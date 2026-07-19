Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat la emisiunea „În fața ta” de la Digi24 că una dintre cele mai importante lucrări pe care intenționează să le înceapă anul viitor este construirea unei parcări subterane sub Piața Alexandru Lahovari, din Sectorul 1. Edilul a precizat că în acest an nu vor mai fi deschise noi șantiere, iar municipalitatea se va concentra pe lucrările deja începute, precum cele pentru sistemul de termoficare, infrastructura de tramvaie, Parcul Herăstrău și zona Dâmbovița.

Ciprian Ciucu a explicat că intenția sa de a construi parcări subterane în zona centrală a Capitalei e menită să reducă traficul de tranzit, prin transformarea anumitor spații în zone pietonale.

„Dacă am suficient de mult vânt în pupă, ca să zic așa, adică să fim gata, aș vrea să începem cu niște parcări subterane în zona centrală, pentru că vrei să ai destinație, nu în zona de tranzit. Am cinci opțiuni în momentul de față. Ar trebuia deja să fim mult mai avansați, dar nu vreau să mă plâng de colegii din Primărie, însă nu-mi dau toate informațiile la timp câteodată. Una dintre ele va fi sub piața Lahovari”, a spus edilul.

Primarul Capitalei a adăugat că zona se va transforma într-o cameră urbană.

„Va fi un culoar cu niște valori foarte mici de tranzit. Acolo poate să fie o cameră urbană foarte frumoasă în Piața Lahovari. Deci traficul scade în zonă. Adică nu aduci trafic în centru, pentru că nu mai trec acolo mașini și se opresc ca destinație. Ai 400 de locuri de parcare pentru că nu vrei să omori economic o zonă”, susține Ciprian Ciucu.

Totodată, primarul general a mai spus că își dorește să înceapă lucrări pe Bulevardul Magheru, în zona extinsă a Sălii Palatului și pe Bulevardul Brezoianu.

„Sper să ne putem apuca de Magheru, sper și de zona extinsă a Sălii Palatului, Bulevardul Brezoianu. Anul acesta sper să putem da drumul parțial la Dâmbovița, vechiul proiect al lui Nicușor Dan îl fac eu”, a afirmat Ciucu.

În ceea ce privește zona Magheru, primarul Capitalei a spus că intervențiile urmăresc alinierea Bucureștiului la direcțiile adoptate de marile capitale europene, prin reducerea traficului, a poluării și a zgomotului.

„Magheru este foarte zgomotos, este toxic aerul acolo, ne otrăvește. Uitați-vă la capitalele europene care este trendul? Mai mult verde, mai mult aer, mai puțin zgomot, mai plăcut”, a afirmat primarul general.

Ciucu: Anul acesta nu mai deschid alte șantiere

Ciprian Ciucu a declarat că anul acesta minicipalitatea nu va deschide șantiere noi, principala preocupare fiind lucrările de termoficare, infrastructura de tramvaie, Parcul Herăstrău și zona Dâmbovița.

„Anul acesta nu mai deschid alte șantiere, pentru că dacă deschizi foarte multe ajungi la un fenomen de indigestie a investițiilor. Nu ai capacitate administrativă, adică oameni să le monitorizeze și să se ocupe de ele. Șantiere acestea sunt pentru viitorul Bucureștiului, infrastructura de care are nevoie orașul nostru. Nu le iau acasă. O să le folosesc și eu, și copilul meu, o să le folosim cu toții. Nu se poate să pui un oraș la punct dacă nu ai șantiere. Sunt șantiere care urmau să înceapă, au fost blocate, le-am deblocat. Sunt șantiere care nu mai aveau finanțare, că s-au pierdut banii din PNRR la Primăria Capitalei și s-au pierdut finanțări europene și am luat corecții de sute de milioane de euro și am dat drumul la multe șantiere deodată”, a declarat primarul general.

Editor : A.P.