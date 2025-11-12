Ce spune Sorin Grindeanu despre soarta Coaliției. „Nimeni nu se aşteaptă să aplaudăm ca în Coreea de Nord”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că nu are motive să creadă că această coaliţie nu va rezista până la finalul mandatului şi a precizat că, deşi de multe ori se vorbeşte în contradictoriu, el vede acest lucru ca pe o normalitate. „Nimeni nu se aşteaptă să avem unanimităţi, să aplaudăm ca în Coreea de Nord în această coaliţie”, a adăugat el.

Sorin Grindeanu a fost întrebat, miercuri, la stirileprotv.ro, dacă această coaliţie de guvernare rezistă până la finalul mandatului acestui Parlament.

„Da, n-am motive să cred că nu. Poate părea ciudat că există acest debate public, de multe ori vorbim în contradictoriu pe anumite teme. Dar eu văd asta, până la un anumit punct, o normalitate. Nimeni nu se aşteaptă să avem unanimităţi, să aplaudăm ca în Coreea de Nord în această coaliţie. Eu cred că rolul PSD-ului, ca şi al PNL-ului şi al USR-ului dacă vreţi, atunci când au propuneri bune să le susţină, să spună unde se greşeşte, dar să spună argumentat. Eu cred că asta este o abordare corectă. De aici până la a se prezenta lucrurile într-o tensiune din aceasta, ca şi cum ar exista o tensiune din aceasta foarte mare, sigur, aici mai contribuie şi alţii în afară de Coaliţie”, a afirmat preşedintele PSD, conform News.ro.

El a fost întrebat despre faptul că a afirmat în urmă cu câteva zile că USR trebuie să rămână la guvernare, în timp ce fostul preşedinte PSD, Marcel Ciolacu, declara că USR trebuie să plece de la guvernare.

„N-am de unde să ştiu ce se poate întâmpla peste jumătate de an, peste un an. Eu pot să vă spun că astăzi, când vorbim, facem parte dintr-o coaliţie formată din patru partide plus un grup al minorităţilor. Decizia, PSD-ul nu a luat-o într-un for de conducere restrâns, au votat aproape 5.000 de oameni intrarea la guvernare şi ca PSD-ul să facă parte din această coaliţie. Da, astăzi suntem în această coaliţă şi da, îl contrazic pe Marcel Ciolacu”, a declarat Sorin Grindeanu.

