei beneficiile pentru un copil cu dizabilităţi, în această ţară 200 de lei nefiind o sumă care să ne ofere argumente pentru a ne lăuda vreun pic, dimpotrivă. Tichetul de grădiniţă pentru cei mai săraci dintre copii, care nu prea apucă să participe la consultări, pentru că nu prea apucă să participe la grădiniţă, a crescut şi el tot cu vreo 100 de lei, dar nu-i aşa că vă simţiţi consolidaţi fiscal-bugetar? Foarte consolidaţi, suntem pe drumul cel bun", a spus Manole.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
American dollars. Currency exchange. banking and business. United States economy. Market and stock market analysis. flat lay. Financial background
1
Recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru oricine furnizează informații...
Van Allen Belts
2
Bariera de radiații a Pământului, considerată impenetrabilă, a fost străpunsă în timpul...
Shooting on the Main Square in Krakow
3
Atac armat în Cracovia: șase morți și 16 răniți. Autorul, care purta o ținută de tip...
JD Vance și Donald Trump
4
Un faimos analist electoral american are un „presentiment ciudat” că Trump ar putea...
Sfântul Nectarie Taumaturgul 2026. Sursă Foto Getty Images
5
Sărbătoare în calendarul ortodox pe 9 noiembrie: Sfântul căruia credincioșii îi cer...
Fiica lui Marius Șumudică "rupe" tăcerea
Digi Sport
Fiica lui Marius Șumudică "rupe" tăcerea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan alaturi de logo pnl
SURSE Scandal în PNL pe datoriile acumulate în perioada Ciucă. Foști lideri riscă procese, iar unele filiale ar putea fi sancționate
Ilie Bolojan.
Conducerea PNL dă un ultimatum contestatarilor lui Ilie Bolojan: „Au la dispoziție 10 zile”
nicusor dan sorin grindeanu
De ce „nu-i pică bine” lui Nicușor Dan o alianță PNL-USR și motivele apropierii de PSD. S. Lăzăroiu: „S-a uitat și el cine are puterea”
sebastian lazaroiu la digi24
Cine este adevăratul premier? Sociolog: „Au preferat să facă jocul ăsta. Luca Niculescu e un paratrăsnet”
Petrișor Peiu.
Petrişor Peiu: „Politica noastră externă este parcă desprinsă din vremea fanarioţilor”. Liderul AUR, atac la clasa politică
Recomandările redacţiei
Sediul central al PSD din București.
PSD pregătește reforma administrativ-teritorială: șase criterii...
Viktor Orban
Fratele lui Viktor Orban a fost reținut, anunță premierul Ungariei...
George Simion.
Simion, mesaj înainte de vizita șefei Comisiei Europene în România...
ID256054-INQUAM-PHOTOS-GEORGE-CALIN
Ursula von der Leyen, vizită în România, în pline tensiuni la Marea...
Ultimele știri
Studiu. Peste 600.000 de copii din România, supuși violenței doar în ultimul an: „Îmi dădeau câte o palmă peste cap când comentam”
Sorin Costreie: Nu putem să avem o educaţie de calitate fără protecţia copiilor şi a profesorilor
Cancelarul Merz a anunțat că o susţine pe Ilse Aigner pentru funcția de președinte al Germaniei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Află când ți se schimbă norocul. Cea mai bună zi din această săptămână pentru fiecare zodie
Cancan
Unde sunt amplasate cele mai multe radare din România! Lista drumurilor pe care șoferii trebuie să fie atenți
Fanatik.ro
Gigi Becali confirmă Fanatik: El e omul cu transferurile la FCSB! „Îl știu de copil, a făcut niște tâmpenii”...
editiadedimineata.ro
Comisia Europeană: pagina „For You” a TikTok încalcă legislația digitală a UE
Fanatik.ro
Gigi Becali a anunțat viitoarea destinație a lui Aymen Boutoutaou: „3 milioane de euro aruncate în foc!”
Adevărul
Razie în centrul Moscovei. Sute de tineri au fost luați din parc, duși la secție și presați să semneze...
Digieconomic
Ajutoarele pentru plata facturilor la electricitate ar putea fi extinse. Ministerul Energiei analizează noi...
Digi FM
Mama lui Meghan Markle a ajutat FBI-ul în ancheta care îl vizează pe fostul ei soț. Thomas Markle, arestat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
La 42 de ani, marea sportivă și-a ales un partener cu 11 ani mai tânăr și i-a lăsat pe toți "mască"...
Pro FM
"Știe cum să aibă grijă de o femeie". Cine este bodyguard-ul lui Jennifer Lopez, bărbatul care a cucerit...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Salma Hayek, sclipitoare într-o rochie roșie care i-a conturat perfect silueta. Soțul abia și-a putut lua...
Adevarul
„Trebuia să vadă dacă e OK ursul?” Reacții virale după ce un șofer a filmat momentul în care lovește un urs...
Newsweek
Românii vor primi la pensie mai puțin de 40% din ultimul salariu. Pensionarii vor avea un real șoc. De când?
Digi FM
Ce mănâncă o femeie de 101 ani ca să trăiască atât de mult: „Îmi permit și un gin tonic”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce sacrificau incașii copii pe vârfurile munților și ce pățeau aceștia înainte de moarte. Descoperire...
Digi Animal World
Ce s-a întâmplat cu o broască după ce a înghițit un licurici. Imaginile sunt virale: „E o nebunie”
Film Now
Michael Douglas, alături de „comorile” lui la gala „Art of Freedom”. Carys și Dylan, cum nu se poate mai...
UTV
David Popovici și Cristi Chivu au avut parte de o întâlnire specială pe San Siro. Cei doi români și-au oferit...