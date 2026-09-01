USR vrea să convingă parlamentarii să anuleze „amendamentul Fritz”. Ce se întâmplă cu Clotilde Armand, condamnată la închisoare

Purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, a declarat marţi că reprezentanţii Uniunii vor încerca în continuare să convingă parlamentarii că „amendamentul Fritz” trebuie eliminat din legea ANI.

„În ciuda deciziei CCR pe aşa-numitul amendament Fritz, ştim clar că din deciziile Curţii de Justiţie a Uniunii Europene reiese foarte clar dreptul comunitar european nu admite retroactivitatea, aşa că vom încerca în continuare să convingem parlamentarii României că amendamentul Fritz trebuie eliminat din legea ANI”, a declarat Seidler la Palatul Parlamentului.

În altă ordine de idei, Cristian Seidler a menţionat că deocamdată Clotilde Armand, fost primar al Sectorului 1 din Capitală, care a fost condamnată la un an de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei, nu va fi suspendată din partid.

„Clotilde Armand nu ocupă niciun fel de funcţie publică în momentul de faţă. Este o decizie în primă instanţă, este o decizie cu amânarea executării pedepsei. Diferenţa faţă de suspendarea executării pedepsei este că după termenul de 2 ani de zile nici măcar nu rămâne în cazier înscrisă această chestiune, aşadar instanţa a considerat că gradul de pericol social, dacă îmi permiteţi să folosesc termenii de specialitate, este atât de redus încât acest lucru nu va rămâne în cazierul dânsei după trecerea unei perioade de 2 ani. Înţeleg că, aşa cum a anunţat public, doamna Clotilde Armand va ataca cu apel decizia acestei prime instanţe şi după cum ştiţi, orice persoană este considerată vinovată doar dacă există o decizie definitivă în acest sen”, a afirmat Seidler.

Editor : B.E.