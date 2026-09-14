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Purtătorul de cuvânt al PNL: În partid nu s-a discutat şi nu se discută despre suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan

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ionel Bogdan deputat pnl
Foto: Ionel Bogdan/ Facebook
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Purtătorul de cuvânt al PNL, deputatul Ionel Bogdan, spune că în PNL nu se discută despre suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan şi nu există nicio aşa-zisă „aripă” a partidului care să susţină un asemenea demers. El adaugă că România nu are nevoie de o nouă criză politică provocată prin suspendarea preşedintelui.

„Să fie foarte clar: În PNL nu s-a discutat şi nu se discută despre suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan. Nu există nicio aşa-zisă „aripă” a partidului care să susţină un asemenea demers. Poziţia noastră este fermă: România nu are nevoie de o nouă criză politică provocată prin suspendarea preşedintelui. Un asemenea demers ar genera şi mai multă instabilitate”, transmite Ionel Bogdan, printr-o postare pe Facebook.

El precizează că „nu este însă deloc surprinzător că de câteva săptămâni asistăm la acelaşi mecanism de intoxicare a spaţiului public”.

„Ne vedem obligaţi să răspundem la tot soiul de informaţii false, aruncate pe surse de cei care au aruncat ţara în haos. Săptămâna trecută ni se spunea că Ilie Bolojan ar urma să demisioneze pentru a pune presiune pe preşedintele Nicuşor Dan. Acum ni se spune că o „aripă” a PNL ar susţine suspendarea preşedintelui, tot ca formă de presiune. Niciuna dintre aceste poveşti nu are legătură cu realitatea. Sunt subiecte create artificial, menite să distragă atenţia de la ceea ce devine tot mai evident: alianţa de facto PSD-AUR”, afirmă deputatul PNL, potrivit News.ro.

Potrivit lui Ionel Bogdan, „toate aceste încercări arată, de fapt, disperarea PSD şi capacitatea lor de a crea, alimenta şi promova dezinformare şi fake news, în detrimentul intereselor românilor”.

„România are nevoie de stabilitate şi de soluţii, nu de crize politice inventate sau provocate. PNL va continua să acţioneze responsabil, ca parte a soluţiei pentru România”, a mai scris Bogdan.

 

Editor : M.B.

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