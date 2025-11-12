Live TV

Ce spune Sorin Grindeanu despre soarta Coaliției. „Nimeni nu se aşteaptă să aplaudăm ca în Coreea de Nord”

Data publicării:
sorin grindeanu psd
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că nu are motive să creadă că această coaliţie nu va rezista până la finalul mandatului şi a precizat că, deşi de multe ori se vorbeşte în contradictoriu, el vede acest lucru ca pe o normalitate. „Nimeni nu se aşteaptă să avem unanimităţi, să aplaudăm ca în Coreea de Nord în această coaliţie”, a adăugat el. 

Sorin Grindeanu a fost întrebat, miercuri, la stirileprotv.ro, dacă această coaliţie de guvernare rezistă până la finalul mandatului acestui Parlament. 

„Da, n-am motive să cred că nu. Poate părea ciudat că există acest debate public, de multe ori vorbim în contradictoriu pe anumite teme. Dar eu văd asta, până la un anumit punct, o normalitate. Nimeni nu se aşteaptă să avem unanimităţi, să aplaudăm ca în Coreea de Nord în această coaliţie. Eu cred că rolul PSD-ului, ca şi al PNL-ului şi al USR-ului dacă vreţi, atunci când au propuneri bune să le susţină, să spună unde se greşeşte, dar să spună argumentat. Eu cred că asta este o abordare corectă. De aici până la a se prezenta lucrurile într-o tensiune din aceasta, ca şi cum ar exista o tensiune din aceasta foarte mare, sigur, aici mai contribuie şi alţii în afară de Coaliţie”, a afirmat preşedintele PSD, conform News.ro. 

El a fost întrebat despre faptul că a afirmat în urmă cu câteva zile că USR trebuie să rămână la guvernare, în timp ce fostul preşedinte PSD, Marcel Ciolacu, declara că USR trebuie să plece de la guvernare. 

„N-am de unde să ştiu ce se poate întâmpla peste jumătate de an, peste un an. Eu pot să vă spun că astăzi, când vorbim, facem parte dintr-o coaliţie formată din patru partide plus un grup al minorităţilor. Decizia, PSD-ul nu a luat-o într-un for de conducere restrâns, au votat aproape 5.000 de oameni intrarea la guvernare şi ca PSD-ul să facă parte din această coaliţie. Da, astăzi suntem în această coaliţă şi da, îl contrazic pe Marcel Ciolacu”, a declarat Sorin Grindeanu. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
diana buzoianu la o sedinta
1
Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale...
Când se șterg punctele de penalizare. Foto Getty Images
2
După ce perioadă se șterg punctele de penalizare primite pentru abateri în trafic. Cum...
Pașaport rusesc
3
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple...
rafinăria lukoil din Burgas, Bulgaria
4
Situație critică în Bulgaria: autoritățile anunță că rezervele de benzină mai ajung...
sediul Curtea Europeană de Justiție
5
Curtea de Justiţie a UE: Uniunea Europeană şi-a depăşit atribuţiile în stabilirea...
Au încercat să se ascundă, dar au fost ”prinși” în Maldive: ”Cuplul anului!”
Digi Sport
Au încercat să se ascundă, dar au fost ”prinși” în Maldive: ”Cuplul anului!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
caruta, sat INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ce a descoperit Curtea de Conturi la primăriile din țară: salarii...
donald trump
Cum îl apară Casa Albă pe Donald Trump, după ce democrații au...
Mission AIGLE - CINCU - Roumanie
Scenariul atacării unui stat NATO. Exercițiu de amploare în România...
Vladimir Putin
„Uite Putin, nu e Putin” Cum își „ascunde” Kremlinul președintele în...
Ultimele știri
Guvernul sârb intenţionează să interzică Radio Europa Liberă şi două posturi de televiziune
Rezultat nul după ședința de la Cotroceni: nicio concluzie clară a discuțiilor dintre Nicușor Dan, liderii Coaliției și magistrați
Nepotul lui JFK şi-a anunţat candidatura pentru un loc în Congres cu un discurs anti-Trump
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
sorin grindeanu
Grindeanu, despre pensiile speciale: Nu doar Coaliţia trebuie să îşi dorească această lege, ci şi cei asupra cărora se aplică
dominic fritz ciprian ciucu
Dominic Fritz îl acuză pe Ciprian Ciucu că a făcut „blat deschis” cu PSD în 2024. Stroe (PNL): Scopul lui e de a fura voturi de dreapta
internship
Numărul locurilor pentru internship în instituții de stat și firme private va fi dublat. Ce mai prevede proiectul adoptat de Parlament
Drula candidatura INSTANT_CANDIDATURA_DRULA_PMB_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Alegeri locale 2025. Cătălin Drulă și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
Cursa pentru Primăria București, strânsă: diferențe de doar câteva procente între principalii candidați (sondaj)
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce aduce Jupiter retrograd pentru zodia ta? Niciun semn zodiacal nu scapă de valul emoțional
Cancan
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
Fanatik.ro
Cuplul momentului în lumea tenisului! Frumoasa blondă a confirmat că are o relație cu un cunoscut jucător
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Salariul cu 7 cifre pentru care Gică Hagi va semna următorul contract de antrenor. Dezvăluiri de ultimă oră
Adevărul
Indiciile care arată că Putin are „birouri-clonă” care îi permit să pretindă că se află la Moscova. Cum își...
Playtech
De ce toate supermarketurile au gresie pe jos? Nu ţine de curăţenie, e un truc genial pentru retaileri
Digi FM
Suferință în fiecare cuvânt. Nidia Moculescu, mesaj sfâșietor după moartea tatălui ei: "Sunt o fiică ruptă...
Digi Sport
S-a aflat: Siyabonga Ngezana s-a săturat de Gigi Becali și ”a plecat”!
Pro FM
"Drogurile mi-au distrus viața". Paris Jackson are de la 20 de ani o gaură în nas din cauza substanțelor...
Film Now
„Predator: Badlands” stabileşte un record al francizei. Ce încasări a avut la debutul în box office-ul...
Adevarul
Cortina de sârmă ghimpată a României anilor '80, între frontieriști și grăniceri. Tânăra care a născut în...
Newsweek
84 de pensionari au cerut azi dreptate judecătorilor CCR care au pensii speciale de 10.000€. Ce li s-a răspuns
Digi FM
Ce spunea Horia Moculescu despre moarte. Compozitorul suferea de BPOC și era conștient de riscurile bolii...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
„Albina Lucifer”, noua descoperire din Australia. E neagră și are coarne ca „diavolul”
Film Now
Actorii din „Now You See Me”, impresionați să lucreze cu Morgan Freeman: „E o adevărată legendă!” Cum se...
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...