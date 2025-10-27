Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și posibil candidat al PSD la Primăria Capitalei, își pregătește deja campania. Cu sloganul „Hai că se poate!”, acesta susține că are sprijinul total al Gabrielei Firea, care fusese vehiculată pentru o eventuală candidatură din partea social-democraților.

„Doamna Firea mă susține 100%. Doamna Firea nu e nemulțumită”, a declarat Daniel Băluță luni, la Palatul Parlamentului, înaintea unei consultări cu filiala București, pe care o conduce Gabriela Firea.

Edilul și-a găsit și sloganul pentru campania electorală, deși nu a fost desemnat oficial candidatul PSD: „Sloganul pe care l-am avut și la care țin foarte mult încă din 2016 – „Hai că se poate”. Și cred că tot pe acesta îl voi folosi”.

„Sunt convins că nu va fi afectată coaliția de campanie, pentru că discutăm de trei partide europene, trei persoane mature, raționale, care reprezintă niște partide extrem de așezate.

E important ca fiecare partid să aibă propria identitate. Experiența trecută ne-a arătat că nu e bine să mergem împreună”, a mai declarat social-democratul.

În ceea ce privește relația cu Nicușor Dan, Băluță susține că nu a avut tensiuni cu fostul primar general: „Nu consider că am avut cu Nicușor Dan tensiuni. Consider că împreună am rezolvat probleme esențiale – planșeul de la Unirii. (...) Importante în viață sunt rezultatele, mai puțin modul în care ajungem la ele”.

Întrebat dacă bucureștenii vor avea apă caldă dacă va ajunge să conducă Primăria Generală, acesta a transmis:

„Vedeți... aceasta e o problemă de urgență urbană. E un lucru firesc, normal și trebuie să se întâmple lucrul acesta. E indiscutabil și nu suportă comentarii”.

Președinta PSD București, Gabriela Firea, a anunțat sâmbătă dimineață că nu va candida la alegerile pentru Primăria Capitalei, argumentând că preferă să-și continue mandatul de europarlamentar. Aceasta a lansat și un atac la fostul șef al social-democraților, Marcel Ciolacu, susținând că anul trecut a fost „candidatul deocamdată” al PSD pentru Capitală.

Citește și: Firea anunță că nu va candida la Primăria Capitalei cu un atac la Ciolacu: „Cine mi-a săpat groapa a căzut în ea”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.G.