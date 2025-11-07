Deputatul PSD Marcel Ciolacu, fost preşedinte al partidului, a susţinut că USR trebuie să plece din actuala coaliţie de guvernare.

El a fost întrebat de jurnalişti, înainte de a intra la lucrările congresului extraordinar al PSD, cum vede actuala coaliţie de guvernare.

„Sunt ferm convins că vă lămureşte preşedintele partidului, domnul Grindeanu. Din punctul meu de vedere, USR trebuie să plece din această coaliţie”, a declarat Marcel Ciolacu.

Fost premier şi lider al social-democraţilor, el a mai fost întrebat şi despre modificările aduse statutului PSD, în urma cărora numărul prim-vicepreşedinţilor a fost majorat şi, de asemenea, a fost eliminat termenul de „progresist” din doctrina partidului.

„Excelent, aţi văzut ce echipă tânără are domnul Grindeanu, cred că e cel mai în vârstă din toată echipa, la 51 de ani”, a mai declarat Ciolacu.

