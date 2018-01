Codrin Ștefănescu, înainte de CEx: Nu ieșim de aici decât cu o decizie luată de majoritate și respectată de minoritate

Secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu, a declarat înaintea ședinței Comitetului Executiv de luni, că e obligatoriu să fie găsită o soluție la conflictul din partid dintre liderul Liviu Dragnea și premierul Mihai Tudose și oricât de mult timp le va lua celor din conducerea social-democraților să tranșeze această problemă, vor ieși cu o decizie care va fi impusă de majoritate și va fi asumată de minoritate, astfel încât mesajul să fie comun.

„Nu vom discuta despre demisii”, i-a asigurat Codrin Ștefănescu pe jurnaliști, recunoscând însă că social-democrații sunt „cu nervii la pământ” și că va fi probabil „cea mai furtunoasă” ședință, în condițiile în care până acum cele două tabere nu au găsit un compromis. „Dacă e nevoie, stăm și toată noaptea, dar e nevoie să ieșim de aici cu soluții și mesaj comun. E obligatoriu să găsim soluția finală”, a spus Ștefănescu.

El a spus că e nevoie ca spiritele să se calmeze, pentru că „milioane de români” sunt cu ochii pe PSD. În plus, primarii din teritoriu sunt îngrijorați și transmit mesajul: „Potoliți-vă, că ne așteaptă un an greu”, a spus secretarul general-adjunct. El a adus din nou în discuție și „statul paralel” care „încearcă PSD-ul prin gard, pe sub gard”, întrucât vrea să pună mâna pe partid.

