Alegeri în USR PLUS. Cioloș și Ghinea se ceartă în public. „Am primit multe chemări de a prelua USR”/ „Ai ratat toate șansele”

Copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș a transmis, miercuri, pe Facebook, după ce Cristian Ghinea a spus că liderul PLUS a avut ezitări în ce priveşte intrarea în USR în trecut, că a primit „multe chemări din partea lui Cristi Ghinea de a prelua USR” și că nu se lasă „folosit de nimeni, indiferent de beneficiile” cu care este tentat. Cristian Ghinea i-a răspuns lui Dacian Cioloș în comentarii, spunând că a „ratat toate șansele” să fie acolo la construcția politică.

Ghinea a făcut, marți, o comparație între cei doi copreședinți ai USR PLUS și a spus că Dan Barna este mai potrivit în faza actuală ca lider al formațiunii, în contextul alegerilor interne care au început astăzi.

În replică, Dacian Cioloș a scris pe Facebook:

„Da, este adevărat că am primit multe chemări din partea lui Cristi Ghinea de a prelua USR. Pe aceste invitații s-a și clădit mitul că există o conspirație a tehnocraților de a-i lua partidul lui Nicușor Dan, dar punctul nevralgic - cel care dărâmă tot acest mit - este faptul că eu nu am dat curs acestor invitații niciodată. Motivele sunt mult mai simple decât ar crede publicul larg și probabil că din cauza simplității lor nu au fost luate în considerație. O să le expun aici, folosindu-mă de dorința lui Cristi Ghinea de a puncta electoral înainte de începerea votului intern:

1.Nu mă las folosit de nimeni, indiferent de beneficiile cu care sunt tentat. Am o carieră lungă în spate și îndrăznesc să spun că este o carieră așezată, onestă. Nu particip de felul meu la combinații și conspirații, nu ies să strig în gura mare și sunt rezervat pentru că știu prea bine că nimic nu este gratuit și că doar propria muncă girează un succes real. Nu am dat curs invitațiilor lui Cristian Ghinea de a prelua USR pentru că nu acesta e genul meu de a face politică. Nu îmi doream să devin un pion într-o luptă pentru putere care ar fi trebuit să îmi pună mie pe tavă sau sa-mi faciliteze accesul la o funcție sau niște beneficii. Am ales drumul mai lung și mai complicat, poate, dar mai onest. Iar celor care se îndoiesc de spusele mele le recomand să înfrunte realitatea așa cum e ea și să nu mai creadă în conspirații. Dacă aș fi avut cea mai mică înțelegere cu Cristi Ghinea și cu Dan Barna, astăzi aș fi avut o funcție pe care nu aș fi meritat-o, iar ei nu ar fi luptat din greu în această campanie internă.

2.Înțeleg că există o diferență de viteză între noi. Eu aș spune-o mai elegant: există o diferență de viziune între noi și sper că e o platformă pe care se poate construi. Nu sunt adeptul încoronărilor și al mesianismului, nu sunt dornic să rămân dator nici unui „kingmaker” și nu cred că vreunul dintre noi se poate coborî între supuși pe care îi vindecă miraculos. E un model politic păgubos, pe baza căruia s-a scris istoria ultimei sute de ani în România. Cine ajunge în fruntea statului sau a unei organizații nu este înnobilat și începe să împartă favoruri (de fapt, să plătească datorii). Nu. Ar trebui să înceapă să muncească și să lase în urma lui o țară sau o organizație mai bună decât cea pe care a primit-o. Candidăm ca să avem șansa de a munci pentru ceilalți, nu pentru avantajul nostru și pomenile pe care le împărțim la prieteni. Dacă aceste gânduri mă fac sa fiu perceput ca fiind mai încet, cu o viteză în urmă sau indecis, fie, îmi asum toate acestea. Dacă Cristi consideră asta indecizie, e treaba lui.

3.Sunt total de acord cu Cristi Ghinea atunci când speră ca punțile între echipele din USR să nu se rupă așa cum s-a întâmplat la PNL. Dar pentru ca acest lucru să fie posibil e nevoie să nu mai gândim în paradigma că învingătorul ia totul. Cum spuneam și mai sus, învingătorul nu ia nimic, doar muncește mai mult și are mai multă responsabilitate. Probabil că rar ați văzut așa ceva până acum în România, dar sunt liber să îmi susțin propria viziune politică. Sunt sătul să văd exuberanța învingătorilor care îi umilesc pe cei învinși într-o confruntare politică și îmi displace jurământul de răzbunare al celor învinși și care se simt umiliți pe veci de cei care au câștigat. Nu mă joc cu focul și cred că cea mai mare calitate a unui om politic este să îi îmbrățișeze pe cei care au pierdut pentru victoria sa, nu să îi scoată din societate sau din organizație pe cei care l-au contracandidat.

