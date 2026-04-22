Live TV

Exclusiv Ciprian Ciucu: Știm cine sunt liberalii care au discutat cu PSD înlăturarea premierului Bolojan

Data actualizării: Data publicării:
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
„Unii poate sunt recuperabili” Dacă vor trăda, „partidul se va rupe”

Ciprian Ciucu a vorbit miercuri seara, în exclusivitate la Digi24, despre liberalii care au discutat cu membri ai PSD înlăturarea premierului Ilie Bolojan din fruntea guvernului. „Știm cu toții cine sunt”, a spus prim-vicepreședintele PNL. Acesta a subliniat faptul că și Ilie Bolojan știe cine sunt aceste persoane, și chiar și „presa știe”. „Unii poate sunt recuperabili”, a conchis Ciucu.

Dan Motreanu a declarat în urmă cu câteva zile că cei din PSD „au avut discuții în interiorul Partidului Național Liberal, altfel nu mergeau atât de departe”. Întrebat dacă sunt cunoscuți acei liberali, Ciprian Ciucu a spus că se știe în partid cine sunt aceștia.

Da, îi știm. Știm toți despre cine este vorba, n-o să vă dau nume în această seară. Nu vreau să deschid un front în PNL acum, dar vă zic că știm cu toții cine sunt. Voiau să dărâme guvernul Ilie Bolojan, ca să fie foarte, foarte clar. Știm despre cine este vorba, știm ce fac, știm ce abordare au. Nu are rost să mai negăm adevărul. Am făcut-o pentru prea mult timp”, a declarat Ciprian Ciucu.

Prim-vicepreședintele PNL a spus că inclusiv Ilie Bolojan știe cine sunt liberalii care au discutat cu social-democrații. „Și presa știe”, a subliniat acesta.

„Unii poate sunt recuperabili”

„Momentan ne concentrăm pe guvernare. Unii poate sunt recuperabili, dar ce nu s-a înțeles este că noi trebuie să ne regăsim sufletul, să ne schimbăm. Dacă vom continua să facem politică la fel ca PSD, și cum am făcut o perioadă bună de timp, lumea nu ne va mai vota. Partidul Național Liberal va deveni irelevant. Trebuie ne adaptăm. Partidele clasice din toată Europa și de Est, și de Vest, și Centrală dispar, se duc ca relevanță sub 5%. Dacă nu înțelegem acest lucru... oamenii vor altceva. Vor oameni onești, competenți, serioși. Trebuie nu doar să te lepezi de PSD, trebuie să te lepezi de modul în care PSD face politică. Despre asta este vorba, ceva fundamental”, a adăugat Ciucu.

De aia suntem aici? Să ne îmbogățim ca să nu poți să cheltuiești banii în 1000 de vieți? De aia suntem aici? Asta este întrebarea fundamentală la care partidul meu trebuie să răspundă, și să zică că dacă îl merită pe Ilie Bologan sau nu. Inclusiv ei.

Întrebat dacă se ia în calcul faptul ca cei care erau gata să facă un pact cu PSD, sau poate chiar l-au făcut, să voteze o moțiune de cenzură alături de PSD ca să demită guvernul Bolojan, prim-vicepreședintele PNL a spus că poate partidul se poate rupe.

Dacă vor trăda, „partidul se va rupe”

„Dacă vor face asta, partidul se va rupe. Dar știți ceva? De fiecare dată când un partid a plecat de la putere în opoziție, s-a rupt. Uitați-vă la ALDE care a plecat din PNL, și au fost și alte situații, cu partidul lui Meleșcanu, și așa mai departe. Poate e un cost care trebuie să fie plătit de către partidul nostru. Nu știu. Eu îmi doresc să nu se întâmple acest lucru”, a punctat Ciprian Ciucu.

„Aș doriți să nu existe trădători. Nu ne sperie opoziția, chiar dacă sunt primar general și știu cât de mult mă ajută să rămână guvernul PNL la putere. Dar dacă asta este soarta pentru a salva un partid istoric, un partid care își poate regăsi sufletul, care să vină cu lideri noi, care să vină cu un mod să se adapteze astăzi, că de aia mergem către irelevanța, că facem același lucru pe care l-am făcut ani și ani și ani de zile”, a mai spus liberalul.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Ultimele știri
Noul guvern al Ungariei promite să desecretizeze arhivele poliţiei secrete din perioada comunistă
Erdogan avertizează că războiul din Orientul Mijlociu slăbește Europa. Ce așteaptă Turcia de la NATO
Ce măsuri ia în calcul Comisia Europeană pentru a limita impactul energetic al războiului din Iran
Citește mai multe
