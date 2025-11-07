Live TV

Video Marcel Ciolacu: USR trebuie să plece din coaliţia de guvernare

Data publicării:
marcel ciolacu psd
Foto: Inquam Photos / Codrin Unici

Deputatul PSD Marcel Ciolacu, fost preşedinte al partidului, a susţinut că USR trebuie să plece din actuala coaliţie de guvernare.

El a fost întrebat de jurnalişti, înainte de a intra la lucrările congresului extraordinar al PSD, cum vede actuala coaliţie de guvernare.

„Sunt ferm convins că vă lămureşte preşedintele partidului, domnul Grindeanu. Din punctul meu de vedere, USR trebuie să plece din această coaliţie”, a declarat Marcel Ciolacu.

Fost premier şi lider al social-democraţilor, el a mai fost întrebat şi despre modificările aduse statutului PSD, în urma cărora numărul prim-vicepreşedinţilor a fost majorat şi, de asemenea, a fost eliminat termenul de „progresist” din doctrina partidului.

„Excelent, aţi văzut ce echipă tânără are domnul Grindeanu, cred că e cel mai în vârstă din toată echipa, la 51 de ani”, a mai declarat Ciolacu.

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
primar in calduri
1
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în...
Serghei Lavrov susţine o conferinţă de presă la sediul ONU de la New York pe 24 septembrie 2022.
2
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să...
Investment in real gold than gold bullion and gold coins
3
Un francez a găsit lingouri și monede de aur în grădină, în timp ce își săpa piscina...
copii in drum spre scoala, excursie elevi
4
Ministrul Educaţiei, mesaj către profesori legat de temele pentru acasă date elevilor...
mocanu
5
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Faptele pentru care a fost...
Neverosimil: ”Louis Munteanu vrea 5.000.000 € la semnătură!”
Digi Sport
Neverosimil: ”Louis Munteanu vrea 5.000.000 € la semnătură!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
SEP_CCR_ILUSTRATIE_18_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Curtea Constituțională a publicat motivarea prin care argumentează de...
SINE DE TREN
Accident feroviar grav lângă București. Patru oameni au murit după ce...
sorin grindeanu ilie bolojan in parlament
Sorin Grindeanu, atac la Ilie Bolojan în discursul de la Congres: „Se...
marius isaila la dna-Mediafax Foto-Liviu Adascalitei 1
Marius Isăilă, reținut de DNA pentru cumpărare de influență. Fostul...
Ultimele știri
Lia Olguța Vasilescu: Trebuie să decidem. Suntem ascultați, rămânem la guvernare. Suntem puși în geam când vine factura, mai bine ieșim
Prima reacție a Poliției Române după ce Dani Mocanu nu a fost găsit pentru a fi trimis după gratii. Ce pedeapsă riscă
Bogdan Ivan, critici pentru Traian Băsescu și Emil Boc: „Acum se îmbracă în alte haine și dau lecţii despre cum se conduce România”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
colej foto cu sorin grindeanu si ilie bolojan
Grindeanu, mesaj pentru Coaliție: Nu va exista niciun nou pachet de legi asumat de Guvern fără măsurile PSD de relansare economică
sorin grindeanu psd
Grindeanu le-a mulțumit, la congres, foștilor președinți ai PSD și a atacat AUR, dar și pe colegii de Coaliție
sorin grindeanu psd
Sorin Grindeanu: Nu mai vreau un PSD care se rușinează în fața criticilor Dreptei. Nu dăm socoteală celor care ne vor dispăruți
pucheanu psd
Ionuț Pucheanu, atac la AUR în Congresul PSD: O bulă de săpun nu poate constitui temelie sau construcţie
Claudiu Manda
Claudiu Manda, viitor secretar general al PSD: Nu e prima dată când ne-ar fi fost mai comod să stăm în opoziţie şi să adunăm voturi
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a fost umilită o mireasă chiar în ziua nunții, de proaspătul soț: „M-am simțit invizibilă, am fost ținta...
Cancan
Fiica Elenei Lasconi, un nou derapaj în mediul online: 'Dacă aș conduce o țară acum, aș înarma Hamas și
Fanatik.ro
Gigi Becali a dezvăluit discuția cu tatăl lui Louis Munteanu, care-i spunea că are tricoul lui Lăcătuș. „Hai...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Gigi Becali, dezvăluiri bombă despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB și câte milioane costa totul: „Nea...
Adevărul
Portretul securistului român, bătăușii care și-au terorizat propriul popor. Semianalfabeți, brutali...
Playtech
Când pierzi indemnizația pentru creșterea copilului. Se poate suspenda sau întrerupe mai ușor decât crezi...
Digi FM
Cine e Natalie Puskinova, Miss Earth 2025. Are doar 21 de ani și preocupări lăudabile
Digi Sport
Lovitură de proporții: 17 arbitri şi preşedintele unui club de primă ligă, arestați în scandalul pariurilor...
Pro FM
Katy Perry pare să vorbească despre despărțirea de Orlando Bloom, într-o piesă lansată recent: „Jur pe...
Film Now
Sebastian Stan, după șapte filme în universul Marvel: "Am crescut ca persoană și ca actor, dar au fost doar...
Adevarul
Escroacele de război. Fenomenul „văduvelor negre” ia amploare în Rusia
Newsweek
Care pensionari iau 625 lei în plus la pensie până la finalul anului? În ce zile intră banii?
Digi FM
Sebastian Stan se simte „norocos” că rolurile din filme ca „The Apprentice” şi „A Different Man” au venit mai...
Digi World
A fost creat un antibiotic care învinge tuberculoza rezistentă. Ar putea salva milioane de vieți
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Cine gestionează averea imensă a lui Bruce Willis, bolnav de demență. A devenit stâlpul principal al familiei
UTV
Theo Rose vorbește despre cum i s-a schimbat viața de când a devenit mamă. Artista nu își dorește încă al...