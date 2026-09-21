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Constantin Toma, critici dure la adresa lui Nicuşor Dan: „Mă dezamăgeşte. L-am votat, dar nu e în regulă. Trebuie să ia decizii”

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constantin toma in studioul digi24
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma. Foto: Digi24
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Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, s-a declarat dezamăgit de modul în care preşedintele Nicuşor Dan a gestionat criza politică şi întârzierea desemnării unui nou premier. Într-o emisiune difuzată de postul local TV Sat, edilul a susţinut că şeful statului ar fi trebuit să acţioneze mult mai rapid, chiar cu riscul declanşării alegerilor anticipate.

Constantin Toma spune că România nu îşi poate permite să rămână luni întregi într-o stare de incertitudine politică, în condiţiile războiului de la graniţă şi ale problemelor economice tot mai apăsătoare.

„Dacă după cinci luni de zile tu nu iei decizia să desemnezi un prim-ministru, nu se poate. Suntem într-o situaţie dramatică. În trei-patru zile eu aş fi rezolvat problema, inclusiv până la alegeri anticipate, dacă aceştia nu reuşesc să strângă cele 233 de voturi. Dacă voturile nu vor veni niciodată, noi ce facem? Stăm până în 2028-2029, când îşi termină domnul preşedinte Nicuşor Dan mandatul? Este absurd”, a declarat Constantin Toma, citat de News.ro.

Primarul Buzăului a recunoscut că l-a votat şi l-a susţinut pe Nicuşor Dan, însă spune că prestaţia acestuia de până acum l-a dezamăgit.

„Mă dezamăgeşte omul acesta. L-am susţinut pentru că nu era altă variantă atunci şi am votat, ca mulţi români, pentru Nicuşor, dar nu este în regulă. Pe funcţia aceasta trebuie să iei decizii. Bă, desemnează, bă, premier şi să se întâmple ceva! Nu îl votează Parlamentul, mergem la alegeri anticipate, pentru că nu putem să o lălăim atât, cu război la graniţă, cu deficitele acestea imense, cu ameninţările pe care le avem în fiecare zi, cu creşterile preţurilor la combustibil şi cu toate nenorocirile care sunt", a afirmat edilul.

În opinia sa, preşedintele trebuia să desemneze rapid un candidat pentru funcţia de prim-ministru, iar acesta să îşi formeze echipa şi să ceară votul Parlamentului.

„Nu poţi să laşi un guvern aşa. Se spune să plece Bolojan, atunci desemnează un premier. Omul acesta trebuie să stea acolo până la capăt. Trebuie să desemnezi un prim-ministru, iar acela trebuie să îşi facă un guvern. Dacă acel guvern nu trece, să se declanşeze alegerile anticipate”, a mai spus Toma.

Întrebat dacă l-ar vedea tot pe Ilie Bolojan în fruntea Guvernului, primarul Buzăului a răspuns că acesta „a mai pierdut din viteză” şi că o perioadă petrecută în opoziţie ar putea fi benefică atât pentru el, cât şi pentru PNL.

„A pierdut şi el din viteză (nr. Ilie Bolojan). Probabil că ar fi bine să stea puţin deoparte şi cred că ar fi mai bine şi pentru el, şi pentru PNL să intre în opoziţie, pentru că îi pun toate în cârcă. Nu este corect deloc, pentru că omul acesta a încercat”, a afirmat Constantin Toma.

Toma susţine însă că direcţia reformelor începute de Ilie Bolojan, în special în ceea ce priveşte reducerea cheltuielilor bugetare este una ce trebuie continuată de succesorul acestuia.

„Eu am spus-o şi la RFI: cruciada bunului-simţ începută de Bolojan, legată de zona aceasta bugetară care ţine ţara pe loc, ar trebui dusă mai departe, cu Bolojan sau fără Bolojan. Oricine ar veni în locul lui trebuie să continue ce a început acest om. Nu există altă soluţie”, a concluzionat primarul Buzăului.

În weekend, Constantin Toma s-a aflat în Ucraina, alături de preşedintele României, la summitul „Carpathian Eight”, reuniune dedicată cooperării regionale în domeniile securităţii, energiei, infrastructurii şi comerţului. Evenimentul a fost găzduit de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi a reunit lideri şi reprezentanţi din mai multe state ale regiunii.

Editor : A.P.

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