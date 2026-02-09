Live TV

Prim-ministrul Ilie Bolojan vine azi la Digi24

ilie bolojan
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Coaliția trage să moară, sunt voci împotriva premierului și în interiorul PNL. Ce urmează pentru Guvernul Bolojan, pentru finanțele țării și ale fiecărui român, în acest an? Ilie Bolojan vine la Jurnalul de Seară de la Digi24 și va răspunde întrebărilor lui Cosmin Prelipceanu de la ora 21:00.

Cât de tensionate sunt relațiile din Coaliție? Ce se întâmplă în PNL, unde un lider de filială îl acuză pe prim-ministru de „USR-izarea” formațiunii? Cât de mari sunt șansele de redresare economică, cum se va încheia meciul Bolojan - ICCJ de la Curtea Constituțională și cum pot fi oprite tentativele partidelor de extremă-dreapta de a zdrobi democrația din Români?

Premierul Ilie Bolojan răspunde celor mai fierbinți întrebări economice și politice ale momentului în această seară, la Digi24.

