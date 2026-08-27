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Video Florin Manole, după eșecul Legii Salarizării: „Guvernul Bolojan, vinovat pentru pierderea banilor”. De ce nu a susținut PSD proiectul

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Florin Manole, ministrul Muncii
Florin Manole, ministrul Muncii / Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
„Bolojan minte cu nerușinare” Vina eșecului, pasată de la unii la alții

Fostul ministru al Muncii, social-democratul Florin Manole, îl acuză pe Ilie Bolojan că a lansat în spațiul public „o serie de declarații false și mincinoase” referitoare la Legea Salarizării. Manole susține că nu PSD a propus creșterea bugetului pentru salarii și a vorbit despre proiectul pe care l-a lăsat în minister înainte să iasă de la guvernare, dar care nu a fost pus niciodată în transparență publică.

„Pentru că în ultimele două zile, Bolojan a inflamat spațiul public cu o serie de declarații false, mincinoase, referitoare la legea salarizării, venim cu precizări.

Eu am lăsat un proiect la plecarea din minister. Guvernul Bolojan a lăsat în urmă doar o listă de vinovați. Lista de vinovați a lui Bolojan conține salariații din sistemul de sănătate, educație, apărare și ordine publică, toți oamenii care întrețin sistemele fundamentale ale statului și care, legitim, își doreau venituri decente”, a declarat Florin Manole, joi, la Parlament.

Fostul ministru al muncii susține că legea pe care a elaborat-o înainte ca PSD să iasă de la guvernare nu era ținută la sertar. „Era la Bolojan din 24 aprilie, ora 11.25, la fel cum era, tot din acel moment, la toți vicepremierii, la ministrul de Finanțe și la ministrul Fondurilor Europene.

De ce atunci? Atunci am agreat cu Bolojan să trimit acel text către toată lumea, ca în săptămâna următoare să existe o discuție politică pentru un acord care să preceadă consultările cu sindicatele.

Am respectat termenul. Din conjunctura politică, din păcate, în săptămâna următoare, acea consultare nu a avut loc”, a explicat Manole.

„Bolojan minte cu nerușinare”

Acesta mai spune că Ilie Bolojan „minte cu nerușinare” atunci când susține că PSD a solicitat bani mai mulți, cele 12 miliarde de lei, pentru bugetul aferent Legii Salarizării:

„Aseară a spus premierul Bolojan că PSD a făcut o serie de amendamente populiste și fără susținere, de la 8 la 12 miliarde. Zece minute mai târziu, ministrul interimar al Muncii, Pîslaru, a postat și el altă opinie.

Că el a dus impactul la 12 miliarde. Unul dintre ei minte cu nerușinare. Acesta este Ilie Bolojan. De aceea îl provoc public ca azi-mâine, de urgență, să prezinte opiniei publice care sunt acele amendamente pe care PSD le-a făcut de la prima variantă publică a legii, care a avut un impact de 8 miliarde, până la a doua variantă, cu impact de 12 miliarde. Acele propuneri ale PSD care au crescut impactul. Pentru că ele nu există. E o minciună și dezinformare.”

Fostul ministru al Muncii aruncă vina pe Guvernul Bolojan pentru pierderea banilor din PNRR aferenți Legii Salarizării:

„Guvernul Bolojan este de vină. (...) Comisia Europeană spune clar că proiectul nu îndeplinește jalonul. Nici ca echitate, nici ca impact bugetar și sustenabilitate a impactului bugetar. Nu există nicio comunicare a CE către Guvernul Bolojan care să spună că un anumit draft al proiectului ar îndeplini jalonul.

Nu am fi avut, dacă acest proiect ar fi fost votat, decât un proiect care să piardă banii din PNRR, să creeze un sistem injust de salarizare – contestat de toți lucrătorii – cultură, sănătate. Un proiect pierzător pe toată linia”.

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Vina eșecului, pasată de la unii la alții

Deși legea era promisă încă din anul 2021, liderii politici nu au reușit să cadă de acord, iar acum, o dată cu eșecul acestei legi, aruncă vina de la unii la alții. Sorin Grindeanu l-a atacat pe Ilie Bolojan pe tema Legii salarizării, acuzând Guvernul că nu a reușit să elaboreze un proiect „bun, echitabil și care să fie acceptat de societate.” Ilie Bolojan, în schimb, a acuzat PSD că a compromis, în mod iresponsabil și populist, șansa României de a încasa 770 de milioane de euro.

La rândul său, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, îi acuză pe social-democrați că au întreținut artificial solicitările sindicatelor, chiar dacă știau că România nu își permite să aloce mai mulți bani prin Legea Salarizării. Mai mult, spune Pîslaru, Sorin Grindeanu ar fi fost de acord, în discuțiile de la Cotroceni, că bugetul maxim poate fi de 12 miliarde de lei. „Acum, scenariul pe care mizează este să vină ei să acorde aceste majorări”, a declarat ministrul la Digi24. 

Editor : A.G.

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