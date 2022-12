Ciolacu: Până în 2024 cel puţin, trebuie să continuăm în această coaliţie. Ar fi o greşeală dacă am intra în alegeri anticipate

Marcel Ciolacu a spus că această coaliție cu PNL și UDMR trebuie să continue „până în 2024”, ea fiind formată pentru că „România avea nevoie de stabilitate”. „Ar fi o greşeală dacă am intra într-o zonă de alegeri anticipate”, subliniază liderul social-democrat.

„Avem o coaliţie politică într-un moment dificil. România avea nevoie de stabilitate. Altă soluţie nu aveam. După un an, sper să trecem de perioada de pompier de serviciu. Ştiţi că am intrat în această coaliţie înainte de a începe războiul din Ucraina. Am fi intrat cu alegeri anticipate în perioada când era războiul din Ucraina. Nu se ştia. Existau anumite semne politice, dar intrasem deja într-o criză energetică”, a declarat Marcel Ciolacu, joi la RTV.

„Până în anul 2024 cel puţin, trebuie să continuăm în această coaliţie. Ar fi o greşeală dacă am intra într-o zonă de alegeri anticipate. Dacă partenerii decid să ruptă această alianţă, atunci ne vom întoarce la votul românilor”, a adăugat președintele PSD.

