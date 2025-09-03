Ilie Bolojan anunță când vor avea loc alegerile la Primăria Capitalei. „Ciprian Ciucu ar putea fi un candidat redutabil”

Ilie Bolojan a declarat că alegerile pentru primăria Capitalei ar putea fi în această toamnă sau în primăvara lui 2026 și a adăugat că este necesar un acord politic pentru a fi stabilită data scrutinului. În opinia președintelui PNL, edilul sectorului 6 Cipria Ciucu ar fi un candidat „redutabil”, fiind foarte bine cotat în sondajul realizat de liberali.

„Alegerile ar putea să fie în această toamnă sau în primăvara anului viitor. Sper să găsim o formulă în cursul acestei luni, poate în prima jumătate, pentru a lua o decizie în acest sens”, a afirmat Ilie Bolojan, miercuri la Europa FM, adăugând că încă ne încadrăm în cadrul legal de organizare.

Chestionat pe cine susține în alegeri, liderul PNL a explicat că, în baza sondajelor realizate de liberali, „cel mai bine plasat candidat este primarul Sectorului 6 Ciprian Ciucu”, care „ar putea fi un candidat redutabil pentru primăria Capitalei”.

„În baza sondajului care a fost realizat de către PNL, cel mai bine plasat candidat din partea noastră este colegul meu, primarul sectorului 6, domnul Ciprian Ciucu. El este în topul încrederii în Capitală și ar putea fi un candidat redutabil pentru primăria generală”, a precizat el.

„Dacă Bucureștiul va avea alegeri e bine să fie ales un primar care are competențe dovedite și un dialog bun cu consiliul general al Capitalei”, care este „destul de pulverizat din punct de vedere politic”, a mai afirmat premierul.

Bolojan a mai spus că, fiind de un vot din primul tur, partidele trebuie să analizeze strategia pe care o vor adopta, fiind „evident că ar fi bine să existe un candidat cu o masă critică importantă în spate”, deoarece „dacă sunt prea mulți candidați pe o anumită zonă fracturează bazinul de voturi”.

„Aici este evident că ar fi bine să existe un candidat care are o masă critică importantă în spate, în așa fel încât să aibă șanse reale să câștige. Dacă sunt prea mulți candidați pe o anumită zonă, ei fracturează acel bazin de voturi și un contracandidat, care vine dintr-o zonă care nu este majoritară, dar care are, de exemplu, 30-35%, ar putea câștiga alegerile”, a explicat președintele PNL.

