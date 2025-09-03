Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat miercuri, la Jurnalul de Seară de la Digi24, că riscul ca Primăria Capitalei să intre în faliment este la fel de mare ca în urmă cu câțiva ani și a explicat că a conduce Capitala este la fel de greu cu a conduce Guvernul României. Întrebat dacă va candida pentru funcția de edil general, Ciucu a spus că în PNL nu s-a luat deocamdată nicio decizie. „Nu sunt candidat și nu știu dacă o să fiu candidat”, a spus el, dar a indicat că nu ar vrea să intre în cursă în cazul amânării alegerilor pentru anul viitor.

„Nu există niciun fel de decizie în acest moment, nici așa, nici altminteri, în sensul că nu am decis dacă o să facem o alianță electorală. Partidul Național Liberal este în această coaliție, poate să decidă să meargă un candidat propriu, poate să să gândească, să meargă într-o alianță electorală pentru a-și crește șansele. Deci nu pot să vă răspund”, a declarat Ciprian Ciucu după ce a fost întrebat de ce Ilie Bolojan a spus despre el că ar fi un candidat redutabil pentru Primăria Capitalei și nu l-a dat drept reprezentant sigur al liberalilor în viitoarea cursă pentru București.

Ciprian Ciucu, care apare ca un candidat cu șanse în sondajele de opinie privind alegerea viitorului primar general, a spus că viitorul edil al Capitalei va fi un primar de sacrificu pentru că Bucureștiul este în pericol de a intra în faliment din cauza datoriilor, iar orașul este la fel de greu de condus precum Guvernul României.

„Eu am o viziune despre București, dar eu această candidatură aș accepta-o mai degrabă din responsabilitate, pentru că nu este niciun fel de fericire să fii primarul Bucureștiului numai așa... Bucureștiul este cel puțin la fel de greu ca să fie guvernat. Și nu se vorbește despre asta, precum Guvernul României. Vedem numai mesaje pozitive în ultimul timp despre București. Dar adevărul este cu totul altul. Și poate fiind aici Capitala, și mass-media și societatea au mai puțină răbdare să se uite cu adevărat la ce se întâmplă la Primăria Capitalei de ani buni de zile. Nu de 3-4 ani și aș zice chiar de vreo 15 ani”, a explicat Ciucu, care a spus că „Bucureștiul acum nu mai este o agenție de dezvoltare, mă refer la primărie, este o agenție de plăți.”

„Două treimi din buget, două treimi, dacă nu poate și mai mult, se duc pe subvenție. Este o moștenire de 15 ani de zile. Nu s-a întâmplat nimic la modul foarte, foarte serios și următorul primar, dacă ar fi chiar și pe pentru 2 ani, ar fi un primar de sacrificiu și poate mai ia un mandat și are șansa... Aici, ca primar, ești puțin mai stabil decât un prim-ministru care poate oricând să fie picat în Parlament. Dar următorul primar va fi un primar de sacrificiu. Acesta este adevărul, pentru că lucrurile nu se pot întâmpla de pe o lună pe alta sau în doi ani de zile. Mie mi-a luat 3-4 ani să ajung la final cu anumite proiecte”, a mai spus liderul liberal.

Întrebat dacă „e adevărat, cum spunea Nicușor Dan, că a scos Capitala din faliment”, Ciucu a spus că și acum „riscul este la fel de mare”.

„Îmi pare rău, trebuie să vă spun adevărul. Uitați-vă la datoria Termoenergetica către ELCEN, riscul este la fel de mare. A fost un moment în timp în care au fost tăiate niște datorii de către ministrul de finanțe Cîțu. Pe vremea aceaa, în timpul guvernării Orban s-au mai făcut niște lucruri, dar o reformă realistă la nivelul Capitalei, și vă zic adevărul și nu este împotriva lui Nicușor Dan, pentru că ceea ce spun este factual corect și vreau ca să mă contrazică cineva.... Organigrama de astăzi a Primăriei Capitalei, de exemplu, este foarte similară cu cea lăsată de către, dacă vreți, Sorin Oprescu sau chiar mai devreme, domnul Videanu, pentru că schimbările au fost marginale și au rămas acolo fel și fel de servicii, cu fel și fel de oameni la nivelul Primăriei Capitale și încă o dată nu este o critică vă zic. Este factual corect ceea ce vă zic și poate fi verificat de către oricine. Bucureștiul n-a fost reformat și ceea ce s-a întâmplat, Bucureștiul a slăbit ca și capacitate administrativă, sectoarele au crescut, au reușit unele să se reformeze, trebuie să atragă mai mulți bani europeni, dar sunt sectoare în București, și poate este ciudat și nu este OK, că este că se întâmplă așa, e OK pentru acele sectoare, nu e OK pentru București, care au capacitate de a dezvolta proiecte pentru bucureșteni mai mari decât Primăria Capitalei”, a declarat Ciucu.

Prim-vicepreședintele liberal a spus că dacă se ia decizia de a se amâna data alegerilor, nu ar fi foarte tentat să candideze. „Dacă se amână alegerile, nu știu cât de tentat sunt să candidez, să fie foarte, foarte clar”.

