Președintele CJ Buzău Marcel Ciolacu s-a întâlnit în Italia cu fostul baron PSD Ionel Arsene, fugit din țară și dat în urmărire internațională după ce a fost condamnat la șase ani de închisoare. Întâlnirea a fost surprinsă în fotografii publicate de către Hotnews.ro.

În imagini, Marcel Ciolacu apare alături de Ionel Arsene la Villa Cortine Palace, un hotel de lux de pe malul Lacului Garda din nordul Italiei.

În 2023, Arsene a fost condamnat la șase ani și opt luni de închisoare după ce a primit o mită de 100.000 de euro. Chiar înainte de sentință, Arsene a fugit în Italia, iar cererea de extrădare făcută de România a fost refuzată.

Într-o reacție exclusivă pentru Digi24, Marcel Ciolacu a explicat că s-a văzut întâmplător cu Arsene. „Dacă era fugar și stătea ilegal aș fi anunțat autoritățile”, a mai spus el.

Întrebat de reporterii Hotnews în legătură cu această întâlnire, Ciolacu a răspuns: „Ce fac eu personal nu privește pe nimeni”.

Și actualul preşedinte PSD, Sorin Grindeanu, a fost întrebat despre acest subiect într-o conferință de presă.

„Legat de ceea ce face fiecare dintre noi, fiecare răspunde de ceea ce face. Dacă Marcel Ciolacu va răspunde pe acest subiect, e foarte bine, şi l-aş îndemna să o facă. Noi răspundem fiecare de ceea ce facem”, a spus Grindeanu.

El a adăgat că nu a vorbit cu Ciolacu despre acest subiect şi că nu a ştiut de întâlnirea din Italia.

Editor : M.B.