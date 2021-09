Copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș a spus vineri că suspendarea președintelui nu ar fi o soluție pentru rezolvarea actualei crize politice. El a făcut precizări în legătură cu unele declarații făcute la o reuniune USR PLUS de la Cluj, care au fost interpretate în spațiul public ca fiind o opinie în favoarea suspendării șefului statului.

„Ca să fie clar: a fost o întrebare venită de la colegi din partid. Am avut mai multe întrebări puse de colegi, care au fost votate de către colegi și în ordinea susținerii întrebărilor, noi am răspuns la ele. Deci, a fost o întrebare la care eu am răspuns că nu cred că e o soluție să vorbim de suspendarea președintelui, că nu e o soluție suspendarea președintelui, asta am spus, luați vă rog înregistrarea, nu cred că e cineva serios care să fi înțeles altceva. Deci, nu e o soluție suspendarea președintelui, am spus doar că președintele, prin Constituție, are diferite pârghii”, a declarat Dacian Cioloș, răspunzând unei solicitări din partea presei de a clarifica acest aspect.

„Nu știu cât de mult ne putem baza pe președintele Iohannis în rezolvarea acestei crize, dar dânsul, dacă vrea să contribuie, are instrumentele pe care să le folosească. Cred că contează cel mai mult ceea ce vrem noi, USR PLUS, ce mesaje vrem să transmitem și prin deciziile pe care le vom lua în următoarele săptămâni și în următoarele luni ne vom stabili și o traiectorie până în 2024 și cred că asta trebuie să vizăm”, a declarat Dacian Cioloș la o dezbatere la Cluj între cei trei candidați la președinția USR PLUS.

„Preşedintele României şi prin Constituţie ar trebui să joace un rol de moderator, să aducă la aceeaşi masă membrii coaliţiei, în cazul de faţă, şi mă aştept ca preşedintele să joace acest rol. Eu nu sunt adeptul unei abordări agresive, violente. Au mai fost cazuri în care preşedinţi ai României au fost suspendaţi şi ştim unde s-a ajuns. Nu am impresia că s-a rezolvat vreo problemă în felul acesta, ci mai mult s-au creat alte probleme. Eu sper ca preşedintele să-şi asume tot mai mult acest rol, lucru care nu s-a întâmplat neapărat în ultima perioadă, mai mult, USR PLUS a fost tras de urechi, dar preşedintele poate să aleagă dacă vrea să joace un rol activ în soluţionarea acestei crize sau nu vrea să-l joace. Eu personal nu cred că o suspendare - oricum o suspendare nu depinde de USR PLUS - dar, în general, nu cred că o suspendare l-ar face pe preşedinte mai activ”, a afirmat Cioloş, în cadrul dezbaterii cu contracandidaţii săi la preşedinţia partidului, relatează Agerpres.

Declarația a fost interpretată în spațiul public ca fiind o amenințare cu suspendarea la adresa șefului statului și din această cauză, ulterior, Dacian Cioloș a fost rugat de jurnaliști să-și clarifice punctul de vedere.

