Anamaria Prodan intră în politică. În ce partid s-a înscris: „Să te ferească Dumnezeu de îndrăzneala timidului și bătaia femeii”

Impresara Anamaria Prodan Reghecampf a anunțat, într-un mesaj publicat pe Instagram, că intră în politică. Aceasta s-a înscris în partidul fondat de Codrin Ștefănescu și Liviu Dragnea, Alianța pentru Patrie (APP).

„Singura politică pe care am făcut-o până acum a fost aceea a unei soții devotate și a unei mame care și-a crescut copiii cu forță și putere, le-a oferit o viață senină, fără lipsuri, încercând să îi înconjoare cu dragoste, respect și încredere, principalele valori ale unei familii adevărate. O vorbă din bătrâni spune, mai în glumă mai în serios, că dacă vrei să îl faci pe Dumnezeu să râdă, îi spui planurile tale. Cu toate acestea, Dumnezeu a fost întotdeauna bun și blând cu mine și niciodată nu mi-a dat mai mult decât pot duce. Așa este și cu tot scandalul prin care trec, acum, împreună cu copiii mei”, scrie aceasta, într-un mesaj în care precizează că „acest pas al meu a fost gândit în ani și cântărit cu mare grijă”.

Impresa vorbește despre drepturile dar și despre cazurile femeilor abuzate de către parteneri, ea vorbind inclusiv de relația cu soțul său, Laurențiu Reghecampf.

„Numai acele femei care au trecut prin situații similare știu cât de tare doare să vezi cum ți se destramă lumea pe care ai construit-o cu sacrificii, cu renunțări, în care ai pus toată ființa ta. Fiecare femeie mândră, orgolioasă, care își cunoaște adevărata valoare, care se prețuiește și are încredere în forțele ei, hotărâtă să lupte până la capăt pentru dreptate și pentru drepturile ei, știe ce simți când ești trădată. Cum rămâi fără respirație și vrei să mături totul în calea ta, să urli, să spargi, să distrugi totul, să îți smulgi piele de pe tine și carnea de pe oase, în speranța deșartă că durerea trădării se va diminua cât de cât. Să te ferească Dumnezeu de îndrăzneala timidului și bătaia femeii! Deși am fost confruntată cu bărbați care nu au niciun minimum de respect pentru femei, care le consideră niște obiecte, bunuri personale ce pot fi aruncate când se plictisesc de ele, cum este cazul fostului meu soț, viața mi-a scos în cale și bărbați români adevărați și ne promovează, fără să le fie teamă de noi și care ne văd ca partenere. Femeile care au în jurul lor astfel de bărbați maturi, familiști, respectuoși sunt femei fericite și norocoase. Până acum, singura politică pe care am făcut-o a fost politica familiei mele, a soțului meu. Până acum!”, a mai scris aceasta.

Editor : Robert Kiss