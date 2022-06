Cîțu critică propunerile PSD: Ciolacu nu vrea să-şi impoziteze propriul salariu. „Nu suntem la piaţă, astea sunt ţopăieli fiscale”

Politica fiscală nu se face ca la „piaţă”, cu „ţopăieli fiscale”, aşa cum au făcut „Dragnea şi Ponta şi au distrus economia”, ci cu strategie şi viziune pe termen lung, a declarat preşedintele Senatului, Florin Cîţu. El a criticat propunerile venite dinspre PSD, dar și lipsa unui plan pentru reducerea inflației.

„Am auzit iarăşi o chestie foarte interesantă, că se impozitează tot ce este peste salariul preşedintelui României. Foarte interesant că domnul preşedinte Marcel Ciolacu are salariul sub preşedintele României, deci nu vrea să-şi impoziteze propriul salariu, aşa mă uit la aceste discuţii. Nu aşa se face politica fiscală, nu aruncăm câteva chestii în spaţiul public - sunteţi de acord cu 6.000, cu 3.000, nu suntem la piaţă, astea sunt ţopăieli fiscale, nu aşa se face, a făcut şi Dragnea aşa, a făcut şi Ponta şi au distrus economia. Au venit liberalii în 2019, am eliminat toate acele tâmpenii şi am pus economia pe făgaş normal, cu venituri de la buget mai mari, ca procent din PIB, nu doar venituri de la buget mai mari”, a declarat Florin Cîţu marți, la Palatul Parlamentului, întrebat dacă ar fi de acord cu o deducere sub pragul de 6.000 de lei.

El a reiterat că este îngrijorat de faptul că nu există o strategie prin care să fie redusă inflaţia sub 10% anul acesta.

„V-am spus acum o săptămână că asta mă îngrijorează, nu văd încă o strategie care să atace frontal criza care ne paşte. Nu o spun eu, o spun experţii, cei din afară, şi americanii şi europenii, că urmează o criză. Care este planul nostru de a ataca, pe termen mediu şi lung, criza, care este planul nostru pentru a reduce inflaţia sub 10% anul acesta, aici trebuie să vină Ministerul Finanţelor, Banca Naţională şi să ne spună: ce fac pentru a reduce inflaţia în 2022 sub 10%. E inadmisibil, din punctul meu de vedere, să stăm să ne uităm cum ne spune Banca Naţională şi ne spun Finanţele că asta e, ridică din umeri, inflaţia o să fie mare până în 2023”, a mai susţinut Cîţu, potrivit Agerpres.

Despre impozitarea progresivă a pensiilor speciale, Cîţu a spus că PNL nu va accepta nimic din ce va „omorî” spiritul liberal.

„Nu ştiu ce propuneri vor veni în partid şi le vom discuta, cred, vor fi într-un BEx, un BPN, un congres, o întâlnire unde vor fi toţi şi va fi discutat, vom vedea ce propuneri sunt. În PNRR există o reformă a pensiilor şi acolo scrie negru pe alb că, după ce se va face această reformă care este inlusă în PNRR, pensiile în România vor fi bazate pe contributivitate, nu are sens să discutăm despre altceva (...). Facem PNRR, luăm 30 de miliarde de euro la dobândă zero, şi 15 milliarde de fapt sunt bani gratişi, nerambursabili, euro, încă 15 miliarde la dobândă zero, facem acele reforme şi mergem mai departe. Nu înţeleg aceste discuţii, în afara acestui acord. În PNRR avem o reformă a pensiilor care trec pe contributivitate, şi clar elimini pensiile speciale, şi un sistem sustenabil de pensii. Avem o reformă a salarizării, în care salariile din sistemul public sunt legate de performanţă, o reformă a administraţiei publice, care creează un stat digitalizat suplu, facem aceste lucruri, luăm 30 de miliarde, mergem mai departe, simplu”, a concluzionat Cîţu.

Discuțiile din Coaliție privind modificarea Codului Fiscal ar urma să fie finalizate în această săptămână, a anunţat, marţi, la Parlament, ministrul Finanțelor Adrian Câciu. Surse din conducerea PSD au declarat pentru Digi24.ro că social democrații vor susține în Coaliție impozitarea progresivă a pensiilor speciale, precum și a salariilor bugetarilor, „cele care sunt mai mari decât salariul președintelui României”.

De asemenea, PSD vrea taxarea companiilor a căror cifră de afaceri este mai mare de 100 de milioane de euro, iar banii să meargă către un fond pentru finanțarea proiectelor din educație și sănătate.