Vă las cu același gând: fie ca cel mai de folos organizației în aceste momente să câștige și fiecare dintre noi să se regăsească într-o organizație mai bună și mai performantă, pentru că scopul ei este de a munci pentru România înainte de a ne împărți noi funcții unul altuia”.

Fostul ministru al Fondurilor Europene i-a răspuns în comentarii:

„În esență nu ai contrazis nimic din ce am zis: ai ratat toate șansele să fii acolo la construcția politică, la fenomenul #farapenali, la momentul în care am blocat referendumul CpF, la lupta din opoziție, la extinderea USR. Ai avut motivele tale, nu le-am înteles, viteze diferite. În rest, cuvinte frumoase. Cu tot respectul, nu te-am invitat niciodată să preiei USR, un partid nu se preia, te-am invitat să vii în USR pentru că era nevoie de lideri. Într-un partid democratic ca USR (și USR PLUS) mandatele se câștigă prin vot. Exact asta am spus, «preluat» e un cuvânt pus unfair de tine în gura mea. Nu ardem punți, vom lucra împreună indiferent de rezultat. O să treci peste supărarea că suntem în echipe diferite tura asta, o să trec peste supărarea că îmi pui cuvinte în gură. Hugs”.

Alegerile pentru noul președinte USR PLUS au început astăzi

Începând de miercuri, 15 septembrie, membrii USR PLUS votează noul președinte ale partidului rezultat în urma fuziunii dintre USR și PLUS.

Votul se desfășoară online, prin intermediul unei platformei securizate, în două tururi, dacă niciunul dintre candidați nu reușește să obțină peste 50% din voturi în primul tur.

Turul 1 – start vot 15.sep. 10:00 am, stop vot: 22.sep. 10:00 am

Turul 2 – start vot: 23.sep. 10:00 am, stop vot: 30.sep. 10:00 am

Aproximativ 50.000 de membri vor vota noul președinte USR PLUS. În competiția internă s-au înscris trei candidați: Dan Barna, Dacian Cioloș și Irineu Darău.

Rezultatul votului online va fi validat de congresul USR PLUS care are loc în weekendul 2-3 octombrie, la Romexpo, în București. În cadrul congresului, delegați ai filialelor din toată țara vor alege și membrii Biroul Național al USR PLUS care asigură conducerea executivă a partidului alături de președinte.

În luna mai 2021, USR și PLUS au fuzionat după ce în ultimii ani cele două partide conduse de Dan Barna și Dacian Cioloș au participat ca o alianță la toate scrutinele electorale: alegeri europarlamentare, prezidențiale, locale și parlamentare.

Conducerea partidului este asigurată de cei doi copreședinți Dan Barna și Dacian Cioloș și de Biroul Național Reunit format din liderii liderii USR PLUS.

Din partea USR din Biroul Național Reunit fac parte: Claudiu Năsui, Stelian Ion, Iulian Bulai, Nicu Ștefănuță, Cristina Prună, Allen Coliban, Cristian Seidler, Liviu Mălureanu, Cătălin Drulă, Tudor Benga, Silvia Dinică, Cătălin Stancu, Ana Ciceală, Teodora Stoian, Diana Mureșan, Cristian Alin Moș, Andrei Corbu, Mihai Goțiu, Elek Levente, Radu Mihail, Ștefania Petre, Vlad Botoș, Ionuț Moșteanu, Anca Sawaya.

Din partea PLUS din Biroul Național Reunit fac parte: Monica Berescu, George Cățean, Anca Dragu, Victor Giosan, Andrei Lupu, Alin Mituța, Oana Țoiu, Dragoș Tudorache, Oana Ursache, Vlad Voiculescu, Ramona Strugariu, Dragoș Pîslaru, Sergiu Hossu, Ciprian Teleman și Ioana Mihăilă.

Partidul este reprezentat de 8 europarlamentari, 80 de parlamentari, iar la alegerile locale din 2020, USR PLUS a câștigat primăriile marilor orașe din țară - Timișoara, Alba Iulia, Brașov, Bacău, Sectoarele 1 și 2 din București, Câmpulung Muscel și a obținut peste 1200 de mandate în consilii locale și peste 100 de mandate în Consilii Județene.

Editor : Alexandru Costea