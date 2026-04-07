Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, anunță că anul acesta va amenaja un nou parc în sector, când statele Unite vor sărbători 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență, și îl va numi după președintele american Donald Trump.

Daniel Băluță a anunțat planul său marți, printr-o postare pe Facebook. Edilul susține că locuitorii Sectorului 4 „pot deveni parte a unei povești globale, de prietenie și respect între națiuni”.

„Anul acesta, când Statele Unite vor sărbători 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență, momentul ce a marcat nașterea națiunii americane, și noi vom putea marca lucrul acesta într-un mod deosebit.

Noul parc, pe care îl amenajăm lângă Parcul Tudor Arghezi, va celebra acest moment important și va purta numele actualului președinte al Statelor Unite, Donald J. Trump, ca simbol al prieteniei și valorilor comune care ne unesc”, a anunțat primarul.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.G.