Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, a vorbit în direct la Digi24 despre lucrările care au loc în această perioadă. Edilul a răspuns principalei nemulțumiri a bucureștenilor, legată de șantierele deschise în oraș în perioada verii. „Nu știu cum să pun la punct acest oraș fără șantiere”, a punctat primarul.

„Orașul nu a mai avut șantiere de ani de zile, cum putem pune un oraș la punct fără șantiere? Toate orașele mari care s-au transformat au avut șantiere. Dacă poți reface infrastructura foarte veche și deteriorată a unui oraș fără șantiere, să îmi arate cineva acel model (...) Dacă știți ce descoperim acum cu aceste șantiere, mă mir că nu a crăpat Bucureștiul”, a declarat Ciprian Ciucu, în direct la Digi24.

Primarul Capitalei a mai punctat că orașele „au nevoie de un ciclu de 10 ani să se transforme” și a subliniat că „la sfârșit va merita”.

„Oamenii să fie puțin înțelegători și garantez că va merita acest disconfort. Orașul se transformă (...) Nu știu cum să pun acest oraș la punct fără șantiere”, a adăugat Ciprian Ciucu.

Una dintre principalele locații unde există lucrări în acest moment, adică Podul Basarab, va fi finalizată în termenul stabilit, adică 7 septembrie, a mai anunțat Ciucu.

Primarul a mai vorbit și despre situația parcărilor. Acesta susține că are în plan să construiască cinci noi parcări în zona centrală a orașului.

„Să faci o parcare de 400 de locuri în zona centrală, și avem cinci în plan, e nevoie de documente, să asiguri finanțare, pregătesc al doilea mandat. Nu or să fie gata lucrările (n.r. până se finalizează primul mandat)”, a mai declarat Ciucu.

Acesta mai susține că, dacă va fi ales pentru un alt mandat, va „continua” cu șantierele, întrucât are în vedere să lanseze proiecte de regenerare urbană, dând ca exemplu regenerarea zonei Piața Universității.

Editor : M.G.