Senatorul PSD Titus Corlățean, care și-a anunțat candidatura pentru funcția de președinte al formațiunii social-democrate, a declarat, în cadrul interviului „În Fața Ta", difuzat sâmbătă la Digi24, că „suntem singurul partid politic după acest ciclu de alegeri care nu și-a făcut o analiză internă a rezultatelor, a eșecurilor". „Poate n-au realizat cei care au condus, că liderii tranzacționali, care negociază în primul rând pe diferite tipuri de interese, nu sunt soluție pentru un partid politic democratic", a mai afirmat acesta.

„Suntem singurul partid politic după acest ciclu de alegeri care nu și-a făcut o analiză internă a rezultatelor, a eșecurilor. Și cei care au condus și conduc sunt aceiași colegi care conduc în continuare, chiar și sub forma unui interimat. Au evitat această analiză care era necesară într-un partid politic care se dorește cu adevărat democratic.

Un partid politic înseamnă în primul rând o existență politică, nu administrativă. Și aici a fost o confuzie făcută, și poate n-au realizat cei care au condus, că liderii tranzacționali, care negociază în primul rând pe diferite tipuri de interese, nu sunt soluție pentru un partid politic democratic, de tip occidental. Discuția trebuie să existe în partid, trebuie să existe o dezbatere vie. Oamenii să aibă din nou curajul să își spună cuvântul. Au devenit prea mimetici în partid, oameni care nu mai au tăria de a-și asuma punctul de vedere cu curaj, să-i spui șefului când greșește: Șeful, greșiți și astea-s argumentele, ori treaba asta s-a produs în timp, s-a acumulat, ne-a dus într-un eșec.

Vă spun foarte onest, n-am trăit eu cu intenția și dorința de a fi șef la PSD. Nu asta era logica existenței mele, dar partidul ăsta este important. Sunt de 24 de ani, alții sunt de mai mulți ani, alții de mai puțini în acest partid, știu care este importanța și valoarea acestui partid, chiar cu greșelile pe care le-a comis.

Dacă nu ești credibil în politică, nu vine nimeni după tine, nu te crede. În primul rând ceea ce spui, oameni care să știe limbi străine, relaționare internă, externă. PSD are nevoie de o un proces de reînnoire profundă, de schimbare de stil, de a aduce o zonă de electorat înapoi, da, de a se deschide. Noi n-am mai primit membri noi în partid de ani de zile. E nevoie de schimbare profundă. Și România chiar are nevoie de un Partid Social Democrat reînnoit, cu profesionalizarea celor care sunt în funcții în poziții politice, administrative, pentru că de mediocritatea pe care am văzut-o nu o dată, și nu doar la PSD, ci și în alte partide politice, m-am cam săturat.

Voi câștiga sau voi pierde împreună cu colegii cu care lucrăm la acest proiect. În primul rând, a fost important să lansăm această dezbatere în partid și să încercăm să trezim partidul ăsta care parcă a intrat în amorțire”, a spus Titus Corlățean.

„După finalul lui 2014, a existat o realitate pe care n-am comentat-o public până de curând "

Acesta spune că de la finalul anului 2014 „până de curând” a existat o realitate „pe care n-am comentat-o public”. „Am fost undeva prin gradenele partidului. Am preferat să-mi fac datoria acolo unde eram”, susține social-democratul.

„După finalul lui 2014, a existat o realitate pe care n-am comentat-o public până de curând. Eu am fost acolo, dar, de fapt, nu eram acolo. Liderii succesivi ai acestui partid, din motivele domniilor lor, au preferat un fel de joc de izolare, dar, în același timp, având nevoie de contribuția celui care vă vorbește în termeni politici interni și externi, în termeni de comunicare publică, de imagine, de electorat.

