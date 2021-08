De ce nu iese USR PLUS de la guvernare. Barna: După 2-3 zile de dramatism, Romania va fi aceea dinainte de USR PLUS

Vicepreședintele Dan Barna a declarat miercuri seară, la o emisiune tv, că anumite teme asumate de USR PLUS în programul de guvernare "nu au făcut niciun pas mai departe", arătând că o coaliţie nu poate funcţiona dacă "un partener (...) îşi bifează toate obiectivele politice şi un alt partener stă şi aplaudă topit de emoţie". El a precizat totuși că USR PLUS nu va ieși de la guvernare, pentru că PNL și UDMR au "deschidere" pentru reforme. Barna a vorbit și de relația cu președintele Klaus iohannis, pe care o caracterizează "corectă şi echilibrată".

"Într-o coaliţie, obiectivele politice şi obiectivele strategice ale fiecărui partener trebuie să fie prioritizate în mod egal. Ideea că un partener sau altul îşi bifează toate obiectivele politice şi un alt partener stă şi aplaudă topit de emoţie nu are cum să asigure funcţionarea unei coaliţii. Sunt subiecte - SIIJ, zero taxe pe salariul minim (...) - care, deşi au fost aduse pe agendă şi se regăsesc în programul de guvernare, nu au făcut niciun pas mai departe. Or, nu poate să funcţioneze o coaliţie în condiţiile în care doar unul sau altul dintre membri îşi îndeplineşte obiectivele", a declarat Barna miercuri seară, la TVR, potrivit Agerpres.

El a subliniat însă că ieşirea de la guvernare, deşi ar fi varianta cea mai facilă pentru USR PLUS, nu ar ajuta România.

"Cel mai simplu e să trântim uşa şi să plecăm acasă. Este un grup în partidul nostru care spune: Să ieşim de la guvernare, să plecăm acasă. Nu se poate, ori facem reformele noastre, ori plecăm. Asta e varianta cea mai facilă, dar e o scăpare care nu ajută cu nimic România, pentru că dacă noi am ieşi de la guvernare, am face două-trei zile dramatism, burtiere însângerate, jale, plâns, după care Romania va fi aceea dinainte de USR PLUS. O Românie în care speranţa ar fi foarte puţină şi în care oamenii nu ar mai avea în cine să creadă. Mulţi dintre ei, aceia care văd România europeană. Nu sunt toţi în această ţară aşa, dar cel puţin acea bucată de Românie care crede că România se poate moderniza se uită la noi în momentul ăsta", a adăugat copreşedintele USR PLUS.

Dan Barna a arătat că partidul său este hotărât să rămână în coaliţie "până la momentul în care va fi evident că nu se pot face reforme". El consideră însă că nu se va ajunge la această situaţie, deoarece a constatat, atât la PNL, cât şi la UDMR, "o deschidere şi o responsabilitate pentru ceea ce înseamnă necesitatea de reforme în România".

Relația cu președintele Klaus Iohannis

Dan Barna a mai spus că are o relaţie "corectă şi echilibrată" cu şeful statului, dar pe unele subiecte au puncte de vedere diferite.

"Există şi au existat - în ultimele luni, fiind şi vară, nu a mai fost cazul, dar a existat, în primele luni, o întâlnire cel puţin lunară cu preşedintele în care discutam despre agenda curentă. Sunt convins că, odată cu începerea activităţii parlamentare, lucrul acesta se va relua. Am o relaţie şi personală şi instituţională corectă şi echilibrată cu preşedintele. Sigur că pe unele subiecte avem puncte de vedere diferite, cum e normal într-un sistem politic democratic şi funcţional", a declarat Barna.

El a precizat că nu a simţit vreodată din partea preşedintelui să fi intervenit în vreun subiect, în alt mod decât pentru a-şi exprima punctul de vedere.

"Preşedintele intervine sau a intervenit mai degrabă ca punct de vedere. Nu pot să spun că am simţit vreun moment că ar interveni preşedintele într-un subiect. Mesajul preşedintelui, aşa cum l-am perceput în fiecare întâlnire, era acela în care eram îndemnaţi la responsabilitate şi la înţelegerea faptului că România nu are astăzi altă opţiune decât această coaliţie", a adăugat Dan Barna.

Editor : B.P.