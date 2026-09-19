Trump enunţă 25 de „realizări” ale mandatului său înaintea alegerilor intermediare şi propune redenumirea Inteligenţei Artificiale

Preşedintele american Donald Trump a prezentat pe reţeaua sa de socializare Truth Social o listă cu ceea ce el consideră a fi 25 de realizări ale noului său mandat la Casa Albă, menţionând printre acestea că „a pus capăt intrării refugiaţilor” şi a făcut din „engleză limba oficială a SUA”, în timp ce a lansat şi un sondaj în care propune ca Inteligenţa Artificială (IA) să se denumească altfel, relatează sâmbătă agenţiile AFP şi EFE.

Preşedintele republican face eforturi să convingă electoratul înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, care vor avea loc în noiembrie şi care se aşteaptă să fie foarte strânse, cu riscul ca adversarii săi democraţi să obţină majoritatea în Camera Reprezentanţilor, mai ales că războiul împotriva Iranului apasă greu asupra popularităţii sale, notează sursele citate de Agerpres.

În mesajul cu cele 25 de realizări, în care caută să evidenţieze măsurile sale pe teme de imigraţie, politică externă şi economie, Trump a susţinut că a „stabilit cea mai sigură frontieră din istorie”. „Zero imigranţi ilegali admişi în SUA în ultimele 16 luni”, a notat el, subliniind că administraţia sa a redus drastic numărul refugiaţilor veniţi din „zone periculoase”.

În ceea ce priveşte politica externă, Trump afirmă că Statele Unite au „anihilat capacitatea de îmbogăţire nucleară a Iranului”, astfel încât Republica Islamică „nu va avea niciodată arma nucleară”.

Donald Trump s-a lăudat şi cu taxele vamale pe care le-a impus partenerilor comerciali ai SUA, cu scopul de a „relansa industria prelucrătoare americană”.

Într-un alt mesaj pe social media, Trump a lansat sâmbătă un sondaj prin care propune schimbarea numelui Inteligenţei Artificiale (IA).

Președintele SUA vrea un nume mai bun pentru „această revoluţie în creştere constantă”

„O descriere mult mai elegantă şi exactă a acestui nou fenomen ar fi Inteligenţa Superioară (IS), Inteligenţa Extremă (IE) sau Inteligenţă Supremă (IS). Care este cel mai bun nume pentru această «revoluţie» în creştere constantă?”, a întrebat el pe platforma sa Truth Social.

Apreciind că „mulţi oameni consideră termenul de Inteligenţă Artificială imprecis şi neelegant”, Trump le-a cerut susţinătorilor săi să participe la sondaj.

Directorul general al companiei Meta, Mark Zuckerberg, a respins marţi apelurile tot mai numeroase de suspendare sau măcar de încetinire a dezvoltării Inteligenţei Artificiale (IA), el considerând că mecanismele pieţei şi riscul unor acţiuni judiciare sunt cele mai bune garanţii în faţa acestei tehnologii.

Mai mulţi reprezentanţi influenţi din sector, conduşi de directorul general al Anthropic, Dario Amodei, pledează deschis pentru o încetinire a dezvoltării IA. În schimb, Zuckerberg consideră că ameninţarea cu acţiuni legale obligă deja laboratoarele să acţioneze în mod responsabil.

Opinia lui Mark Zuckerberg a fost salutată de mai multe personalităţi din Silicon Valley apropiate Casei Albe, care contestă la rândul lor creşterea atenţionărilor privind pericolele potenţiale pe care le implică Inteligenţa Artificială şi apelurile de încetinire a dezvoltării acesteia.

Îngrijorările din jurul IA au crescut în ultimele săptămâni

Compania Meta va investi anul acesta până la 145 de miliarde de dolari în infrastructura sa de IA. Nicio regulă nu ar trebui să întârzie lansarea modelelor americane de IA, "nici măcar cu o lună", a indicat deja Zuckerberg la începutul lunii august.

În schimb, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat miercuri că Uniunea Europeană va reuni mari societăţi din domeniul Inteligenţei Artificiale (IA) pentru a susţine eforturile acestui sector menite să încetinească dezvoltarea celor mai riscante modele de IA.

„Voi invita principalele laboratoare de prim-plan pentru a discuta despre sprijinul care trebuie oferit eforturilor actuale ale industriei de a încetini cursa”, a spus Von der Leyen în discursul său anual privind Starea Uniunii. De asemenea, ea a promis că UE va colabora la acest capitol cu ţări care au o gândire similară, precum Regatul Unit şi Canada.

Îngrijorările din jurul IA au crescut în ultimele săptămâni, după mai multe incidente de securitate şi a unei noi capacităţi a modelelor de IA de a se perfecţiona singure, fără intervenţie umană.

Editor : Liviu Cojan