E o realitate, nu m-am plâns niciodată de faptul că am fost undeva prin gradenele partidului. Am preferat să-mi fac datoria acolo unde eram și, credeți-mă, între altele, am stins destule incendii într-o perioadă complicată în exterior. Să știți că n-avem numai prieteni și când ești slab în interior, unii pot să și profite în termen de competiție, de resurse, lucrurile-s foarte sofisticate, mi-am făcut datoria în toți acești ani”, mai susține Corlățean.

Despre fosta conducere a partidului, din care se regăsea și actualul lider interimar Sorin Grindeanu, Titus Corlățean afirmă că „ce s-a întâmplat politic cu o echipă care a eșuat din lipsă de credibilitate, chestiunile astea legate de urcăm în nu știu ce avion, că-i la sud, că e la nord sau că la NORDIS, că sunt lucruri care te marchează și te afectează”.

„E un pic de sentiment așa, pentru că nu-mi place să vorbesc despre mine în comparație cu un coleg. Sorin, de exemplu, și am spus-o public foarte clar, a fost cel mai performant ministru al transporturilor pe care l-am avut în 35 de ani. Doar că... ce s-a întâmplat politic cu o echipă care a eșuat din lipsă de credibilitate. Chestiunile astea legate de urcăm în nu știu ce avion, că-i la sud, că e la nord sau că la NORDIS, că sunt lucruri care te marchează și te afectează. Credibilitatea nu e doar credibilitatea unei persoane, e a unei echipe și se transferă pe partid”, susține politicianul.

Pretendentul la funcția de lider PSD spune că a discutat cu Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu despre comportamentul lor controversat.

„Am avut și discuție bilaterală, mai la început, foarte directă, cu unul dintre cei doi colegi pe care i-ați menționat. Discuția rămâne între noi și a inclus un astfel de subiect și am avut o discuție în care n-am spus-o în termeni: Bă, dar de ce te-ai urcat tu? Nu știu ce, avionul, ăsta a fost sensul.

Anul trecut a fost un moment important în care partidul a dat măsura non-valorii criteriilor pe care le folosește și care înseamnă și integritate, și profesionalism, și loialitate față de partid. Înseamnă mai multe lucruri și a fost în momentul în care s-a discutat modul în care PSD-ul va trebui să fie reprezentat pentru Parlamentul European. Și am văzut o chestiune, am văzut lucruri care nu mi-au plăcut.

Am văzut ceea ce noi numim de ani de zile în partid cooperative, grupuri în care ne susținem reciproc, să ne fie nouă bine, știind că nu ai expertiza, nu știi să gestionezi ceea ce va urma după alegerile astea europene, când se schimbă profund curentele politice, cu ascesiunea populismului, extremei drepte. Ai tu știința în plan european să fii european, și să fii și român, și social-democrat, să-ți promovezi niște interese specifice în familia europeană? Ești credibil în chestiunile astea? Le-am spus foarte direct. Sala era la Camera Deputaților, la sala de grup, era plină, peste 100 și ceva de colegi din conducerea națională, din conducerea județelor, parlamentari și așa mai departe. A fost o discuție în care am spus foarte direct, nu isteric, nu cu chestiuni personale.

Și le-am spus: Pentru mine treaba asta nu e o chestiune personală în locurile pe listă, pentru mine, ca om și creștin asumat, smerenia e un lucru pe care îl învăț zi de zi și mai am încă de lucru. Deci, nu era o chestiune de orgoliu, ci o chestiune de criterii care sunt folosite de un partid care altădată promova valoarea, pregătirea oamenilor. Și am ajuns la cu totul altceva. De aia am spus că lucrurile astea de cooperative, de interese, de non-valoare și mediocrități sunt lucruri care pentru oamenii educați, oamenii pregătiți, oamenii care sunt și în PSD, și în societate, în alte partide, sunt lucruri care nu convin și asta e una dintre explicațiile pentru care noi am pierdut ca partid în toți anii ăștia, pas cu pas, gradual și oameni s-au îndepărtat de PSD”, mai afirmă Corlățean.

