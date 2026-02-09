Live TV

Exclusiv Ce spune Bolojan despre un posibil plan PNL-PSD de a-l înlocui din funcție. „Eu am știut la ce mă înham”

Data publicării:
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan, lider al Partidului Național Liberal (PNL), invitat în studioul Digi 24, a comentat pe marginea unui posibil plan PNL-PSD de a-l înlocui din funcție. Potrivit lui Bolojan, „când actualul guvern nu va mai avea susținere parlamentară, coaliția de la acest moment va găsi altă soluție”.

El a adăugat că în momentul de față nu are semnale în acest sens.

Premierul a mai fost întrebat de realizatorul emisiunii și în legătură cu „puciul din interiorul PNL”, despre care presa a relatat zilele acestea, ce anume a urmărit acesta. 

„Am dorit să facem schimbări, o parte din colegii în cauză nu au vrut să facă un pas în lateral, deși scrie în statutul PNL. Eu încerc să-mi concetrez toată energia pe problemele guvernamentale, dar am responsabilitatea să fac prin măsuri interne ca PNL să rămână un partid responsabil”, a spus Ilie Bolojan, care a adăugat că discuțiile nu au fost generate de politici guvernamentale, ci de aspecte care țin de reînnoirea partidului.

În legătură cu acuzațiile lui Hubert Thuma, reprezentantul facțiunii anti-Bolojan din PNL, că liderul partidului ar „USR-iza PNL”, ca parte a unui plan mai amplu de acaparare a puterii, din care Ilie Bolojan a făcut parte încă din 2024, Bolojan a declarat că, „dacă PNL vrea să fie un partid relevant, trebuie să se bazeze pe profesioniști”.

„PNL nu trebuie să se USR-izeze, dar nici să se PSD-izeze”, a adăugat Bolojan.

„Să ne amintim că nu a fost înghesuială să își asume cineva funcția de premier pentru că se știa ce măsuri trebuie luate. Acum am trecut de perioada foarte dificilă, am redus deficitul, ne-au scăzut dobânzile, dar aceste lucruri s-au făcut cu costuri sociale. E foarte ușor acum să speculezi anumite nemulțumiri. De ce nu și-au asumat alții responsabilitatea? Dar ăsta e mersul vieții politice, eu am știut la ce mă înham. Am conștiința că am făcut ce trebuie pentru România”, a nai spus premierul.

Coaliția trage să moară, sunt voci împotriva premierului și în interiorul PNL. Ce urmează pentru Guvernul Bolojan, pentru finanțele țării și ale fiecărui român, în acest an? Ilie Bolojan vorbește despre toate aceste subiecte la Jurnalul de Seară de la Digi24.

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
zelenski
1
Zelenski: Rusia a propus SUA un acord economic de 12 trilioane de dolari. „Pachetul...
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
2
Tensiuni între Casa Albă și lidera opoziției venezuelene Maria Corina Machado...
donald trump
3
„Liniște, purcelușo!” Cum îngenunchează Donald Trump presa americană
esptein video
4
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent...
o strada cu masini parcate din capitala dupa ninsoare
5
Gerul se întoarce: ANM anunță două zile cu ninsori, polei și vânt. Când revenim la...
Serena Williams a apărut pe ecran la Super Bowl și a urmat ”avalanșa”: ”Vrei să luăm otrava ta?” / ”Fără rușine”
Digi Sport
Serena Williams a apărut pe ecran la Super Bowl și a urmat ”avalanșa”: ”Vrei să luăm otrava ta?” / ”Fără rușine”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
PARLAMENT_ASUMARE_5_PACHETE_BOLOJAN_005_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x1024
Mesajul lui Bolojan pentru primarii nemulțumiți: „Nu poți să fii cu spatele la zid dacă nu îți bați joc de banii comunității”
sorin grindeanu si ilie bolojan
Ilie Bolojan, întrebat despre demisie: „Când nu voi mai fi premier va fi o ușurare pentru mine”
dizabilitati scaun rotile
Bolojan: „Verificăm treptat certificatele de dizabilitate pentru ca ajutorul să fie pentru cei care au nevoie cu adevărat”
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_05_INQUAM_Photos_George_Calin
Ilie Bolojan spune că românii se simt nedreptățiți pentru că „nu toată lumea e pusă să achite nota de plată” și dă exemplu magistrații
ilie bolojan
Ilie Bolojan, la Digi24: Măsurile fiscale nedublate de compensații au consolidat un sentiment de nedreptate. Românii nu mai au răbdare
Recomandările redacţiei
radu miruta
Alertă la Mamaia: resturi de dronă, găsite pe plajă. Ministrul...
groenlanda santinela artica nato
NATO ar putea lansa în curând misiunea „Santinela Artică”. Alianța...
apa la chiuveta shutterstock
RO-ALERT privind prezenţa bacteriei Clostridium perfringers în apa...
BUCURESTI - SENAT - DEZBATERE MOTIUNE - 9 FEB 2026
Cele trei moțiuni simple depuse la Senat au fost respinse. PSD l-a...
Ultimele știri
Regele Charles se declară „profund îngrijorat” și promite să ajute poliția în cazul acuzațiilor din dosarele Epstein vizându-i fratele
Maria Corina Machado spune că este hotărâtă să revină în Venezuela, în ciuda arestării unuia dintre apropiaţi
Oana Ţoiu s-a întâlnit cu ministra britanică de Externe: Împărtăşim viziunea unei Europe mai competitive
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce se întâmplă cu zodiile de Ziua Îndrăgostiților. Ce au pregătit astrele în săptămâna 9–15 februarie
Cancan
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în...
Fanatik.ro
Toate calculele pentru calificarea în play-off, cu 4 etape înainte de finalul sezonului regular din...
editiadedimineata.ro
Boom-ul AI face gazul natural să redevină popular, în ciuda îngrijorărilor legate de mediu
Fanatik.ro
Destinația de vacanță spectaculoasă aleasă de Ioana, fiica lui Ion Țiriac. Prețurile nu sunt mici, dar...
Adevărul
Povestea influencerului american mutat la Oradea, după ce soția sa româncă a fost deportată. „Nu plănuiam să...
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Ionela Năstase, noi declarații despre lecțiile pe care le-a învățat după ce a fost diagnosticată cu cancer...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză de proporții: nu se mai ascund! ”Cuplul anului” a apărut la Super Bowl
Pro FM
Ce avere are Mihai Trăistariu la 49 de ani. Artistul a spus ce bunuri deține și câți bani câștigă pe an
Film Now
Cum a ajuns Adam Sandler să colaboreze cu celebrul regizor Paul Thomas. Tom Cruise a tras sforile: „A fost...
Adevarul
Deși Rusia dă vina pe Ucraina, unul dintre organizatorii atacului asupra numărului doi al GRU lucra la FSB...
Newsweek
Când nu se va mai plăti CASS și când cresc pensiile cu 13%? Ministrul muncii aduce vești bune pensionarilor.
Digi FM
Nu și-a ascultat soțul și a pus mâna pe o casă de milioane: "El îmi spunea constant să renunț, dar acum...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce au arătat scanările RMN ale unor persoane care făceau mișcare în mod regulat. 150 de minute de sport pe...
Digi Animal World
Panică în rândul fermierilor. Viermele carnivor care amenință culturile și animalele
Film Now
Cine e Anamaria Vartolomei, actrița din România care a cucerit Franța și acum și Hollywood. Primii ani i-a...
UTV
Cele mai tari momente de la Super Bowl 2026. Bad Bunny a făcut spectacol total în Halftime Show