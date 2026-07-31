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Executivul contestă suspendarea hotărârilor de Guvern obținută de PSD: „Măsuri importante nu vor putea intra în aplicare”

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sedinta guvern 3
Ședință de Guvern. Foto: gov.ro
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Sprijinul pentru persoanele cu dizabilități, blocat Guvernul avertizează asupra riscurilor pentru transplanturile de organe Executivul invocă riscul pierderii fondurilor din PNRR Guvernul: România riscă proceduri de infringement Blocaj și în aplicarea unei legi adoptate de Parlament

Executivul a anunțat că va ataca cu recurs decizia Curții de Apel București de suspendare a șase hotărâri de Guvern și a susținut că efectele sunt semnificative și vizează domenii precum protecția persoanelor cu dizabilități, transplantul de organe, implementarea PNRR și transpunerea legislației europene. Guvernul a afirmat că suspendarea actelor normative, obținută în instanță la solicitarea PSD, poate bloca măsuri sociale, poate pune în pericol accesul la fonduri europene și poate expune România unor proceduri de infringement.

Într-un comunicat transmis vineri, Guvernul precizează că va formula recurs împotriva deciziilor Curții de Apel București.

„Măsuri importante pentru protecția tinerilor și persoanelor adulte cu dizabilități, pentru accesul pacienților români la registre internaționale de transplant, precum și măsuri din alte domenii nu vor putea intra în aplicare în perioada următoare după ce Curtea de Apel București a suspendat joi, la solicitarea PSD, șase hotărâri adoptate de Guvern”, precizează sursa citată.

Executivul susține că hotărârile suspendate includ și reglementări necesare pentru îndeplinirea unor angajamente din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Neadoptarea acestora atrage neatingerea unor ținte și jaloane și, implicit, pierderea unor fonduri din PNRR”, mai spune comunicatul.

Guvernul prezintă și cronologia acțiunilor în instanță, arătând că PSD a depus plângerile prealabile pe 27 iulie, a atacat 11 dintre cele 12 hotărâri pe 29 iulie și a cerut suspendarea acestora, iar primele termene au avut loc pe 30 iulie.

Sprijinul pentru persoanele cu dizabilități, blocat

Una dintre hotărârile suspendate prevedea acordarea unor beneficii financiare persoanelor adulte cu dizabilități care părăsesc centrele rezidențiale și se mută în comunitate.

Potrivit Guvernului, începând cu 2027, beneficiarii ar fi urmat să primească o indemnizație lunară pentru locuire, în limita unui salariu minim brut, destinată acoperirii cheltuielilor cu locuința și utilitățile.

De asemenea, la ieșirea din centre, aceștia ar fi beneficiat de o sumă de tranziție echivalentă cu două salarii minime brute, destinată amenajării locuinței.

Executivul precizează că aproximativ 5.400 dintre cele peste 15.900 de persoane adulte cu dizabilități aflate în prezent în centre rezidențiale sunt în proces de dezinstituționalizare.

Guvernul avertizează asupra riscurilor pentru transplanturile de organe

O altă hotărâre suspendată privește plata cotizației pentru participarea României la platforma europeană FOEDUS – European Organ Exchange.

Guvernul avertizează că suspendarea actului poate duce la pierderea accesului la rețeaua europeană de schimb de organe.

„În lipsa adoptării hotărârii, există riscul pierderii accesului la platforma FOEDUS, cu consecința limitării posibilității de identificare și alocare a organelor compatibile prin mecanismele de cooperare internațională”, transmite Executivul.

Potrivit comunicatului, această situație ar putea afecta direct pacienții români aflați pe listele de așteptare pentru transplant.

Executivul invocă riscul pierderii fondurilor din PNRR

Guvernul mai susține că suspendarea unei hotărâri privind reorganizarea Ministerului Agriculturii și a Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină pune în pericol îndeplinirea Jalonului 508 din PNRR.

Potrivit Executivului, actul normativ era necesar pentru ca Agenția Domeniilor Statului să poată identifica și inventaria terenurile degradate care vor fi folosite pentru dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă.

Aceste activități fac parte din reforma RePowerEU, componentă care beneficiază de o finanțare de peste 3 milioane de euro.

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Guvernul: România riscă proceduri de infringement

Executivul mai afirmă că suspendarea unor hotărâri întârzie transpunerea legislației europene și poate conduce la sancțiuni împotriva României.

Unul dintre actele suspendate vizează declararea unor arii speciale de conservare din rețeaua Natura 2000, măsură necesară pentru aplicarea Directivei Habitate.

„Neadoptarea hotărârii ar fi menținut riscul continuării acestei proceduri și al aplicării unor sancțiuni financiare de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene”, se arată în comunicat.

O altă hotărâre privește transpunerea Directivei (UE) 2024/2749 privind procedurile de urgență pentru echipamente radio în situații de criză. Potrivit Guvernului, întârzierea implementării poate declanșa o nouă procedură de infringement și poate afecta capacitatea autorităților de a gestiona situații de urgență pe piața internă.

Blocaj și în aplicarea unei legi adoptate de Parlament

Guvernul susține că suspendarea Hotărârii nr. 547/2026 împiedică aplicarea unei legi adoptate chiar de Parlament, privind schimbarea denumirii Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin în „Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă «Prof. univ. dr. Valeriu Tabără» Lovrin”.

Potrivit Executivului, modificarea era necesară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 37/2026 și pentru evitarea unor necorelări legislative între actele normative în vigoare.

Editor : Ana Petrescu

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