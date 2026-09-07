Ciprian Ciucu anunță că va trimite Corpul de Control la Termoenergetica: „Nu zic cuvântul sabotaj, dar prost management”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat că va trimite Corpul de Control la Termoenergetica, după ce ar fi primit informaţii de la angajaţi ai societăţii că pe aceeaşi ţeavă se introduce atât apă foarte caldă, cât şi rece, astfel că din cauza diferenţelor mari de temperatură conductele ajung să se fisureze.

Primarul Ciucu a transmis, luni, printr-o postare pe Facebook, că nu ar fi vorba despre sabotaj, ci despre „proastă operare”.

„Reţeaua de termoficare, care este veche şi ruginită, pocneşte şi am şi impresia că este operată prost. Încep să vină la mine informaţii, nu de la şefimea din Termoenergetica, ci de la alte eşaloane, că apar avarii şi din cauza, nu vreau să spun cuvântul sabotaj, dar pot să zic proastă operare. Nu sunt la bază fizician, dar ştiu că, dacă pui, în acelaşi timp, pe o conductă pe care ai avut-o închisă, dintr-o parte apă fierbinte, la 96 de grade, şi din cealaltă parte apă rece, când se întâlnesc cele două va bubui. Sunt diferenţe de temperatură şi de dilatare, se produce acel efect de berbec. Tocmai îmi e că s-a întâmplat o situaţie din asta şi o să trimit Corpul de Control. Nu zic cuvântul sabotaj, dar prost management”, a declarat primarul Ciucu, luni, în emisiunea „În Comunitate” de la Bucureşti FM.

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Editor : A.P.