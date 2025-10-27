Live TV

Video Daniel Băluță, posibilul candidat al PSD la Primăria Capitalei, are deja slogan de campanie. Ce discuții a avut cu Gabriela Firea

Data publicării:
Daniel Băluță.
Daniel Băluță. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și posibil candidat al PSD la Primăria Capitalei, își pregătește deja campania. Cu sloganul „Hai că se poate!”, acesta susține că are sprijinul total al Gabrielei Firea, care fusese vehiculată pentru o eventuală candidatură din partea social-democraților.

„Doamna Firea mă susține 100%. Doamna Firea nu e nemulțumită”, a declarat Daniel Băluță luni, la Palatul Parlamentului, înaintea unei consultări cu filiala București, pe care o conduce Gabriela Firea. 

Edilul și-a găsit și sloganul pentru campania electorală, deși nu a fost desemnat oficial candidatul PSD: „Sloganul pe care l-am avut și la care țin foarte mult încă din 2016 – „Hai că se poate”. Și cred că tot pe acesta îl voi folosi”.

„Sunt convins că nu va fi afectată coaliția de campanie, pentru că discutăm de trei partide europene, trei persoane mature, raționale, care reprezintă niște partide extrem de așezate.

E important ca fiecare partid să aibă propria identitate. Experiența trecută ne-a arătat că nu e bine să mergem împreună”, a mai declarat social-democratul. 

În ceea ce privește relația cu Nicușor Dan, Băluță susține că nu a avut tensiuni cu fostul primar general: „Nu consider că am avut cu Nicușor Dan tensiuni. Consider că împreună am rezolvat probleme esențiale – planșeul de la Unirii. (...) Importante în viață sunt rezultatele, mai puțin modul în care ajungem la ele”.

Întrebat dacă bucureștenii vor avea apă caldă dacă va ajunge să conducă Primăria Generală, acesta a transmis: 

„Vedeți... aceasta e o problemă de urgență urbană. E un lucru firesc, normal și trebuie să se întâmple lucrul acesta. E indiscutabil și nu suportă comentarii”.

Președinta PSD București, Gabriela Firea, a anunțat sâmbătă dimineață că nu va candida la alegerile pentru Primăria Capitalei, argumentând că preferă să-și continue mandatul de europarlamentar. Aceasta a lansat și un atac la fostul șef al social-democraților, Marcel Ciolacu, susținând că anul trecut a fost „candidatul deocamdată” al PSD pentru Capitală. 

Citește și: Firea anunță că nu va candida la Primăria Capitalei cu un atac la Ciolacu: „Cine mi-a săpat groapa a căzut în ea”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

 

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
salvador dali
1
Un tablou, cumpărat dintr-un târg cu 170 de euro, s-a dovedit a fi o operă a lui Salvador...
jurilovca
2
România are o nouă stațiune turistică: Comuna este una dintre cele mai pitorești așezări...
maria zaharova face declaratii
3
Reacția Moscovei după ce al 19-lea pachet de sancțiuni UE a interzis exportul de licheni...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
4
Ziua inaugurării Catedralei Naționale. Mii de oameni au venit să vadă cea mai mare...
susținătorii lui călin georgescu la catedrala națională
5
Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au...
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului și ce a urmat e complet neașteptat
Digi Sport
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului și ce a urmat e complet neașteptat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2025-10-27 at 08.29.18
Rețeaua de interese din jurul spitalului privat din Constanța, unde o...
guvern
Ședință extraordinară la Guvern pentru modificarea OUG 52, care a...
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu a anunțat oficial că va candida la Primăria Capitalei...
pistol air soft
Patru persoane au fost reținute după ce au tras focuri de armă pe o...
Ultimele știri
Rusia atacă Ucraina cu rachete făcute cu piese din import. Cel puțin 68 de componente ale rachetelor provin din Occident
Arhitectul Catedralei Naționale confirmă că zona exterioară va fi „cu acces public nelimitat”. Când vor fi gata lucrările
Doi ucraineni au fost arestați, sub suspiciunea de spionaj, în Polonia. Vizau potențialul militar și infrastructura critică
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_GUVERN_CONF_BOLOJAN_006_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x867
Premierul Bolojan, la Digi24. „Oricine vine la guvernare va fi cu spatele la zid, dacă nu se vor lua măsurile propuse de mine”
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
SONDAJ. Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, în topul bucureștenilor pentru funcția de primar general
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
Grindeanu atacă din nou măsurile lui Bolojan: „Loialitatea într-o Coaliţie nu exclude criticile. Nu suntem în Coreea de Nord”
marcel ciolacu face declaratii
Ciolacu, desemnat oficial candidatul PSD la șefia CJ Buzău: Nu este un pas înapoi
daniel baluta
Daniel Băluță e favorit să fie candidatul PSD la București și pleacă cu prima șansă, anunță Sorin Grindeanu
Partenerii noștri
Pe Roz
O fată a fost diagnosticată cu cancer în stadiul trei, după nenumărate vizite la Urgențe: „Doctorii spuneau...
Cancan
Fiul lui Nicușor Dan a oferit un moment viral la Catedrala Mântuirii Neamului! Gestul lui l-a făcut pe...
Fanatik.ro
Scandalul de la Craiova, dezbatere încinsă: “Rădoi a divizat vestiarul cu ceasul cadou de 18.000 euro dat lui...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Marius Şumudică, întâlnire de cinci stele cu Erdogan în Turcia: „A venit cu patru avioane!”
Adevărul
Arma „joker” care va decide soarta Ucrainei, dar ar putea declanșa al Treilea Război Mondial
Playtech
Pensionarii care nu mai primesc pensia. Documentul obligatoriu care te ajută să nu rămâi fără bani
Digi FM
Dan Negru, comentariu dur privind sfințirea picturii Catedralei Neamului: „Poate că Iisus n-ar fi prins o...
Digi Sport
Nici n-a stat pe gânduri: Vinicius s-a dus direct la Xabi Alonso în vestiar și i-a spus câteva cuvinte...
Pro FM
Chris Martin și Sophie Turner, cuplu-surpriză la Hollywood. Solistul Coldplay iubește din nou după...
Film Now
George Clooney, eroul din saga "Ocean's", ironic cu privire la jaful de la Luvru: "S-au descurcat bine"...
Adevarul
Cancerele care pot fi depistate prin două analize simple de sânge. „Omul sănătos trebuie să se lase înțepat”
Newsweek
Lovitură la pensie pentru o categorie de pensionari care pierd bani. Și mamele sunt afectate
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
7 reguli simple pentru o inimă sănătoasă. Recomandările nutriționiștilor pentru a reduce riscul de infarct și...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Britt Ekland, fată Bond în anii ’70, apariție rară în L.A. Cum arată la 83 de ani cea care a cucerit și...
UTV
Kim Kardashian a întors toate privirile într-o lenjerie transparentă la ziua ei de naștere