Ciolacu: Refuz să cred că România nu va intra în Schengen

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni că refuză să creadă că România nu va intra în Spaţiul Schengen, adăugând că a venit momentul în care Europa "să fie solidară" cu ţara noastră.

Ciolacu a menţionat că luni are loc la Guvern o întâlnire a liderilor coaliţiei cu europarlamentarii români, în care se discută despre aderarea la Spaţiul Schengen.

"Cred că a fost toată lumea invitată, ştiu că şi PMP a fost invitat. (...) E un moment în care cu toţii trebuie să vorbim pe aceeaşi voce. Eu pur şi simplu, mental, refuz să cred că România nu va intra în Schengen. Adică atât de mari eforturi am făcut, îndeplinim toate condiţiile, în tot conflictul din Ucraina cred că statul român a fost exemplar, am dat ajutor chiar dacă am supărat fermierii români ca să scoatem grânele din Ucraina prioritar. Cred că e momentul ca Europa să fie solidară cu România", a spus Ciolacu, citat de Agerpres.

El a adăugat că îi este greu să accepte că un parlamentar ales de către români "face ceva împotriva românilor".

"Îmi e greu să accept că un parlamentar ales de către români face ceva împotriva României, iar cei care fac acest lucru se numeşte trădare", a spus Ciolacu.

