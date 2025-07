Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, a declarat, marți, la Digi 24, că situația de dinaintea începerii anului școlar 2025 - 2026 „n-are cum să arate mult mai bine față de anul trecut, sub aspectul infrastructurii, că n-au fost construcții majore”. El le răspunde criticilor care acuză diminuarea claselor de elevi la 30, că aceste sunt „limite puse arbitrar”. „De ce 30 ar fi ceva grav, când și alte țări au limita de 30, când și noi am avut limita asta, de exemplu, la liceu, până în 2020”, spune David. Oficialul din Guvern mai afirmă că el nu poate merge în fiecare școală pentru aplica instrucțiunile pe care le dă, dând exemplul săptămânii „Școala Altfel”, unde părinții sunt nevoiți în multe cazuri să plătească activitățile elevilor.

„Așa cum și în Italia avem clase cu 30 de elevi, cum și în Germania avem clase cu 30 de elevi, da, vom ajunge și în țară să avem clase cu 30 de levi, cum am avut, surprinzător, în România, că lumea uită, și până în 2020.

Dacă începem să venim cu limite puse arbitrare, de ce 30 ar fi ceva grav, când și alte țări au limita de 30, când și noi am avut limita asta, de exemplu, la liceu, până în 2020. Discuțiile sunt pur și simplu pentru a genera discuții”, spune Daniel David.

Despre plata făcută de părinți pentru mai multe activități desfășurate de elevi în săptămânile „Școala Altfel” și „Săptămâna verde”, ministrul spune că „este ilegal să se întâmple așa ceva”.

„Eu le-am spus părinților de când am preluat mandatul, din ianuarie, săptămâna «Școala verde», «Săptămână altfel», am dat și instrucțiuni în sistem cum trebuie să se desfășoare. Nu trebuie mers neapărat în excursii. Pot vorbi și face «școala verde» la fiecare materie. Vorbim despre scopurile de dezvoltare durabilă, spre exemplu, și cu materia de la limba română, matematică, nu doar biologia și chimia sau fizica, pot să contribuie la dezvoltarea durabilă. În ceea ce privește «școala altfel», am spus că ai putea să predai săptămâna respectivă altfel.

Nu poate să meargă ministrul în fiecare școală și să facă aceste lucruri. Eu am dat aceste instrucțiuni și atunci n-au decât consiliile de administrație, în care ai și profesori, și părinți, uneori și reprezentanți ai elevilor, uneori și alți observatori, să utilizeze aceste instrucțiuni. «Școala altfel» înseamnă că ar trebui să predai săptămâna respectivă, de exemplu, nu doar cunoștințe și competențe, ci modul în care utilizezi cunoștințele și competențele în viața de zi cu zi, adică exact unde stăm foarte slab la testele PISA”, afirmă David.

Despre eventuale investiții înainte de începerea anului școlar, ministrul spune că „infrastructura nu este la Ministerul Educației, este la autoritățile locale și trebuie să înțelegem acest lucru. Eu, ca ministru, ce fac? Eu pot să pun niște constrângeri autorităților locale. Nu pot să ai o școală decât cu, nu știu, minim 500 de copii. În zona rurală cu mai puțini copii, dar totul să nu fie o școală care are director și numărul copiilor din școala respectivă este de cinci.

Clădirile nu sunt la Ministerul Educației, clădirile sunt autoritățile locale. Ministerul Educației susține financiar actul educațional, salariile profesorilor, bursele elevilor și așa mai departe.

Situația n-are cum să arate mult mai bine față de anul trecut, sub aspectul infrastructurii, că n-au fost construcții majore, n-am avut acel program național despre care am vorbit. În loc să fi băgat banii într-o manieră nesustenabilă în burse și în plata cu ora, era mai bine să avem acest program național de dezvoltare a infrastructurii. Sunt unele construcții care s-au făcut și încă se fac prin PNRR. Dacă le iau în calcul, aș putea să spun că infrastructura va fi mai bună și mai mare decât anul trecut, dar tot insuficientă”, mai spune Daniel David, ministrul Educației și Cercetării.

