Cine ar urma să fie primarul interimar al Sectorului 6, după ce Ciprian Ciucu a fost ales la Primăria Capitalei

Paul Moldovan, viceprimar al Sectorului 6 din partea PNL, va prelua funcția de primar interimar, până la organizarea de alegeri locale, a spus Ciprian Ciucu, ales primar general. Declarația a fost făcută însă înainte de alegerile din 7 decembrie.

„În ceea ce privește Sectorul 6, voi colabora cu viitorul primar al Sectorului 6. Până la următoarele alegeri va fi Paul Moldovan, care e viceprimar acum din partea Partidului Național Liberal, și mă voi ocupa evident și de centrul orașului, și de celelalte sectoare, împreună cu primarii de sector. Ar fi un plus, inclusiv pentru Sectorul 6, nu doar pentru București - așa văd eu momentul în care voi ajunge primar general al Capitalei”, a spus Ciprian Ciucu într-un interviu pentru DC NEWS, publicat înainte de alegerile de duminică.

Paul Moldovan este viceprimarul Sectorului 6 și președintele filialei Sector 6 a PNL. El a devenit viceprimar la finalul anului 2024.

Moldovan a fost administratorul public al Sectorului 6 în perioada 2020-2024. Ulterior, la alegerile locale din iunie 2024 a fost ales consilier local al Sectorului 6 pe listele PSD-PNL.

Mandatul noului primar general al Capitalei trebuie validat în termen de 20 de zile de la alegeri. După validare, Ciucu trebuie să-și de demisia de la Primăria Sectorului 6.

Un nou scrutin la Sectorul 6 ar trebui organizat în termen de 90 de zile de la vacantarea funcției de primar.

