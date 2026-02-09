Premierul Ilie Bolojan, lider al Partidului Național Liberal (PNL), invitat în studioul Digi 24, a comentat pe marginea unui posibil plan PNL-PSD de a-l înlocui din funcție. Potrivit lui Bolojan, „când actualul guvern nu va mai avea susținere parlamentară, coaliția de la acest moment va găsi altă soluție”.

El a adăugat că în momentul de față nu are semnale în acest sens.

Premierul a mai fost întrebat de realizatorul emisiunii și în legătură cu „puciul din interiorul PNL”, despre care presa a relatat zilele acestea, ce anume a urmărit acesta.

„Am dorit să facem schimbări, o parte din colegii în cauză nu au vrut să facă un pas în lateral, deși scrie în statutul PNL. Eu încerc să-mi concetrez toată energia pe problemele guvernamentale, dar am responsabilitatea să fac prin măsuri interne ca PNL să rămână un partid responsabil”, a spus Ilie Bolojan, care a adăugat că discuțiile nu au fost generate de politici guvernamentale, ci de aspecte care țin de reînnoirea partidului.

În legătură cu acuzațiile lui Hubert Thuma, reprezentantul facțiunii anti-Bolojan din PNL, că liderul partidului ar „USR-iza PNL”, ca parte a unui plan mai amplu de acaparare a puterii, din care Ilie Bolojan a făcut parte încă din 2024, Bolojan a declarat că, „dacă PNL vrea să fie un partid relevant, trebuie să se bazeze pe profesioniști”.

„PNL nu trebuie să se USR-izeze, dar nici să se PSD-izeze”, a adăugat Bolojan.

„Să ne amintim că nu a fost înghesuială să își asume cineva funcția de premier pentru că se știa ce măsuri trebuie luate. Acum am trecut de perioada foarte dificilă, am redus deficitul, ne-au scăzut dobânzile, dar aceste lucruri s-au făcut cu costuri sociale. E foarte ușor acum să speculezi anumite nemulțumiri. De ce nu și-au asumat alții responsabilitatea? Dar ăsta e mersul vieții politice, eu am știut la ce mă înham. Am conștiința că am făcut ce trebuie pentru România”, a nai spus premierul.

Coaliția trage să moară, sunt voci împotriva premierului și în interiorul PNL. Ce urmează pentru Guvernul Bolojan, pentru finanțele țării și ale fiecărui român, în acest an? Ilie Bolojan vorbește despre toate aceste subiecte la Jurnalul de Seară de la Digi24.

Editor : M.C