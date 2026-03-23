Nicuşor Dan a anunțat că îl propune pe Dacian Cioloş pentru o funcţie importantă la nivel internațional

Dacian Cioloş, fost prim-ministru și fost comisar european, este candidatul României pentru funcţia de secretar general al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, a anunțat luni preşedintele Nicuşor Dan, la evenimentul organizat cu prilejul Zilei Internaţionale a Francofoniei.

Această candidatură, a spus şeful statului, este una „constructivă”, orientată spre viitor şi are vocaţia de a reuni.

„Cel de-al doilea mandat al doamnei Louise Mushikiwabo, care are în prezent funcția de Secretar General, se apropie de final, însă a contribuit semnificativ la modernizarea, la eficientizarea organizației și la creșterea relevanței acesteia pe scena internațională. Efortul său constant și activitatea sa susținută merită întreaga noastră apreciere. Îi suntem recunoscători pentru sprijinul acordat în mod constant regiunii Europei Centrale și Orientale și, în mod special, României, a cărei contribuție distinctă în cadrul Francofoniei a fost mereu valorificată.

În prezent, pentru funcția de Secretar General al Francofoniei există doi candidați, care provin din aceeași regiune geografică, Africa Centrală.

Faptul că avem o competiție e un semn bun, e un semn de democrație, un semn de vitalitate, un semn de interes al statelor și guvernelor membre pentru viitorul Francofoniei.

În acest context, credem că apariția unei noi candidaturi poate aduce o opțiune suplimentară și, mai ales, poate stimula o dezbatere necesară despre viitorul organizației.

Pentru toate aceste elemente, dar și pentru rolul important pe care țara noastră îl are în cadrul Francofoniei, am plăcerea să vă anunț că avem în vedere implicarea României în această competiție, prin lansarea oficială a unei candidaturi - candidatura domnului Dacian Cioloș, fost Prim-ministru și fost comisar european pentru Agricultură.

Este o opțiune care vine dintr-o regiune care nu a mai dat, până acum, un Secretar General al Organizației Internaționale a Francofoniei. Este o opțiune cu vocația de a reuni, este o opțiune constructivă și orientată spre viitor. Și este momentul ca România să se profileze mai puternic ca națiune decisă să ia parte, prin contribuții tot mai consistente, la marile proiecte internaționale”, a declarat președintele Nicușor Dan în discursul său, potrivit transcrierii oferite de Palatul Cotroceni.

Preşedintele a arătat că, pentru ţara noastră, francofonia este „o alegere asumată de mult timp” şi este „o adevărată plusvaloare care se reflectă şi din punct de vedere economic”.

Mai mult, Nicuşor Dan a reiterat că România este „unul dintre principalii susţinători ai francofoniei instituţionale”.

